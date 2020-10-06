زيارة لوادي العقل العربي الجديد

جلست أتابع مداولات المجلس التشريعي الجزائري في قراءاته بنود الدستور الجديد المقترح لمستقبل الجزائر، وارتحت للمقترحات التي تشكّل أساسيات دستور الجزائر المقبل، وهي في جوهرها، لا تختلف عن المبادئ التي توجد في كل دستور، في تأكيد الحرية والشفافية والديموقراطية وتداول السلطة وإطاعة إرادة الشعب وصونها، مع آليات لترسيخ المساواة وتأمين الإرادة الحرة للمواطن، والاعتراف بدور المرأة، ويزيد الدستور المقترح على ما نعرفه في الإشارة إلى إغلاق المنافذ التي استفاد منها النظام القديم في إبراز الهالة القدسية لنظام الحزب الواحد التي جيرها النظام القديم لتأمين الديمومة.تذكرت عندما ذهبت في أوائل الستينيات ضمن وفد الكويت الذي ترأسه سمو الأمير (أطال الله بعمره)، للتهنئة في عيد الاستقلال، ووجدنا أنفسنا في فضاء ثائر ومبتهج ومؤمن بأن قدر الجزائر هي قيادة قطار التغيير في عالم العرب وفي قارة أفريقيا، بنظام عاشق للثوار وهم رفقاء الغد الصادقون، وبنبرة تعالٍ على الأنظمة المحافظة التي جئنا منها مشاركين في أعياد النصر الجزائري ومنتشين بالفرحة الكبرى التي يعيشها شعب الجزائر المناضل.. كان دور الجزائر في قضايا أفريقيا وفي مجموعة عدم الانحياز ساحراً في نفوذه، مؤثراً في نشاطاته، قائداً في اختياراته، تميزت تحركاته بوهج خاص، متجاهلاً ميول الاعتدال نحو الحلول الوسط، رافعاً راية النزعة الاقتحامية.. أتذكر كنا في اجتماع لمكتب عدم الانحياز المشكل من وزراء الخارجية، وكنت ممثلاً للكويت نيابة عن سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وكان وزير خارجية الهند رجلاً من السيخ حكيماً وهادئاً، كلما وضع اسمه على قائمة المتكلمين جاء واحد من السكرتارية ليزيلها، وكنت العربي الوحيد في الاجتماع، فجاءني مساعد الوزير الهندي يشكو من عدم تعاون الرئاسة الجزائرية مع الوفد، كلمت وزير خارجية الجزائر «عبدالعزيز بوتفليقة» فكان رده سلبياً، واعترضت على موقفه، فقال هذه دولة تؤمن بالكفاح السلمي، ونحن لا نحبذ أطروحاته، لكنه وضع اسمه في آخر القائمة. يدور الزمن وتتبنّى الجزائر نظام الأحزاب المقترح في الدستور، بعد انحسار وهج الثورية، فكانت خطوة زادت من غبطة الديموقراطية في تونس التي ودعت نظام الحزب الواحد، وتأتي ليبيا في إطار المشاورات التي تؤسس لنظام ديموقراطي ليبرالي، وتتعاظم تجربة مصر في تنوّع المواقف بعد توديع الناصرية بكثير من الدموع، ويظل السودان الذي عاشر الفوضوية منذ الاستقلال، ليخرج من قبضة الختمية والإمامية وينفتح على عالم جديد من دون هالات وهمية من قصص تراثية، ويتحوّل العراق إلى دولة المواطن العراقي مغلقاً صفحات الحزب الفاشستي البعثي، ومرحّباً بكل الأجناس والعرقيات من داخل الوطن في نظام فدرالي، متعايشاً مع جيرانه، وتبقى سوريا في طريقها للتقسيم والتجزئة إذا لم يذعن نظامها العائلي لإرادة الشعب السوري الذي يجب أن يطور سوريا بدلاً من البحث عن وحدة عربية أو اتحاد أو تجمع ثائر مع تعظيم للوطنية السورية. ولا يبقى من خارج سطوة التغيير التي تتحكم في عالم العرب سوى اليمن، الذي ما زال في حروب أهلية، والسبب أن نظامه السياسي منذ 1962، جاء من إملاءات خارجية، لم ينعم بالتوافق الشعبي، ولن ينعم به طالما ظل الحوثيون يمارسون حكم السلطة، وطالما صراع الشمال والجنوب لم يتوقف، فلا حل لليمن سوى بشخصية مستقلة للجنوب، مرتبطة بالشمال بالترابط الاقتصادي والتشاور السياسي بوحدة فضفاضة، مع نظام شمالي يجمع الأفندية مع القبلية، التي لها أهمية في توفير الاستقرار والتعايش عبر القبول الشعبي للنظام السياسي، وأربط هذا التفاؤل بحقيقتين مهمتين: الأولى: عندما نجري مسحاً عاماً للأحوال العربية، يمكن لنا استخراج حصيلة من التفاؤل، الذي ينبع من إصرار الدول العربية على برامج التنمية، واستحضار التطور والاقتناع بضرورات الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي واجتهاداتها لعقد اتفاقيات اقتصادية مع المجموعات العالمية، مثل الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن البرامج الاقتصادية الثنائية في ما بين المجموعة العربية، مع الإصرار على استقبال الشركات الاستثمارية الكبرى صاحبة التكنولوجيا والأسواق والخبرات الفنية. والثانية: من أهم التحولات الايجابية في العالم العربي، والتي يسهل رصدها، فهم الدول العربية للدبلوماسية العالمية ووقوفها على الواقع السياسي العالمي، وتقديرها لاستشارة أهل الخبرة والمعرفة.. كما انحسرت البهجة التي يستحضرها العسكريون من كتائب الانقلابات الذين انتشروا في الفضاء العربي بشعارات أكبر من دولهم وبأحلام أضخم من قدراتهم. هل من المعقول أن المسؤولين في مصر بكل ما لهم من خبرات وقنوات تواصل لم يطلعوا على التزام الولايات المتحدة الحفاظ على بقاء ممر تيران البحري مفتوحاً للملاحة، وهل التعهّد الذي تلاه سفير الولايات المتحدة هنري كابوت لودج من قاعة الأمم المتحدة أمام الوفود كلها وسجل كوثيقة، وخطبت بعده جولدا مائير وزيرة خارجية اسرائيل لتؤكد انسحاب قوات اسرائيل من سيناء، ثمنا للتعهد الأميركي، كان ذلك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 فبراير وأول مارس 1957، لم يكن ذلك التعهّد ممارسة لنوع من العلاقات العامة وإنما التزام تعاقدي؟ جاءت إجراءات مصر في سحب قوات الأمم المتحدة تحمل استهتاراً لا مبرر له بمستقبل مصر، ولو استمع أصحاب القرار إلى الوزير محمود رياض أو محمد فوزي أو من عمل في الأمم المتحدة، لتبدل التاريخ. والحالة الثانية التي يتم فيها تجاهل الالتزام العالمي، هي غزو الكويت بقرار من صدام حسين، الأمر الذي يعكس مستوى الثقافة السياسية لدى القيادة العراقية في تحديها للإرادة العالمية، برفض الغزو مع التصميم على التحرير، ومع كل المؤشرات يختار صدام حسين تدمير العراق على انسحاب قواته.. في لقاء برنامج ذاكرة التاريخ الذي يعده الدكتور عبدالحميد عبدالله في مقابلة مع الفريق رعد الحمداني، قائد الفرقة التي احتلت الكويت، سأله المذيع: لماذا لم يبلغ أحد صدام حسين عن الواقع العسكري؟ فيردّ الفريق رعد باستحالة أن يحدث ذلك في نظام قائم على القسوة والتخويف، هذا النوع من الأنظمة التي أفسدت القيم السياسية العالية، التي عاشت بالاستبداد والتخويف، خرج من حسابات الحياة في عالم العرب بالاختناق والهزيمة. تبقى حالة الجامعة العربية التي لم تنل حقها في التطوير وفي محاكاة التبدلات العربية والعالمية، فلا بد لها أن تتناغم مع المستجدات التي أتت بنوع متجدد في أنظمة مصر والعراق والسودان وليبيا والجزائر، وقريبا سوريا، فلا بد أن تقفل العضوية أمام أي نظام يأتي بانقلابات عسكرية مهما كانت التجميلات في ملامحه، وتطرد من يتطاول على مبادئ الميثاق في حل المشاكل بالوسائل السلمية، ويلجأ إلى العنف. فماذا عن مستقبل شعب فلسطين ومنظمته؟

أولاً: كرر أبو مازن في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما جاء في خطابه في مارس الماضي أمام مجلس الأمن، بوضع قضيته أمام لجنة رباعية عالمية، أغلق الرئيس ترامب أبواب مجلس الأمن أمام القضية، ولكي يفوز مرة أخرى جامل الناخبين المسيحيين المتطرفين المتعاطفين مع إسرائيل؛ فدفع لضم القدس مع مشروع دولة فلسطينية هزيلة على بعض أجزاء الضفة.. ثانياً: لن يتبدّل هذا الوضع مستقبلاً حتى مع فوز المرشح الديموقراطي بايدن، فمنذ كلينتون أغلقت أميركا أبواب الوساطات، وأبقت على خيوط الهدوء، منتظرة تبدلات في الموقف الفلسطيني. ثالثاً: مع تحوّلات المواقف في الخليج، وسلبية أميركا وعجز أوروبا، وانشطارات العرب، فالأمل في دور مدرسة الواقعية التي تضم الأردن ومصر ودول الخليج، لاستخراج بيئة فلسطينية عربية، تدفع بأفضل العروض الممكنة، فالبديل اتساع اليأس والتطرف، ويبقى الملف مثل كشمير بمراقبين يشاهدون ابتلاع الأرض.. هذه ملامح الفضاء العربي السياسي القادم، ومن أهم إفرازاتها انحسار الايديولوجيات القومية والدينية مع تكثيف الوحدة الوطنية وصعود دور الأقليات وانصهارهم ضمن شمولية الدولة الوطنية، وإعطاء الجانبين المعيشي والتنموي الأولوية..

العالم العربي على موعدٍ، يكون فيه الغد أفضل من الأمس.

نقلا عن القبس