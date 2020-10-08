سوف يبقى اسم محمد أنور السادات مثارًا للجدل بين المؤرخين ومبعث اعتزاز لدى معظم السياسيين؛ لأن الرجل لم يكن حاكمًا تقليديًا بل كان صاحب قرارات مفاجئة ومواقف فريدة جعلت منه دائمًا مادة للحوار وانقسم الناس فى أمره، بعضهم يراه نموذجًا للحاكم الذى انتشل بلاده من مستنقع الهزيمة، والبعض الآخر يراه هو الحاكم الذى غير المسار وجعل المنطقة العربية تتحدث عنه سلبًا لسنوات طويلة دون دراسة واعية أو فهم صحيح، ونحن إذ نطلق عليه لقب صاحب القرارين فذلك لأنه هو الذى اتخذ قرار الحرب، وهو الذى اتخذ قرار السلام، وأنور السادات فى تاريخنا شخصية أسطورية تمتزج فيها الصلابة بالمرونة والذكاء بالبساطة حتى إننا نعتبره رجل الدولة الثانى بعد محمد على الكبير، فكلاهما كان عارفًا بالمتغيرات الدولية والتحولات الإقليمية وقادرًا على اللعب على الحبال المشدودة فى السياسة الدولية، ويكفى أن نتأمل أوجه التشابه بينه وبين مؤسس الأسرة العلوية فلقد حاز كل منهما السلطة ووصل إلى حكم البلاد بحركة سريعة وحدث مفاجئ، لقد قفز محمد على إلى مقعد السلطة عندما دانت له البلاد بعد مذبحة المماليك عام 1811، والأمر ذاته بالنسبة لأنور السادات، حيث تأكدت شرعيته بعد ثورة التصحيح فى مايو 1971، وإذا كنا نقارن أحيانًا بين عبدالناصر ومحمد على من حيث الخروج إلى المحيط الإقليمى والاشتباك مع القوى المختلفة فى المنطقة إلا أن أوجه التشابه بين محمد على وأنور السادات تبدو هى الأخرى لافتة للنظر ومثيرة للانتباه، وإذا كان محمد على وعبدالناصر يقتربان فى درجة من العلمانية المنسوبة لعصرهما فإن محمد على والسادات يلتقيان أيضًا فى المهارة عند اللعب بأوراق المشكلات والأزمات مع التميز فى إدارة الصراعات، إن أنور السادات عندما أذاع بيان ثورة يوليو 1952 كان الكثيرون يعرفونه ويسمعون عنه من قبل فهو المغامر مع عزيز باشا المصرى، وهو المتآمر فى اغتيال أمين عثمان، وهو الذى كان يساعد النازى لا حبًا فيه ولكن كراهية فى الإنجليز حتى إنه أصلح جهاز التشفير فى العوامة التى كانت تقطنها الراقصة حكمت فهمى، كما مر على كل القوى السياسية فى البلاد وكان بحق رجل السياسة الذى تمرس فى الشارع وتقلب فى الوظائف الصعبة حتى أوصل منشورات الضباط الأحرار إلى مكتب الملك عن طريق الوصيفة ناهد زوجة الطبيب البحرى صديقه يوسف رشاد، كما أنه انضم لتنظيمين سريين متعارضين فى وقت واحد فقد كان وفيًا لتنظيم الضباط الأحرار ومتواصلًا فى الوقت ذاته مع ضباط الحرس الحديدى فهو بحق رجل الدولة المغامر الذى لا نكاد نجد له نظيرًا فى تاريخنا الحديث، إنه أنور السادات الذى تحمل السخرية منه والتنكيت عليه وهو يرجئ قرار الحرب متظاهرًا بالاستكانة بينما هو يعد للحرب العربية المنتصرة الوحيدة فى تاريخنا الحديث، وعندما انطلقت طلائع قواته الجوية وامتلأت القناة بالمعابر وانتقلت القوات المسلحة المصرية إلى الضفة الشرقية للقناة فإن ذلك كان إيذانًا بأن صاحب القرارين قد مضى على الطريق الذى رآه وآمن به، ويومها قلنا: لقد ظلمناك يا أعمق الخبثاء وأسأنا الظن بك يا أدهى الحكماء، وهو أيضًا أنور السادات ذلك الزعيم الجسور الذى اقتحم على الخصم معاقله مرة أخرى بهجمة السلام وزيارته للقدس عام 1977 وهو بذلك صانع الحدثين الكبيرين بنتائجهما الضخمة وآثارهما الهائلة حتى وقع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى 26 مارس 1979، وقد ظل الرجل وفيًا لثوابت القضية الفلسطينية لم يبع ولم يقايض ولم يتنازل عن حق فلسطينى ولكنه استرد ترابه الوطنى وأعاد سيناء إلى حضن الوطن المصرى، لذلك فنحن نذكره اليوم حاكمًا شجاعًا، وزعيمًا ملهمًا، ورجل دولة شارك فى صناعة التاريخ وفى تغيير الجغرافيا.

إن صاحب القرارين سوف يظل فى ضمير أمته قبسًا من إلهام الزعامة ووضوح الرؤية محاطًا بالإجلال والتقدير كلما مضت السنين أو توالت الأيام، فإذا كان عبدالناصر هو بطل قومى يبدو خارج المنافسة بسبب الكاريزما الكاسحة والمرحلة الحرجة فإن أنور السادات يستحق على الجانب الآخر أن يكون رائد مدرسة الواقعية فى الحياة السياسية وأن يرتبط فى أذهان الأجيال القادمة بأنه صاحب القرارين اللذين غيرا وجه المنطقة وجعلا الحرية والنهضة هدفين لكل من يسعى للبناء ويمهد الطريق أمام الأجيال الصاعدة.. رحمه الله بقدر ما قدم لأمته المصرية.

نقلا عن المصري اليوم