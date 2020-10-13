نمط التفكير في عصر المعرفة

كل عصر مرت به البشرية اعتمد على نمط انتاج اقتصادي مادي و نمط تفكير ثقافي، الاول شكل الاقتصاد و السياسة و القوة الخشنة و اما الثاني فقد شكل العادات و التقاليد و الثقافة و القوة الناعمة التي تخدم نمط الانتاج.

نحن نعيش الان لحظة مفصلية في التاريخ الانساني حيث يحزم عصر الصناعة حقائبه ليفسح المجال لعصر المعرفة الذي بدأ يتشكل منذ ربع قرن و اعتقد أن انطلاقته الحقيقية خلال بضع سنوات مع دخول الجيل الخامس للانترنت.

بالتأكيد أن الصناعة سيبقى لها نصيب في العصر الجديد و لكنه سيكون هامشي اذا تم استثناء صناعة المعرفة. البشرية مرت بثلاث عصور رئيسية كل بنمط انتاج و نمط تفكير ثقافي، الاول عصر الرعي و الذي استمر عشرات الالاف من السنين و اعتمد على جمع الثمار و الصيد مع نمط تفكير قائم على الغزو و الصيد و تكوين تحالفات للدفاع عن الامن السكني و للغزو و لكن ذلك العصر بدأ بالتلاشي مع انتقال الانسان من افريقيا باتجاه مصر ثم الى الهلال الخصيب و من خلال القرن الافريقي باتجاه اليمن و الجزيرة العربية.

اما العصر الثاني فكان الزراعة و التي انطلقت من الهلال الخصيب بنمط انتاج قائم على الزراعة مع نمط تفكير قائم على الاستقرار و تكوين مجتمعات اوسع و ذلك وفر تطوير الزراعة بحيث زاد الانتاج و تلاشت الحاجة للتنقل الا في حالات الكوارث الطبيعية و الحروب. العصر الثالث بدأ منذ 350 عاما تقريبا مع نمط انتاج قائم على الآله و الطاقة و نمط تفكير قائم على المصالح و بالتالي الفردية و التي احتاجت في النهاية الى فكرة الدولة لتنظم ما سبق.

نلاحظ مما سبق ان نمط الانتاج (الاقتصاد) كان هو المحرك و لكن نمط التفكير الثقافي شكل عائقا أو قوة دفع للأول. لذا تغيرت القوى المسيطرة عبر التأريخ بناء على تقبلها و قدرتها على تغيير نمط التفكير الثقافي بحيث تتقبل العادات و التقاليد و الفكر و التفكير للعصر القادم. الأمم التي رفضت التغيير في النمط الثقافي تلاشت أو فقدت أهميتها لقوى جديدة استشرفت التغير في العصور و تأقلمت معه و قد تكون امتنا من اكثر الخاسرين عندما استكانت الى نمط تفكير جامد ثقافيا خلال الانتقال من عصر الزراعة الى الصناعة.

اكتب هذا المقال لقناعتي اننا لم نستعد بنمط تفكير ثقافي مناسب للعصر الذي سيداهمنا خلال سنوات خصوصا و البعض ما زال يصر على التباكي على الزراعة و الصناعة التقليدية في الوقت الذي يحزم الجميع حقائبه استعدادا للعصر الجديد. طبعا سيبقى للزراعة و الصناعة اهمية في الامن الوطني و لكنها لن تؤهل وحدها لتكون دولنا فاعلة في العصر الجديد بالرغم من أن دولا عربية تسعى بجد لتطوير نمط الانتاج لكن هذه المشاريع و السياسات ستبقى تحت مطرقة الرأي العام الذي يتأثر عاطفيا بالشعارات الثورية الجوفاء و بين سندان قوى عشائرية و متنفذين توارثت مناصب الدول و ارتبطت مصالحها بالعصر الحالي ما قبل الرقمي. فالرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي انتجت رأي عام مؤثر لكنة للاسف في اغلبه سطحي و عاطفي و جيل المتنفذين في ما قبل الرقمية و الذي يمثل الجسر بين القيادات و الرأي العام عقيم ثقافيا فيرمي اخطائه على القيادات امام الرأي العام و بالمقابل يعطي صورة مغلوطة للقيادات بتضخيم تأثيره و قدراته بالرغم أن اغلبه ليس مقنعا او مؤثرا ولا مواكبا للتغيير.

كنت اتمنى ان أقرأ رؤية واضحة من وزراء الثقافة لتواكب العصر القادم فالثقافة ليست فقط قراءة كتب و روايات (على اهميتها) و لكن تغيير في نمط التفكير المجتمعي بحيث يقبل الآخر و يؤمن بالحوار و يحترم القانون (مع اهمية تطبيق روح القانون و ليس نصوصة المجردة). ما يحدث حاليا أن هنالك هوة كبير تحتاج للردم بين جيل ما قبل الرقمية الذي يضع الخطط و السياسات و جيل الرقمية المتعجل فكأننا نعيش صمم و ضجيج في نفس الزمان و المكان.

يأتي دور وزارات الثقافة و الاعلام و الشباب لتفعيل آليات تشكل نمط تفكير اجتماعي جديد يواكب و يتقبل العصر الذي سنعيشه قريبا و الذي ان ركبنا قاطرته مبكرا سيكون نعمة تختصر ماضيعناه بعناد عصر الصناعة أما اذا بقي الاصرار على نمط التفكير الثقافي الحالي الذي يخضع كل جديد للمعايير القديمة أو اذا ترك الرأي العام دون توجيه أو اذا اصر جيل ما قبل الرقمية الى اخضاع الجيل الرقمي للمعايير الحالية فسيكون العصر القادم أزمة لنا.

سأحاول في مقالات لاحقة طرح رؤيتي الفكرية للنمط الفكري الثقافي الذي نحتاج له لقناعتي أن الجيل المهاجر الى الرقمية قادر على إحداث التوازن الثقافي المطلوب لتجسير الهوة بين الجيل التقليدي و جيل الرقمية الاصيل.