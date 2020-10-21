السيناريو الرابع: الصفقة!

بقى أسبوعان على إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية (ومعها انتخابات ثلث مجلس الشيوخ وكل مجلس النواب)، وحتى لحظة الكتابة كانت هناك ثلاثة سيناريوهات لمن سوف يكون له نصيب وحظ الوصول إلى البيت الأبيض والسكنى فيه للسنوات الأربع المقبلة. السيناريو الأول والشائع هو فوز «جو بايدن» بالانتخابات الرئاسية؛ ومبرر ذلك المباشر هو أن استطلاعات الرأى العام تكاد تجمع على تفوق بايدن فى التصويت الشعبى بأكثر من ١٢٪، وحتى فى الولايات المتأرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين فإن بايدن لديه تفوق ملحوظ. السيناريو الثانى وغير الشائع هو فوز ترامب فى نموذج مشابه لانتخابات عام ٢٠١٦ التى فاز فيها الرئيس رغم شبه الإجماع بين كافة المحللين، بل حتى داخل مجموعة ترامب نفسه، على أنه لن يكسب الانتخابات. وكان السبب أن ترامب لم يكن مرشحا عاديا وإنما معبر عن ثورة داخل المجتمع والسياسة الأمريكية فرضت نفسها أخيرا على الدولة والمجتمع. السيناريو الثالث هو نشوب أزمة دستورية عميقة نتيجة للتقارب الحقيقى الشديد فى عدد المصوتين يوم الانتخاب الرسمى فى الثالث من نوفمبر المقبل مما تنتج عنه أزمة كتلك التى جرت فى عام ٢٠٠٠ بين آل جور وجورج بوش الابن والتى أدت إلى تدخل مجلس النواب واللجوء للمحكمة الدستورية العليا التى يوجد فيها للجمهوريين تفوق بارز سوف يتدعم إذا ما صدق مجلس الشيوخ على تعيين «آمى كونى بارنيت» فيفوز ترامب الذى مهد للأمر بأن الانتخابات يمكن أن تزور فى الولايات المتحدة أيضا، سواء بسبب الإعلام الكاذب أو البيروقراطية المتواطئة مع الديمقراطيين؛ وما لم يتأكد فوزه للجميع فإنها الحرب الأهلية التى تنبأ بها الصحفى الأمريكى المرموق «توماس فريدمان».

.. السيناريو الرابع لم يرد بعد حتى وقت كتابة المقال لا فى الصحف الأمريكية ولا فى تلك العربية، وهو سيناريو «الصفقة» حيث يحاول ترامب الوصول إلى أزمة سياسية عميقة تضغط على أعصاب المؤسسات السياسية التى تجعلها جاهزة لقبول «صفقة» قوامها ترك ترامب للسلطة والتسليم بنتائجها مقابل العفو الشامل عنه وعدم تقديمه لمحاكمة من أى نوع. وللأمر سابقة جرت فى عام ١٩٧٥ عندما كانت الصفقة بين الرئيس ريتشارد نيكسون ونائبه جيرالد فورد عندما قرر الأول الاستقالة بعد فضيحة «ووترجيت» التى قدمته للمحاكمة البرلمانية والتى كان يمكنها أن تقود إلى محاكمة جنائية. فورد قدم العفو الشامل عن الرئيس المدان مقابل الاستقالة لإنقاذ البلاد من الحرب الأهلية فكانت النتيجة أنه خسر الانتخابات أمام جيمى كارتر فيما بعد. لم يكن الشعب الأمريكى مستعدا لقبول رئيس يعفو فى مثل هذه قضية.

فى الحالة الحالية فإن هناك عددا من القضايا الجنائية التى تنتظر ترامب وأهمها يتعلق بالضرائب الذى رفض إشهارها خلال الحملة الانتخابية السابقة والحالية، والتى تسربت إلى «النيويورك تايمز» معلنة أن الرئيس لم يدفع ضرائب على مدى ١٥ عاما اللهم إلا من عامين دفع فى كل منهما ٧٥٠ دولارا فقط. هناك قضايا جنائية أخرى تتعلق بأعمال الرئيس قبل الرئاسة بعضها له علاقة بمشروعاته؛ وبعضها الآخر له علاقة بجامعته التى وعد كل طالب فيها أن يكون مليارديرا مثله، وانتهى الأمر إلى الإفلاس بلا تعليم ولا ثروة؛ وبعضها الثالث له علاقة بنساء عاشرهن مثل عارضة الأزياء «كيرين ماكدوجال» وبطلة أفلام إباحية «ستيفانى كليفورد الشهيرة باسم ستورمى دانيال»، والتى دفع للأولى ١٥٠ مليون دولار وللثانية ١٣٠ مليونا لإسكاتهما ولا تزالان يتربصان به للحصول على المزيد من الأموال. ولكن أكثر القضايا حساسية هو علاقته مع روسيا والتغطية على تدخلها فى الانتخابات السابقة من ناحية؛ والمدى الذى وصل إليه التعاون بين حملته الانتخابية والرئيس الروسى فلاديمير بوتين. تقرير «روبرت مولر» الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالى وقاضى التحقيق فى «روسيا جيت» الخاصة بالتدخل الروسى، توصلت إلى أن موسكو تدخلت بالفعل فى الانتخابات الأمريكية، وأن صلة قامت بين السلطات الروسية وأعضاء فى حملة ترامب تواصلوا مع هذه السلطات، ولكنها لم تصل إلى درجة «التواطؤ» الذى يؤدى إلى إقامة الادعاء على الرئيس، ولكن التقرير لم يصل إلى الدرجة التى يبرئه فيها من الاتهام.

المحامى الخاص لترامب مايكل كوهين أشار إلى هذا الاحتمال بتأكيد شديد فى كتابه «مذكرات خائن» أن الرئيس لن يخرج من البيت الأبيض مهما كانت النتائج، لأنه يعلم أن الخروج سوف يعنى احتمالات الدخول إلى السجن. وحتى وقت قريب فإن الفارق الكبير ما بين الرئيسين ريتشارد نيكسون ودونالد ترامب كان أن أعضاء من إدارة الأول- جون دين المحامى عن الأول- كانوا على استعداد للشهادة ضده؛ ولكن لم يكن لدى ترامب حصان طروادة الذى يسلم القلعة. ولكن الأوضاع القانونية الآن للكثير من مرافقيه خلال رحلته السياسية قد أدانتهم لجنة «مولر»، وكان فى مقدمتهم محاميه الخاص الذى كتب كتابا كاملا لإدانة ترامب، والاحتمالات كبيرة أن يكتب آخرون مثل «بول منافورت» رئيس الحملة الانتخابية، و«ريك جيتس» نائب رئيس الحملة، ومستشار الأمن القومى «مايكل فلين»، وصديقه السياسى «روجر ستون»، وآخرين من ٣٤ أقامت عليهم اللجنة الادعاء؛ عليهم كلهم أن يقدموا من أجل تبرئتهم أو تخفيف العقوبة عليهم شهادات تدين ترامب. المسألة على هذا النحو سوف تحرك الحزب الجمهورى والأعضاء الفاعلين فيه وأصحاب السمعة القومية من أجل تسوية الأمر وعقد صفقة سوف تكون مغرية لجميع الأطراف، وهى أن يخرج ترامب من البيت الأبيض بسلام ودون طعن أو تشكيك فى نتيجة الانتخابات مقابل عفو مسبق عن جميع الاتهامات الموجهة إليه.

هل هذا السيناريو مرجح؟.. ليس ممكنا الحكم عليه، ولكن هناك الكثير من الإشارات التى تقود إليه. أولها أن «ميتش ماكونيل» زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ أعلن أن انتقال السلطة فى أعقاب الانتخابات سوف يكون سلميا وسلسا على عكس تصريحات ترامب الذى أعلن أن خسارته للانتخابات سوف تعنى احتمالات لتزويرها من قبل الديمقراطيين فى البطاقات البريدية التى لا بد من التأكد من سلامتها. وثانيها أن «مايك بنس» نائب الرئيس وإن استمر فى تأييده الحماسى للرئيس إلا أنه فعل ذلك دونما تشكيك فى نتيجة الانتخابات مكتفيا أن الرئيس سوف يحصل على أغلبية الأصوات. وثالثها أن أعدادا من الجمهوريين المعتدلين عبروا كثيرا عن تخوفهم من اتجاه الانقسام الجارى فى السياسة الأمريكية إلى التأثير السلبى فى مكانة وسمعة الولايات المتحدة فى الخارج، وتشجيع العناصر المتطرفة فى الداخل على العنف. هذه العناصر كلها تدفع فى اتجاه سيناريو الصفقة، ولكن السيناريو لن يكون قابلا للتطبيق ما لم تكن نتيجة التصويت معبرة عن احتمالات محاكمة الرئيس. فى التاريخ الأمريكى المعاصر لم يكن مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية غامضا كما هو فى هذه اللحظة!.

* نقلا عن "المصري اليوم"