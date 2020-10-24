آخر بقايا.. الفاطميين!

رغم أن الفاطميين حكموا مصر عشرات السنين، إلا أنهم لم يتركوا لهم فيها أى ذكرى سياسية، بمجرد أن قضى صلاح الدين الأيوبى على دولتهم فى مصر.. وعادت مصر سريعاً إلى أحضان الدولة العباسية السُّنية.



ولكن الفاطميين نجحوا فى التوغل داخل السلوك المصرى.. من خلال الأفراح والمناسبات السعيدة، ربما لأن المصرى بطبعه يحب الفرفشة والبسمة، وكان أسلوبهم فى ذلك الاحتفال بالمناسبات الدينية، أو الإكثار منها، وبالذات ما يتعلق منها بآل بيت الرسول الكريم، محمد بن عبدالله.. والفاطميون هم الذين ابتدعوا الاحتفال بهذه المناسبات من خلال الحلويات، وما أكثرها. وهم الذين ابتدعوا أيضاً «دار الفطرة» التى كانت تابعة للخليفة الفاطمى نفسه، وكانت مسؤوليتها صنع الحلوى.. وتوزيعها على الناس. وكانت دار الفطرة هذه عبارة عن مخازن هائلة ومعامل لصنع الحلوى وليس فقط «فطرة» عيد الفطر المبارك.



لذلك توسع المصريون فى الاحتفال بموالد آل البيت، مثل مولدى السيدة زينب، والإمام الحسين.. وكل ما يجدد ذكرى هؤلاء، وامتدت الاحتفالات أيضاً إلى كثير من شيوخ الطرق الصوفية، وما أكثرهم، من سيدى السيد البدوى.. وسيدى إبراهيم الدسوقى.. وأبوالمعاطى، والغريب والقنائى وغيرهم.. وأشهر ما نجده فى هذه الاحتفالات والموالد هو: حلاوة المولد.. وتحولت هذه الموالد إلى مناسبات اقتصادية تمتد أياماً، وإلى نشاط اقتصادى تقوم حلوى المولد بالدور الأساسى فيه. ويا سلام على «حصان حلاوة للولد» إيحاءً بالفروسية، إذ يشترط فى فارس الحصان أن يكون شاهراً سيفه. ثم «عروسة للبنت»، ويتم تزيينها بكرانيش الورق الملون، ويتبارى الصناع فى تجميلها. وتحرص البنت على المحافظة عليها.. إلى أن تفكر فى أكلها.. وبالطبع بجانب ذلك برع المصريون فى صنع أنواع الحلوى: حمصية، وسمسمية، وفولية، ولديدة.. مع الحمص وحب العزيز، وبرع صنايعية هذا الزمان فى إنتاج أنواع عديدة من الحلوى من الفسدق والبندق والكاجو واللوز.. أما بسيط الحال فيكتفى بشراء الحمص وحب العزيز وبعض حلوى كسر القدوم البيضاء والملونة.



وتحولت هذه المناسبات إلى سوق تجارية اقتصادية هائلة، ولكن المؤكد أن معظم من يقبلون على شراء حلوى المولد الآن لا يعرفون علاقتها بالفاطميين والدعوة الفاطمية والفكر الشيعى، الذى انتشر فى مصر أيام كانت مصر تحت حكم الدولة الفاطمية- الشيعية.

■ وانتهت الدولة الشيعية الفاطمية فى مصر وانتهى حكمها، ولكن بقيت هذه المناسبات فى حياة كل المصريين بعد كل هذه السنين.. وهذه الحلوى تعبر عن سلوك المصريين المسالم، بينما الشيعة يأخذون منها الجانب الدموى، إذ يعمد الشيعة إلى تعذيب أنفسهم وضرب أجسادهم بالسيوف والسكاكين إلى أن تسيل الدماء.. ولكننا- نحن كل المصريين- شعب مسالم نكره الدم والدماء والتعذيب.

*نقلاً عن "المصري اليوم"