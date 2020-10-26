911 في الرياض

قبل ستينات القرن العشرين لم يكن لدى الولايات المتحدة رقم هاتف عالمي واحد يمكن للأميركيين الاتصال به إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة من الشرطة أو إدارة مكافحة الحرائق، وكان على المتصلين معرفة رقم الهاتف لكل قسم في المنطقة التي كانوا فيها، وفي المدن الكبيرة كان هناك العديد من أقسام الشرطة والإطفاء التي تغطي مناطق مختلفة، ففي لوس أنجلوس خمسون قسم شرطة مختلفا وعددا كبيرا من أرقام الهواتف، ولحل هذه المشكلة اقترحت جمعية رئيس الإطفاء الوطنية رقم هاتف طوارئ وطني في العام 1957 ولكن لم يكن الأمر كذلك حتى العام 1967 وفي أواخر العام 1968 اقترحت شركة AT & T أن تشكل الأرقام 911 رقم هاتف الطوارئ العالمي الجديد.

لماذا 911 على وجه التحديد؟ ببساطة هو قصير وسهل التذكر، ويمكن طلبه بسرعة نسبية في ضوء الأرقام القليلة، خاصة في الهواتف ذات الطراز القديم - النبضات - والتي كانت لا تزال شائعة، فلم يكن هاتف اللمس يعمل على نطاق واسع حتى العام 1963 واستغرق بضعة عقود لاستبدال الهواتف الدوارة بالكامل، أيّد الكونجرس اقتراح AT & T وبعد مرور أكثر من عشر سنوات على إنشاء 911 كان يمكن لنحو 26 % من الأميركان التواصل مع خدمات الطوارئ المحلية، وفي العام 1989 ارتفع هذا إلى 50 % فقط، واليوم 99 % من الناس في الولايات المتحدة لديهم إمكانية الوصول إلى 911.

وتعتبر بريطانيا العظمى أول دولة تقيم رقم طوارئ عالمي 999 في العام 1937، ولكن أصبح 911 رقماً دولياً بعد اعتماد كندا للرقم كرقم الطوارئ الخاص بها، وهكذا توالت بقية الدول الكبرى في العالم.

وفي السعودية يعتبر المركز الوطني للعمليات الأمنية الجهة المشرفة لمراكز العمليات الأمنية الموحدة 911، وقد تم إنشاء أول مركز في منطقة مكة المكرمة في العام 1435هـ / 2014، وفي هذا العام 2020 دشن وزير الداخلية مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة الرياض والذي يهدف إلى بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، وذلك لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

يخدم مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة الرياض 22 محافظة ومركزاً، بالإضافة لمدينة الرياض، حيث وحّد عمل 62 غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد، ويختص المركز باستقبال جميع المكالمات الطارئة الخاصة بالجهات الأمنية التالية: الأمن العام (المرور - القوات الخاصة لأمن الطرق - دوريات الأمن)، والدفاع المدني، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وفق معايير عالمية تضمن سرعة استجابة الفرق الميدانية في مباشرة البلاغات ومتابعتها حتى إنهائها، كما يضم المركز عددًا من الشركاء مثل: وزارة النقل، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهلال الأحمر السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.

مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يأتي كإحدى أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة تحقيقاً لمستهدفات البرنامج، أحد برامج رؤية المملكة 2030 ويقوم عليه رجال ونساء سعوديون وفق أعلى مهنية وخبرة عالية.. أدام الله علينا الأمن والأمان.

* نقلا عن "الرياض"