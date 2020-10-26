محاكمة عصبة شيكاغو السبعة

اعتقادى الدائم هو أننا عندما نعود إلى التاريخ فإننا فى الواقع نعبر عن الحاضر، وسواء كانت طريقة التعبير عما مضى فى كتاب أو مسلسل تليفزيونى أو فيلم سينمائى فالحقيقة هى توجيه النظر لما يجرى فى الواقع. ولذلك لم تكن هناك صدفة أن الحدث التاريخى يتكرر النظر إليه، ومنذ عام كنت أقرأ كتابًا جديدًا عن نابليون بونابرت، ولم تتوقف الأفلام عن الثورة الأمريكية، أو الحرب الأهلية، أو الحروب العالمية. هناك عشرات المرات التى يمكنك أن تقرأ فيها عن معركة «دنكرك» ولكنها إذا طال العمر سوف يمكن النظر إليها وفق الفترة التى نعيش فيها. معذرة إذا كنت قد أطلت فى المقدمة، ولكن ما قادنى إليها هو إذاعة شبكة «نتفليكس» فيلمًا جديدًا عن عصبة شيكاغو السبعة، ومحاكمتهم فى ٢٦ سبتمبر ١٩٦٩. القصة ليست جديدة كل الجدة، بل إن الزمن الذى عرفناه فى عقد الستينيات من القرن الماضى كان يؤهلنا لمعرفة أحداث تجرى فى كل أنحاء العالم، وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية، التى كانت كما هى الآن تستحوذ على القدر الأعظم من الأنباء العالمية بحلوها ومرها. كانت الأيام التى جرت فيها الحرب الفيتنامية، وحدث فيها ما عرفناه من «ثورة الشباب»، الذين يريدون الحب بدلًا من الحرب، التى احتدم فيها التناقض ما بين الماضى وتقاليده ونظمه، والجديد بأحلامه وأعرافه. كنا نحن مشغولين بالثورة والفورة والوحدة العربية وتحرير فلسطين، ثم بعد ذلك باستعادة الأراضى العربية المحتلة. كان طبيعيًا أن نتعاطف وقتها مع ما بدا ثورة فى الولايات المتحدة من قِبَل الأمريكيين الأفارقة، وكان التليفزيون المصرى يذيع حلقات «الجذور The Roots»، وعندما جرى اغتيال «مارتن لوثر كينج» عددناه ضمن الشهداء، وأصبح مالكولم إكس ومحمد على كلاى من نجوم جيلنا كله.

«محاكمة السبعة من شيكاغو» أعاد لنا ما كان قبل أكثر من نصف القرن من أحداث مرة أخرى عندما انعقد مؤتمر الحزب الديمقراطى فى شيكاغو ١٩٦٨؛ وهكذا تداعت كل الجماعات المناهضة لحرب فيتنام إلى المدينة، وكلها كانت ضد الحرب، ولكنها تمايزت بعد ذلك من أول مقاومة الرأسمالية إلى النخبة إلى التمييز العنصرى ومدى ما هو مسموح خلال التظاهر والاعتصام من ممارسات تبدأ من الموسيقى ولا تنتهى بالممارسات الجنسية. ولكن أهم أشكال الاختلاف كانت عما إذا كانت المظاهرات المنتظرة سوف تكون «سلمية» أم «عنيفة»؛ وهو ما انتهى إليه الأمر عندما جرى الصدام مع الشرطة والحرائق التى اشتعلت بسبب متفجرات وزجاجات مولوتوف. ورغم أن الادعاء قد جاء بصدد ثمانية، أُضيف إليهم ستة عشر، فإن القضية اشتهرت بأسماء السبعة، آبى هوفمان وجيرى روبين ودافيد ديلنجر وتوم هايدن ورونى دافيس وجون فرونيس ولى واينر، وأضيف إليهم بوبى سيل عند الحكم على القضية. الاتهامات كانت التآمر من أجل عبور خطوط الولايات لارتكاب جرائم عنف، فى مخالفة مع قانون الحقوق المدنية لعام ١٩٦٨، الذى يعتبر هذا العبور مع صناعة واستخدام مواد متفجرة جرائم تستحق العقاب. مضت القضية فى مسارها بين المحاكمة والاستئناف لتنتهى فى ١٨ فبراير ١٩٧٠ بإعفاء الجميع من تهمة المؤامرة، وإدانتهم بتهم وعقوبات أقل فيما يتعلق بالعبور بقصد العنف وارتكاب جرائم فى هذا الصدد وازدراء المحكمة.

الجانب الفنى من الفيلم ليس موضوعنا، ولا حتى جانب التحقق التاريخى، ما يهمنا ما جرى فى الولايات المتحدة خلال الفترة الراهنة، التى بدأت مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتنتهى مع حكم الشعب الأمريكى على الفترة كلها عندما يذهب إلى صناديق الاقتراع يوم الثالث من نوفمبر، فما جرى خلال هذه المرحلة ليس بعيدًا عما جرى قبل نصف القرن، فلم تكن المسألة هى فقط حرب فيتنام، وإنما كانت تعبيرًا عن انقسام أمريكى كبير حول التمييز العنصرى والنظر إلى الولايات المتحدة ودورها فى العالم. كانت هناك الانتخابات التى أتت بريتشارد نيكسون وانتهت برحيله بعد فضيحة ووترجيت. هذه المرة مع دونالد ترامب كان الادعاء على الرئيس فى الكونجرس، كما كانت الصدامات والحرائق فى المدن الأمريكية الكبرى، ليس فقط بين البِيض والسود، وإنما بين الديمقراطيين والجمهوريين، والليبراليين والمحافظين. بشكل ما فإن الحاضر استحضر فترة من التاريخ الأمريكى طرحت الكثير من الأسئلة المُرّة والإجابات التى كانت كلها علقمًا عن الحرية والإنسان والعنف والسلام والدين والمجتمع والدولة. أمريكا المعاصرة مطروح عليها كل الأسئلة التى طُرحت من قبل، ولم يبْقَ إلا أن تجيب عنها مرة أخرى، فى دنيا مختلفة وعالم لم يعد كما كان!

* نقلا عن "المصري اليوم"