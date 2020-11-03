نيس: نحن منكم براء يا قتلة!

أعجز عن إيجاد عبارات قاسية بما يكفى لإدانة الهجوم المروّع الذي وقع في كاتدرائية نوتردام في نيس، وحادثة الطعن أمام القنصلية الفرنسية في جدة. بكل تأكيد، إن الاستهزاء بالنبى محمد، (ص)، بل بأى رمز دينى، هو أمر مرفوض حتمًا. إلا أن ممارسة العنف ضد الأبرياء مرفوضة أيضًا، ولا يُسمح حتمًا بممارسته باسمنا كمسلمين.

أمّا مَن المُلام عمًا حصل، فهم أولئك الذين يدَّعون الدفاع عن الإسلام، الذين تلطخت أياديهم بالدماء، فالإسلام منهم براء، وهم في الواقع يسعون لتحقيق مكاسب سياسية فقط، فبفضل أيادى تركيا وقطر الخبيثة، تجاوزت الحملة الأخيرة ضد فرنسا السياسة، وباتت تزهق الأرواح اليوم.

لطالما كان سوء استخدام الدين لتسجيل النقاط الأسلوب المفضل لدى هذه الأنظمة الخبيثة، ولعل إيران محترفة في هذا المجال، ففى الواقع يجب إعادة تسمية ما يُعرف بـ«فيلق القدس» ليصبح «فيلق أي مكان إلا القدس» لأن إيران تبدو أكثر حرصًا على احتلال عواصم عربية كصنعاء وبغداد وبيروت ودمشق من تحرير القدس. وعندما حوصر صدام حسين، ادَّعى الديكتاتور العراقى اللجوء إلى الدين أيضًا، وأضاف كلمة «الله أكبر» إلى العَلَم الوطنى، (وهو أمر مثير للسخرية، إذ عُرف نظام البعث بكونه علمانيًا).

وبالتالى، فإن قيادة حملة مقاطعة فرنسا تناسب رجب طيب أردوغان تمامًا، إذ يعانى الرئيس التركى بسبب تدخله العدوانى في ليبيا وأرمينيا واليونان وقبرص، إضافة إلى مشاكله السابقة مع مصر والإمارات والسعودية وروسيا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. ولذلك، يمكن تفهّم الحملة الشعبية التي تدعو إلى مقاطعة المنتجات التركية في بلدان عدة، في حين أن حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية لا يمكن تفهّمها، فلا الرئيس إيمانويل ماكرون ولا أي شخص في حكومته مسؤولون عن الرسوم الكاريكاتورية المقيتة، التي سببت الكثير من الإساءة، ولكن أردوغان وحكومته مسؤولون بشكل مباشر عن الزعزعة وإراقة الدماء في البلدان التي تدخلت فيها تركيا.

وبحسب تحليل نُشر على موقع عرب نيوز قبل فترة، تحولت سياسة تركيا برئاسة أردوغان من السعى إلى عدم وجود أي مشاكل مع جيرانها إلى شبه انعدام أصدقائها، باستثناء قطر، التي تدعم تركيا ماليًا وتموّل الإرهاب وتسمح لرجل الدين المتطرف المقيم في الدوحة، يوسف القرضاوى، بالظهور على شاشة قناة الجزيرة خلال فترة الذروة لنشر كراهيته المعادية للمسيحيين واليهود، حيث قال مرةً: «اللهم أَبِد المعتدين اليهود الغدّارين.. اللهم عد عديدهم وأَبِدْهم فردًا فردًا ولا تُبْقِ منهم أحدًا».

من أغبى ما أورده الخطاب الحالى المناهض للفرنسيين، والذى تروّج له كل من تركيا وقطر، أنه لا يجعل من كل مواطن فرنسى هدفًا فحسب، بل يُعرّض أيضًا المسلمين الفرنسيين وشركاتهم لخطر الضرر الشخصى والمادى.

الأحرى بأولئك الذين يوظفون الدين لمكاسب سياسية ويثيرون الكراهية ويحرّضون أن يتعلموا قليلًا عن العقيدة التي يدَّعون اعتناقها. ويروى الحديث النبوى عن الرحمة أنه عندما حاول النبى محمد اللجوء إلى أهل الطائف، فردوا بإلقاء الحجارة عليه حتى نزف، فعرض الملاك جبريل و«ملاك الجبال» عليه هدم الجبال على رؤوس الذين أساءوا إليه، إلا أن النبى، (ص)، رفض، واختار أن يغفر لهم.

نجد هذا الصبر في صلب المسيحية أيضًا، إذ إن يسوع، خلال موعظة الجبل، رفض، بشكل واضح وصريح، فكرة «العين بالعين والسن بالسن»، قائلًا لأتباعه: «مَن ضربك على خدك الأيمن، فأَدِرْ له الأيسر».

نعيش اليوم أوقاتًا عصيبةً وخطيرةً، وبِتْنا بحاجة إلى دروس التسامح هذه أكثر من أي وقت مضى.

* نقلا عن "المصري اليوم"