يجب أن نشكر ترمب

على مدى السنوات الأربع الماضية، لم يفوت العالم أي نبضة في عناوين تويتر في حساب الرئيس ترمب. اليوم ، يبدو أن حساب المغرد دونالد يقترب من نهايته.

وكما كان الحال قبل أربع سنوات، منظمو استطلاعات الرأي والاحصائيون مرة أخرى ضيعوا الصورة الأكبر لأمريكا ، وهي أرض الأرض وعقل الأمريكيين في هذه الانتخابات. إذا كان هناك أي شيء فإن دونالد ترامب يتحمل المسؤولية عن تقصيره في هذه الانتخابات. وفي حين قد يشعر البعض كما لو أن ثقلًا ثقيلًا يرفع ظهورهم ، فإن نهاية الترامبية لن تحل بأي شكل من الأشكال أو تحل العديد من المشاكل والتحديات التي نواجهها. لهذا السبب يجب علينا أيضًا أن ننظر إلى الصورة الأكبر ، والاعتراف بالإنجازات العظيمة للبشرية ، وأيضًا الاعتراف إخفاقاتنا الهائلة على مدار المائة عام الماضية. لقد حان الوقت لأن نتعلم جميعًا المزيد من التواضع ، وأن نعترف بفشلنا ونلتزم بالعمل معًا بجد لتصحيح الوضع الذي وضعنا أنفسنا فيه.

ليس دونالد ترمب من يلام، بل الإنسانية ككل هي التي كانت كارثة على هذا الكوكب. سأقتبس من مارك أنتوني لشكسبير لامتداح كل من ترمب وفشلنا الجماعي في حماية أنفسنا وكوكبنا:

"أيها الأصدقاء، أيها الرومان، ايها المواطنون ، أسمعوني؛

لقد جئت لأدفن قيصر لا لأمدحه.

الشر الذي يخلقه المرء يعيش من بعده؛

وغالبًا ما يدفن الخير مع عظامه"

إن أهم قضيتين نواجههما اليوم ، بل ولسنين قادمة، هما البيئة والوباء. توضح كلا المسألتين الأهمية القصوى لعمل الإنسانية معًا لمعالجة ومعالجة التهديدات التي تلوح في الأفق علينا جميعًا. من خلال اتباع المبادئ الأساسية التي تعلمناها في علاقاتنا الإنسانية اليومية ومن خلال معتقداتنا العالمية ، يجب أن نحترم بعضنا البعض وكوكبنا، ويجب أن نعمل من أجل الصالح العام ، وليس من أجل مصلحتنا الضيقة ، ويجب ألا ننسى أبدًا المساعدة المحتاجين. يجب أن تكون هذه أولوياتنا المطلقة بينما نحاول كشف الضرر الذي سببناه لكوكبنا وأنفسنا. نظرًا لأن هذه المبادئ كانت منقوشة في يوم من الأيام على ألواح حجرية ، فيجب علينا طباعتها وعرضها في كل مكان وفي كل ما نقوم به ، لتذكيرنا كل يوم بواجباتنا ومسؤولياتنا المشتركة.

أصبح من الشائع أن نقول إن أمريكا اليوم دولة منقسمة ، وأن خاتمة عهد ترمب قد تكون أمرًا خطيرًا ومربكًا. أرجو أن تتغير. حتى أنني سأذهب إلى حد القول إن ترمب قدم لأمريكا والعالم خدمة عظيمة. لقد هزنا وأظهر لنا الحقائق والاختلافات وعدم المساواة التي تجاهلناها حتى ذلك الحين إلى حد كبير. في الواقع، أيقظ ترمب الكثير منا من أوهامنا ومثالياتنا. يجب أن نتذكر ونطبق هذا في المستقبل قبل أن نذهب في نوم جماعي عميق مرة أخرى. دعونا لا ننسى أيضًا أن ما نحن على وشك رؤيته هو انتخاب جو بايدن أقل حماسة في طي صفحة حقبة ترمب للتغلب على الحزبية الشديدة والانقسام. تشير النتائج في مجلسي النواب والشيوخ إلى أن الأمريكيين يريدون أن يروا مرة أخرى أن الضوابط والتوازنات المؤسسية الخاصة بهم تؤدي إلى ديمقراطية نشطة للنقاش ، والعمل على الحلول بدلاً من الانزلاق إلى مبارزة مستمرة غير مفيدة.

ما تتعلمه أمريكا مرة أخرى اليوم هو أن كل صوت مهم ، وكل صوت له أهمية وكل فكرة لها أهميتها. إنها فرصة للبلاد وسياسييها مرة أخرى للاستماع إلى بعضهم البعض وتقديم مستقبل أمريكا قبل أي مصالح حزبية. هذه هي أمريكا التي نعرفها ونحبها ، وهي أمريكا التي تتحدانا لنناقشها ونفهمها ، ولا نتجاهلها ونختبئ وراء مبررات كاذبة. تعرف أمريكا كيف تجد الحلول ، وكيف تظل منفتحة على الأفكار الجديدة ، وكيف تُشرك الجميع في بناء شيء أكبر من مجموع أجزائه. حالما نجتنب عناوين رئيس رئيس تويتر ، يمكن لأمريكا العودة إلى الشمولية التي تعتبر ضرورية للغاية للتغلب على التحديات التي يواجهها المجتمع الأمريكي والعالم.

يجب تعزيز المؤسسات والتعاون الدولي مرة أخرى بالتواضع والجماعية والإبداع الذي يقودنا نحو حلول حقيقية. هناك قول مأثور أنه لا يمكن إعادة معجون الأسنان إلى الأنبوب. أعتقد أننا يجب أن نعيد النظر في أقوالنا وحقائقنا ، لأنه من خلال التعاون يمكننا بالفعل إعادة معجون الأسنان إلى الأنبوب ، وإلا كيف وصل إلى هناك في المقام الأول؟ بعد أن تم حبسنا لمدة عام تقريبًا بسبب فيروس ما زلنا نعرف القليل عنه ، لدينا الفرصة للبدء من جديد ، واستكشاف فرص جديدة وإعادة كتابة مستقبلنا. والأهم من ذلك ، يمكننا أن نتفق جميعًا على أن الحروب والمواجهة لم تخدم أحدًا. نظرًا لأن منتجي الأسلحة المتطورة يؤججون الحروب الصغيرة ، يجب علينا مواجهة الرصاص بحليب الأم. نحن بحاجة إلى رعاية شبابنا ، وليس قتل مستقبلهم. لدينا أعداء مشتركون مثل تدمير البيئة وفيروس كورونا ، مما يتطلب منا بذل جهود وتضحيات مشتركة. يجب استبدال عصر الكراهية بعصر المصالحة، واستبدال السيوف بالكلمات.

نشكر الانحراف في زمن ترمب ، لإيقاظنا قبل فوات الأوان. ربما لدونالد ترمب يومًا ما أن يعتبره إنجازًا دائمًا. من المرجح أن يضع الرئيس بايدن البلاد قبل غروره ، مما يساعد على إعادة توجيه البلاد في طريق التسوية والتعاون قبل تسليم زمام الأمور إلى الجيل التالي. يجب أن يجعل ليندسي جراهام أفضل صديق له: لتأكيد روح أمريكا التي تعمل معًا. على الرغم من أهمية الديمقراطيين الجنوبيين في دفع أمريكا إلى الأمام في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي ، يجب على الجمهوريين الجنوبيين أن يلعبوا دورًا أساسيًا في إخراج أمريكا من الانقسام والارتباك اليوم. إن النظام العالمي الجديد القائم على المنظمات الدولية والتعاون هو فرصتنا الوحيدة لمواجهة التحديات العالمية التي نواجهها. يمكن للمملكة العربية السعودية أن تهيئ الأجواء مع قمة مجموعة العشرين القادمة ، مع التركيز على كيفية تفضيلنا للتعاون والتسوية والرؤية ، وتقديم طريق لمعالجة انقسامات العالم ، ومواجهة تحدياته ، وبناء مستقبل مفعم بالأمل معًا.