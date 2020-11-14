عصر «الحريم» انتهى..!

لأنني أؤمن بالكويت الوطن، وأؤمن بأن الحرية تعزز الوطن، وبأن الأخلاق هي أساس لبناء الوطن، ولأنني أؤمن بتعددية الطوائف لا بالعصبية المذهبية، ولأنني أؤمن بدولة المؤسسات وبالمصلحة العامة لا الشخصية، وصون العدالة وإزالة الغبْن، وبحق وكرامة كل فرد، وبمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ولأنني أؤمن بالإصلاح الإداري، أريد المساهمة وخدمة الوطن والمجتمع. أنا من الداعين دائمًا إلى أن تترشح المرأة وألا تخاف وألا تحسب الخسارة والربح، فالعملية ليست عملية تجارية، وعلى المرأة أن تفرض حضورها وتقتحم الميدان إذا شعرت أن عندها الكفاءة والإمكانات، أتمنى لكل هؤلاء المرشحات أن يشكلن قاعدة المستقبل. نتوقف اليوم لنرى أن في مساحة المعركة الانتخابية مجموعة من النساء، معظمهن نساء متزوجات لم يبعدهن زواجهن عن رغبة الانخراط في العمل السياسي، بل عزز شعورهن بالمسؤولية وبالواقع الذي يعيشه أولادهن وكل أفراد العائلة والوطن، كما أنني أرى في هذه الظاهرة محطة أولى وبوادر تصحيح نقص كبير في ممارسة الديموقراطية نتيجة غياب المرأة عن السلطة التشريعية، لأن عدم وجود المرأة في الحياة السياسية وتحديدًا في مجلس الأمة، يعني غياب وتجاهل تمثيل نصف المجتمع، ومشاركتها تعتبر مبدأً أساسيًا في الممارسة الديموقراطية، وعن دور المرأة في المجلس أرى أنه ليس هناك دور لرجل أو امرأة، إنما هناك دور لـ«إنسان برلماني» غير أن ما يبشر بدور ناجح للمرأة على هذا الصعيد هو حالة التحدي المستمر لها تجاه نفسها وتجاه الآخرين لإثبات وجودها. إن كل امرأة تخوض المعترك السياسي على يقين بحالة التحدي هذه، كما أن هناك شعورًا لدى كل النساء في الكويت لدعم المرأة ودورها. من هنا عليها أن تكون على مستوى هذا الدعم وأن تكون هناك جدية من قبلها في التعاطي مع هذا الموضوع، حول كيفية تفعيل ودعم المرأة في الحياة السياسية. رياحين.. وشياطين مر الشاعر العربي بمجموعة من النساء.. ويبدو أنه كان مقهورًا من المرأة فأنشد فيهن: إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين فإذا بواحدة منهن وبكل تلقائية ترد عليه: إن النساء رياحين خلقن لكم وكلكم يشتهي شم الرياحين

نقلا عن "القبس"