عن السعودية والحوار العالمي

لعل العالم لم يكن في حاجة إلى تفعيل روح الحوار والجوار، كما هو الآن، لاسيما أن الناظر للخريطة الدولية جغرافيا وديموغرافيا، يدرك أن خطوط الصدع تكاد أن تتحول إلى ساحات للقتال، كما أن صحوة التيارات القومية، وصعود الجماعات اليمينية تارة واليسارية تارة، بات يستدرج العالم عبر فخ الماضوية البغيض، وإلى مشهد مشابه لمنتصف القرن العشرين، حين ارتفعت رايات النازية والفاشية، الأمر الذي كلف العالم حربا عالمية راح ضحيتها أكثر من سبعين مليون نسمة، وتريليونات الدولارات.

في هذه الأجواء تطل المملكة العربية السعودية على العالم، لتفتح بابا واسعا مشرعا للحوار والجوار، والمؤكد أن الذين تابعوا الحوار الشيق للأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بفيينا، والذي أجرته معه العربية.نت، يدرك المكانة المتقدمة التي باتت المملكة وفي ضوء قيادتها الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد، تتبوأها، عبر مساهمات فاعلة في تحقيق الأمن والسلم العالمي، ومن خلال حرصها على ترسيخ الاحترام والعيش المشترك ومكافحة التعصب ونبذ الكراهية.

تأتي تصريحات السيد فيصل بن معمر أمين عام كايسيد، لتشير إلى حالة الحوار التي فتح أبوابها سمو الأمير محمد بن سلمان، وتأكيده الدائم على رفض كل ما هو مغالى فيه، بل ومطاردة كل روح عنف ومواجهة كل فكر تطرف، وهذا هو المعنى الحقيقي للتغيير والتنوير الذي يقوده منذ سنوات.

تمضي المملكة اليوم على دروب محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، وبمختلف صوره المحلية والإقليمية والدولية، والمقطوع به أن أفضل المسارات والمساقات لقطع الطريق عن الجهل والجهالة المولدين للتطرف والإرهاب، هو فتح أبواب المعرفة والتلاقي، فالناس أعداء ما يجهلون، وحين تسقط الحدود العقلية، وتنزاح السدود الفكرية من القلوب، ساعتها يحدث اللقاء، ويسود الوفاق عوضا عن الافتراق.

والشاهد أن الذين تابعوا أعمال مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار في فيينا، طوال السنوات الماضية، يدركون الدور الفاعل لهذه المؤسسة في تقريب وجهات النظر بين أطراف فاعلة أعلى ما تكون الفاعلية في مواقعها القيادية حول العالم، لا سيما القيادات والمرجعيات الدينية المتقدمة، وأدوارها في مساندة صانعي السياسات، الأمر الذي أكدته تجارب ناجعة عديدة.

لقد باتت حوارات الثقافات اليوم، وكذا لقاءات أتباع الأديان التوحيدية والوضعية، طريقا لا عودة عنه إن أردنا النجاة من طوفان التطرف والتشدد، الشوفينيات والعصبيات، والتي خيل للمرء أنها ذهبت إلى غير رجعة مع سيادة وريادة نموذج العولمة، غير أنه ومن أسف اكتشف العالم ومن جديد أن هناك ارتدادات سلبية خطيرة في أزمنة القرية الكونية، جعلت الخوف من الآخر هو البديل المتاح عوضا عن اللقاء مع المختلف عنه، ما ذكرنا بمقولة الفيلسوف الوجودي جان بول سارتر "الآخر هو الجحيم".

يفتح السيد فيصل بن معمر عيون القراء والعالم على حقيقة واضحة كل الوضوح، وهي أن الوقت الحاضر هو الوقت القيم كما يقول علماء النفس والذي يتوجب فيه مع الشركاء الحقيقيين للمملكة العربية السعودية، أولئك الذين يؤمنون بجدوى الحوار وفاعليته، تعزيز وتطوير آليات الحوار بين البشر، ذلك الحوار الذي يبرز مشاهد التعاون والتضامن الإنساني، ويأخذ بها إلى السطح، وفي الطريق يحافظ على روح الأديان السمحة، فيعزز تقاليد التسامح والاحترام الديني، ونشر القيم الثقافية والأخلاقية، وعطفا على ذلك مجابهة ومواجهة النوازل التي تضرب المجتمعات الإنسانية في أزمنة الجدب العقلي والفكري، وعوضا عنها يفتح الحوار مساقات رحبة من الفهم المتبادل، ويحفظ للاختلافات مكانها الطبيعي في سياق التفكير البشري، لكن من غير أن يكون الأمر مدعاة للحروب والموت، للخراب والدمار، أو ترك الساحة برمتها لأعداء الحياة.

فرصة المملكة العربية السعودية في زخم العالم عبر طريق الحوار، تزداد يوما تلو الآخر في ظل ما يؤمن به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أهمية نشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال، ونبذ الكراهية والتطرف، تلك التي تسببت في أضرار كبيرة للكثير من دول العالم لا سيما في العقدين الأخيرين.

أنفع وأرفع الكلام الذي تحدث به الأمير محمد بن سلمان، حين قال: "اليوم لم يعد التطرف مقبولا في المملكة العربية السعودية، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذا ومتخفيا ومنزويا، ومع ذلك سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة، فقد أثبت السعوديون سماحتهم الحقيقية ونبذهم هذه الأفكار، تلك التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبدا بوجوده بينهم مرة أخرى".

يتجلى صدق هذه المنظومة الأخلاقية التي يتحدث عنها الأمير محمد في الدعم الذي تقدمه لكايسيد وتبنيها لهذا الدور الحواري والحضاري الذي بات يغير شكل العالم.

الخلاصة.. الحوار هو القضية.. الحوار هو الحل.