ثقافة الربيع في مدن الثلج

بغض النظر عن الجدل القضائي أو المعلومات عن خروق وأخطاء وألاعيب رافقت الانتخابات الأميركية، فإن ملامح الصورة على الأرض هناك تشير إلى انقسام وصراع ومنافسة بين فريقين، الأول ينتمي إلى أميركا القديمة من أحفاد المؤسسين البيض وبعض المتحالفين معهم، مقابل الدولة العميقة التي تأسست وترسخت عبر علاقات مع المهاجرين وأصحاب الأعمال والشركات الكبرى ووسائل الإعلام التي مارست عمليات تغيير الهوية الأميركية القديمة واستبدالها بأخري تصل حد التطرف، وتقوم على التخلي عن التغيير الناعم إلى التحول الصادم وربما العنيف.



وأثارت تلك المشاهد التي تنقلها وسائل الإعلام لصراعات على الأرض وصلت حد العنف والصدام والاعتداءات المتبادلة بين فئات تمثل الفريقين، مخاوف حول مستقبل الولايات المتحدة كدولة فدرالية، وما اذا كانت حالة الاستقطاب تلك ستنتهي إلى تفكيك ذلك التحالف العتيد بين الولايات بعدما ضرب صراع الهوية والصورة النمطية الأميركية. ورغم التحليلات التي ذهبت إلى أننا سنصبح أمام أميركا جديدة، لكن لن تسقط الدولة مهما ارتفعت حدة الاحتجاجات أو الصراعات على الأرض هناك، لأن المؤسسات لن تسمح بذلك، ولأن الدولة في الأساس قوية متماسكة وراسخة رغم مشاهد العنف وضراوة الصدامات وكثرة المشاهد الصادمة التي صاحبت تداعيات الانتخابات، كما انها ليست المرة الاولى التي ترتفع فيها وتيرة العنف في الولايات المتحدة، وهي لم تصل بعد إلى المستوى الذي كان وصل اليه العنف على خلفية حادثة مقتل جورج فلويد في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا في أيار (مايو) الماضي.



سينتهي الأمر وستخف التظاهرات وستزول آثار الصدامات والصراعات، وسيعود الناس إلى عملهم وسيحاول الرئيس، أي رئيس، معالجة المعضلات التي أفرزتها الانتخابات، لكن المشاهد التي نقلتها وسائل الإعلام وغطتها المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لم تختلف كثيراً عن تلك التي ظلت معبّرة عن واقع عربي ضربه ربيع حرّكته أجهزة استخبارات وعملاء ودول استغلت فقر الشعوب وأزماتها الاقتصادية والحياتية والمعيشية وغياب العدل وانتشار الفساد، وسعت إلى إسقاط حكام وتخريب أنظمة، وتفتيت مجتمعات وإعادة رسم خريطة الوطن العربي أو الشرق الأوسط، ومنح جماعات وتنظيمات وميليشيات صكوك الشرعية، ودول صغيرة أدواراً كبيرة تفوق حجمها وتاريخها وقدراتها الحقيقية، وتلبية مطامع قوى إقليمية ظلت تحلم بالقيادة والتوسع والسيطرة فوق جثث ضحايا الاضطرابات وشهداء إرهاب، وجد في ذلك المناخ فرصاً للانتشار والتسرطُّن والانتقال من موقع إلى آخر.



إنها الثقافة التي صدّرت إلى المنطقة العربية وانتقلت إلى مدن الثلج، حيث اكتسبها من قبل أصحاب السترات الصفراء في فرنسا ثم مدن أميركية، ولم يختلف الأمر كثيراً عما جرى في شوارع وأحياء في مصر وقت الفوضى وتحت غبار الربيع العربي، حين كانت وسائل إعلام غربية وآلة إعلامية قطرية "إخوانية" تركية تحرض الجماهير المصرية على تخريب بلدها، وعندما جيّشت جماعات وتنظيمات لجاناً إلكترونية لفبركة تقارير وأخبار تدفع الغضب في عقول الناس لتحركهم دوافع انتقامية ضد بلدهم ومؤسساتهم وجيشهم وشرطتهم! إنها ثقافة من صناعة غربية تم صقلها في دول عربية فاستوردتها الشعوب الغربية مجدداً لتنال شرف مرور الربيع فوق أراضيها!



من غير المستغرب أن تتكرر المشاهد ولو بعد سنوات في أماكن أخرى بعيدة من ميدان التحرير مثلاً، أو أي شارع آخر في أي عاصمة عربية عصف بها الربيع وضربها إعصار الثورات، حتى لو اختلفت نوعية المواطن الفرنسي ثم الأميركي عن نظيره المصري أو تباينت أسباب الغضب هنا أو هناك! فثقافة العنف صارت سائدة والحدة في التعبير عن الرأي صارت راسخة، والاندفاع والتهور والشطط صار من الأمور الاعتيادية!



أدركنا فعلاً أن الفقر وحده لا يحرك مشاعر الغضب، أو أن غياب الحريات كفيل باندفاع الناس إلى الشوارع والميادين لكسر القيود، أو بأن الظلم فقط يجعل مشاعر بعض المواطنين تخرج عن السيطرة، أو أن انتشار الفساد بين الناس يدفعهم إلى ارتكاب حماقات أو قل جرائم، أو أن مواقع التواصل الاجتماعي واللجان الإلكترونية وحدها قادرة على تحريك رياح الربيع المدمر من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى.



رغم تباين المجتمعات والظروف المحيطة، فإن الكائن البشري واحد في أرجاء الدنيا وقابل للتحول نحو العنف، حتى لو لم يقف يوماً في طابور للحصول على الخبز أو انتظر ساعات أمام مخزن لينال حصته من الغاز المدعوم. إنها الثقافة التي دافع عنها الغرب واخترعتها أجهزة استخبارات وحرّكتها دول لحماية مصالحها بهدم دول أخرى وتخريب مصالح شعوب أخرى... الثقافة التي صنعت لتبشر بها شعوب العالم الثالث من دون أن يدري صانعوها أن طعمها قد يطيب في وقت ما للشعوب الغربية أيضاً.

نقلاً عن "النهار"