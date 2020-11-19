لبنان: لا حكومة... لا بـ"حزب الله" ولا من دونه

اكثر من ثلاثة أشهر على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، وشهر على تكليف الرئيس الأسبق للحكومة وزعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري تأليف حكومة جديدة، ولبنان يغرق في شد الحبال والكباش بين المحاور الداخلية والخارجية، إذ تبرز العقد الواحدة تلو الأخرى في وجه ولادة حكومة تحت وطأة سياسة تقاذف مسؤوليات ورهان على الوقت، وما يمكن أن يحمله التغيير المرتقب في سياسة واشنطن حيال المنطقة بعد تسلم جو بايدن الرئاسة السادسة والأربعين للولايات المتحدة الأميركية.

شهران عصيبان ينتظران لبنان في ظل المراوحة المتحكمة بالمشهد السياسي عموماً والحكومي خصوصاً، حتى منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل، موعد تسلم بايدن الرئاسة. شهران يثيران حالاً من القلق والتوجس في الداخل اللبناني نتيجة انشطار البلاد بين معسكرين يتحكمان بآفاق المرحلة المقبلة التي يشوبها غموض قاتل على المستوى المحلي، من جهة، وعلى المستوى الإقليمي من جهة أخرى، حيث الترقب للترجمة العملية لالتزامات الإدارة الأميركية الجديدة، إن حيال الملف النووي والعلاقة مع إيران، أو حيال الشرق الأوسط.

ينعكس الغموض والترقب تشدداً في ملف تأليف الحكومة اللبنانية، وفي شروط إدارة الملف الحكومي. فبعد أسابيع من المشاورات والزيارات للقصر الجمهوري، لم تتمخض مساعي الحريري عن أي تشكيلة حكومية تلقى موافقة رئيس الجمهورية. وقد بات واضحاً أن خلفيات التعطيل لم تعد متوقفة على شروط ومعايير يطالب بها الفريق الرئاسي الذي ينطق باسمه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بل هي شروط يفرضها "حزب الله" المتماهي في الموقف مع باسيل في عملية توزع أدوار تستنفد الوقت.

وفيما جرى التعويل من جانب فريق الحريري على أن تشكل العقوبات الأميركية على باسيل ضغطاً في سبيل تسهيل ولادة الحكومة، جاء رد فعل الأخير ليزيد التعقيد من خلال تمسكه أكثر بشروطه ومعاييره، مستنداً الى فائض القوة الذي يمده به الحزب في وجه القوى السياسية الأخرى.

في المقابل، بدا واضحاً من قرار إدراج باسيل على لائحة العقوبات، عدم رغبة واشنطن في قيام حكومة خاضعة لنفوذ الحزب، وإن كانت برئاسة الحريري. وكانت رسائل مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أولاً، ومن ثم وزير الخارجية نفسه مايك بومبيو واضحة وحاسمة في هذا الإطار، ومفادها أن لا حكومة في لبنان يتمثل فيها الحزب. علماً أن هذا الموقف لم يكن هو عينه قبل أسابيع، إذ لم تعارض واشنطن حينها معارضة سافرة وجود الحزب في الحكومة، وانما بشرط ألا يكون هذا الوجود من خلال شخصيات مستفزة أو ملتزمة سياسياً.

وإذا كان شرط أميركا ترامب أن لا حكومة بوجود الحزب، فإن شرط الحزب في المقابل أن لا حكومة من دونه.

هل يتغير الموقف الأميركي مع خروج ترامب ودخول بايدن الى البيت الأبيض، فيكون الرهان اللبناني على الوقت، ورفع السقف في وجه إدارة ترامب مفيداً لكسب ود الرئيس الأميركي الجديد وإدارته؟ تساؤل يستغربه مراقبون مطلعون على السياسة الأميركية، من منطلق أن هذه السياسة تجاه منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً تجاه "حزب الله" ثابتة ولن تتغير، والرهان على تغيير كهذا ليس في محله، بل يزيد هدر الوقت، والانحدار نحو الانهيار التام. وفي الانتظار، لن تكون حكومة بالحزب ولن تكون من دونه!

نقلاً عن "النهار"