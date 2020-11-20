بعد ترامب وكورونا، عن ماذا سيحكي الإعلام؟

في عام 1897 اختارت صحيفة نيويورك تايمز أن تكتب على صفحتها الأولى الذي ظل شعارها إلى اليوم: "لكل الأخبار الصالحة للطباعة". كانت الفكرة الأصلية هي تحدي "الصحافة الصفراء" المليئة بالإثارة والفارغة في ذلك الوقت، والتي يهيمن عليها ويليام راندولف هيرست. يمكننا القول إن هذا الشعار غير وجه الصحافة على مدى تاريخه الطويل.

أصبحت نيويورك تايمز نموذجًا للصحافة الذكية والمدروسة تمت محاكاته من قبل عدد كبير من وسائل الإعلام على مدار القرن الماضي. لكننا وصلنا اليوم إلى منعطف حيث تهيمن على المشهد الإعلامي مرة أخرى إلى حد كبير عناوين الأخبار المثيرة وقلة المناقشات حول القضايا الجادة. أعتقد أن الوقت قد حان لشعار إعلامي جديد لتشجيع الصحفيين ومستهلكي وسائل الإعلام على التركيز على القضايا الملحة التي نواجهها ككوكب وإنسانية، تمامًا كما انتصرت نيويورك تايمز في الماضي على الصحافة الصفراء الفارغة التي هيمنت على حقبة أخرى.

إذا أردنا أن نكون صادقين، فقد تحدثت حتى أكثر وسائل الإعلام احتراماً انشغلت بدونالد ترامب وفيروس كورونا في العام الماضي وما بعده. من المؤكد أن كلتا المسألتين كانتا ذات أهمية كبيرة لكوكب الأرض بأسره هذا العام، لكن تركيز وسائل الإعلام على الشعبوية والفضائح والسياسة التافهة كان في تصاعد لبعض الوقت. هذه المواضيع مغرية، للمثقفين والآخرين بشكل غريب ، ولكن حتى لو لم نكن كذلك ، فلا مفر منها في المشهد الإعلامي الحالي لدينا. لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورها بالطبع، من خلال النشر العالمي المجاني والفوري لأي أخبار مثيرة، سواء كانت حقيقية أو كاذبة. لكن وسائل الإعلام تتحمل أيضًا مسؤولية الإعلام والتثقيف والسماح للناس بمعالجة القضايا ذات الأهمية. وصارت قدرتنا الفكرية تحت ضغط بسبب التوسع بين هذه الاتجاهات والقوى الجاذبة .

تقليديا، سميت الصحافة والإعلام بالعمود الرابع للديمقراطية أو السلطة الرابعة. تلعب دورًا أساسيًا في أي مجتمع: بالإعلام، والتثقيف، وتأطير القضايا الهامة التي نواجهها كدولة أو كشعب. في عصر الطوارئ البيئية وتزايد عدم المساواة، من الضروري أن تعيد وسائل الإعلام اختراع نفسها لخدمة غرضها المتمثل في تأطير النقاش السياسي المهم بالفعل. يمكن أن يكون الشعار الجديد شيئًا مثل "يجب علينا نحن الناس حماية بعضنا البعض وكوكبنا". ومع خروج ترامب من الصورة ، فإن وسائل الإعلام لديها الفرصة لإعادة اختراع نفسها لعصر جديد ولغرض أفضل. سيبقى فيروس كورونا موضوعًا مهمًا، كما أنه يشير إلى حد كبير إلى تجاوزاتنا البشرية وتدميرنا الأعمى للتوازنات البيئية والموائل الطبيعية. قبل كل شيء، يجب أن تكون مهمة وسائل الإعلام هي جعلنا ندرك كل يوم الدمار والتدهور البيئي الذي نحاول جاهدين تجاهله، ولكنه يقضي على مستقبلنا كل ثانية من كل يوم.

تخيل صحيفة تنشر على صفحتها الأولى نعياً يومياً للأنواع التي يتم انقراضها أو تدمير النظم البيئية أو المناطق الطبيعية على حافة الهاوية. تخيل نشرة إخبارية تلفزيونية تُظهر لنا كل يوم العواقب الحقيقية للغاية لاستغلالنا المفرط لموارد الأرض وسبل العيش التي تم تدميرها من خلال التلوث أو الصيد الجائر أو تغير المناخ. تخيل موقعًا إخباريًا كبيرًا لا يعرض مؤشرات الأسهم فحسب، بل يعرض أيضًا الأرقام الموجودة على الموارد الطبيعية المتناقصة الرئيسية لكوكبنا، أو متوسط الدخل البشري يوميًا أو الأسماك أو مخزون المياه المتاح لكل واحد منا. سوف ندرك بسرعة اللامسؤولية الجسيمة وسوء الإدارة لمواردنا الطبيعية وبيئتنا وحياتنا اليومية في نهاية المطاف. يجب أن تمس هذه الحقائق النفوس، فهي حقائق مدمرة وليست إحصاءات مجردة. يجب ملاحظة كل نوع انقرض أو نظام بيئي فريد تم تدميره ويحزن عليه كل إنسان على هذه الأرض. يجب أن نبدأ في فهم ما هو على المحك كل يوم عندما يتعلق الأمر بمستقبلنا بشكل أوضح.

مرت مجتمعاتنا بتحولات هائلة خلال القرن العشرين. لقد استفدنا كثيرًا من قرن من الاكتشافات والاختراعات التكنولوجية العظيمة، مما مهد الطريق للتقدم البشري العظيم الذي رفع مستويات المعيشة للجميع.

للأسف، صرفنا رؤوسنا بعيداً عن العواقب الوخيمة التي قد تترتب على كوكبنا على هذا النطاق الواسع، ونحن الآن نواجه عالمًا من الأوبئة القاتلة، وتغير المناخ المدمر، وتراجع التنوع البيولوجي. على كوكب حيث حافظت معظم الحيوانات والأنواع على نفسها لملايين إن لم يكن مئات الملايين من السنين، فقد وضعنا كوكبنا وأنفسنا في خطر الانهيار في بضع مئات من السنين فقط. لا نحتاج إلى الاعتماد على التقنيات الجديدة للعيش في وئام مع كوكب قام سكانه الآخرون بذلك لمئات الملايين من السنين.

هذا مجرد جانب واحد من القصة بالطبع. يجب أن يكون من واجبات وسائل الإعلام من الآن فصاعدًا مساعدتنا عبر إبلاغنا بما نفعله لكوكبنا يوميًا وتثقيفنا بشأن البدائل. يجب أن تجعلنا وسائل الإعلام مواطنين أفضل لا أن تدمرنا. كلما أسرعنا في إدراك أخطائنا وتجاوزاتنا، زادت سرعتنا في بناء العالم الذي نريد أن نعيش فيه. يجب أن تخبرنا وسائل الإعلام هذه القصة، أحيانًا بجعلنا نضحك، وأحيانًا بجعلنا نبكي. لم يعد هناك رفاهية لوصف تفسير يساري أو يميني للعالم، فنحن ببساطة بحاجة إلى وصف كيفية إعادة بناء الروابط بشكل أفضل بين الناس ومع كوكبنا. حان الوقت لنستيقظ، وللإعلام بشعار جديد أن يلعب دورًا حاسمًا في مساعدتنا.