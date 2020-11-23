أوباما والانتفاضات العربية

فى كتابه المثير للاهتمام، الذى صدر أخيرًا تحت عنوان «أرض الميعاد»، يشرح الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما خفايا فترة من أخطر الفترات التى مرت بالعالم العربى من وجهة نظر سيد البيت الأبيض، وهى فترة الانتفاضات التى اندلعت فى المنطقة، وراحت تنتقل من بلد إلى آخر، لتعيد رسم المشهد السياسى، وتطيح بأنظمة وتأتى بأوضاع جديدة.

إن هذا الكتاب يحفل بالكثير من الدروس والعبر، كما يكشف الكثير من الأسرار، لكن الأهم من ذلك أنه يلقى الضوء على الطريقة التى تتعامل بها واشنطن مع الأوضاع السياسية المتقلبة والملتهبة فى المنطقة، وعن رؤية الرئيس الأمريكى للزعماء الوطنيين بها.

يؤكد الكتاب أن الولايات المتحدة لعبت دورًا محوريًا فى كافة دول التغيير العربية، لكنها مع ذلك لم تكن صاحبة الدور الخارجى الأكثر حسمًا، والذى يحدد مسار التحولات وطبيعة السياسات.

سيمكن تفهم الأسباب التى تدفع الولايات المتحدة إلى لعب تلك الأدوار الضخمة والمركبة، وسيمكن أيضًا تفهم الأسباب التى تدفع الدول العربية والقوى السياسية فيها إلى التعامل مع مثل تلك الأدوار، لكن هذا التفهم لا يعنى بالطبع قبول تلك الأدوار، أو تنزيهها عن الخطل والمقاصد السيئة ومعاندة المصالح الوطنية.

ومن بين ما كشفه الكتاب من آراء وانطباعات لدى أوباما عن المنطقة أربعة أفكار أساسية مهمة، أولها يتعلق بموقف الولايات المتحدة فى ظل إدارة أوباما الديمقراطية إزاء الإسلام الأصولى وممثله الأهم فى المنطقة، أى تنظيم «الإخوان»، إذ تبين أن أوباما يدرك أن هذا التنظيم الذى ينطوى على طاقة كامنة كبيرة يمكن أن تكون لديها القدرة على الحسم فى أوقات الخلل والفراغ، هو تنظيم «غير جدير بالثقة كوصى على الديمقراطية، بسبب فلسفته الأصولية».

أما الفكرة الثانية الجديرة بالانتباه فى هذا الإطار فتتعلق بالانطباع السائد عن أن واشنطن تناصر الديمقراطية وحقوق الإنسان كالتزام مبدئى، وأنها تتدخل فى هذا البلد أو ذاك دعمًا لتلك المبادئ وصيانة لها. لقد أظهر كتاب أوباما أن هذا الانطباع خاطئ، أو على الأقل فإنه لا يمثل مرتكزًا حاسمًا للسياسات الخارجية لبلاده، التى تحرص أحيانًا على موازنة دقيقة بين مصالحها الاستراتيجية وقدرتها على «الإخلاص لتلك القيم».

وتأتى الفكرة الثالثة لتنقض التصور السائد عن أن واشنطن تمارس السياسة الخارجية بفهم واحتراف ودقة وكفاءة منقطعة النظير، وأنه من المستبعد أن تخفق أو ترتكب الأخطاء الكبيرة فى هذا الصدد، وقد أظهر أوباما فى كتابه أن هذا ليس هو الحال فى بعض الأحيان.

أما الفكرة الرابعة، فإنها تنقض الانطباع السائد بين محللين وسياسيين عرب كثيرين بأن الإدارة الأمريكية «كل متماسك»، وأنها تعمل بتنسيق كامل بين كافة أعضائها، ولا يمكن أن ينشأ تضارب فى أى سياسة من السياسات التى تعتمدها، أو أن يقع خلاف بين رموز الإدارة حول موقف أو سياسة.

إن هذا الانطباع خاطئ بكل تأكيد. وعلى من يعتقد فيه أن يقرأ كافة المذكرات التى كتبها رجال عملوا فى الإدارات الأمريكية المتعاقبة، حيث سيجد أن كثيرًا من السياسات الداخلية والخارجية كانت محل جدل أو خلاف أو صراع بين قوى مختلفة فى الإدارات المتعاقبة.

فهناك عدد كبير من الأجهزة والوكالات والوزارات والمواقع الحيوية فى الدولة الاتحادية، ولكل منها توجه ونسق عمل وسياسة وأهداف ورؤى، وفى بعض الأحيان تتصادم تلك الرؤى.

يوضح أوباما فى هذا الكتاب المهم، الذى يحفل بالكثير من الأفكار، وحظى بمبيعات واهتمام كبيرين، أن أركان إدارته كانوا منقسمين إزاء الوضع فى مصر على سبيل المثال، ويشير إلى أنه ربما لم يأخذ القرار الأصوب حيال كثير من التطورات التى ضربت العالم العربى آنذاك.

نقلاً عن "المصري اليوم"