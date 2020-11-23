هل يتخلّى (الفلسطيني الإسرائيلي) عن جنسيته؟!

قبل مدّة اختيرت فلسطينية اسمها (هدى نقاش) لتمثيل إسرائيل في مسابقة ملكة جمال الأرض التي أقيمت في عاصمة الفلبين، وذكرت هدى أنها تشارك في مسابقة الجمال لتسليط الضوء على مجتمع عرب إسرائيل الذي تنتمي إليه.

وتأملت صورتها وقرأت كلامها، ووجدتها ما شاء الله تمسك الحبل أو المجد من طرفيه، لا من ناحية الجمال ولا من ناحية المنطق.

وهاجمها البعض بحجة، كيف تقبل أن تمثل إسرائيل في هذه المسابقة، وهي حجة (متهافتة)، فهناك ما لا يقل عن (22 %) من مواطني إسرائيل هم من أصول فلسطينية، وهم في ازدياد من ناحية كثرة المواليد، وقد يصلون خلال الخمسة عقود القادمة من الآن إلى (50 %) - هذا من ناحية.

من ناحية أخرى فقد سبقها لتمثيل إسرائيل الشاعر (محمود درويش)، عندما كان مقيماً في إسرائيل ويحمل التابعية والجواز الإسرائيلي - هذا كان في أوائل الستينات الميلادية -، وفي ذلك الوقت كان منتمياً للحزب الشيوعي الإسرائيلي، وكان من ضمن وفد الشباب الذي بعثته إسرائيل إلى (الاتحاد السوفياتي)، لحضور مهرجان الشباب للدول الاشتراكية في موسكو.

وعلى فكرة يكاد يكون في حكم المستحيل أن يقبل الفلسطيني الذي يعيش في إسرائيل أن يتخلّى عن جنسيتها مهما كان، مثله مثل المسلم الذي يحمل الجنسية الهندية، فهو يرفض رفضاً قاطعاً أن يتخلى عن جنسيته مهما كان، ويحمل جنسية الدولة (المسلمة) باكستان، لأسباب معيشية وعملية وحقوقية وديمقراطية بل ومستقبلية.

لهذا نجد الكثير من إخواننا الفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية، ينخرطون بدون أي حرج في الحياة العملية هناك.

فمنهم الموظفون والأطباء والمهندسون والمحامون والفنانون، بل والمنخرطون رجالاً ونساءً في الأمن العام والجيش، سواء في الداخل أو على الحدود، بلا أي تردد أو تحرّج، وهم يؤدون القسم عند التخرج من كليات الأمن والجيش، ويؤدون التحية للعلم الإسرائيلي.

ومنهم من تقلدوا مناصب رفيعة كوزراء وسفراء ونواب، بل إن الشباب الفلسطيني من الجنسين يزاولون نشاطاتهم في الأندية بمختلف الألعاب، ويمثلون إسرائيل في كل المسابقات الخارجية، وقد نتعجب إذا عرفنا أن منتخب إسرائيل لكرة القدم يضم لاعبين لا بأس بهم من أصول فلسطينية.

وهذا هو (ضياء سبع) لاعب المنتخب الإسرائيلي الفلسطيني أباً عن جد، ها هو وصل إلى الإمارات ليحترف في نادي النصر ليمثله في دوري الخليج، وبالمناسبة فقد كان هداف الدوري الإسرائيلي في موسم 2017 - 2018، وانتقل إلى نادي (هبوعيل) الإسرائيلي مقابل (2.5) مليون يورو.

نقلاً عن "الشرق الأوسط"