بندول الساعة الأمريكى

فى نهاية مقالى الأسبوع الماضى «عجائب أمريكية» وعدتك بأنه إذا لم تحل عقدة الانتخابات الأمريكية، ولا تزال إدارة بايدن الجديدة عاجزة عن بدء المرحلة الانتقالية، لأن إدارة ترامب القديمة لم تقر بعد بنتيجة الانتخابات، فإنك عزيزى القارئ لن تشعر بالضجر. القصة من آخرها أن الانتقال سوف يحدث، إذا لم يكن فى الثامن من ديسمبر عندما تسلم الولايات شهادات إعلان النتائج الانتخابية، فإنها سوف تكون فى ١٤ ديسمبر عندما يجتمع المجمع الانتخابى الذى لا يمكن الخروج فيه عن النتائج المعلنة، وحتى لو استمر الحال على ما هو عليه، فإن آخر الفرص للرئيس ترامب سوف تكون السادس من يناير، حيث لا بد مما ليس منه بد وهو نقل السلطة والاستعداد لمغادرة البيت الأبيض فى ٢٠ يناير ٢٠٢١ بناء على أمر مجلسى النواب والشيوخ. مثل ذلك بات معروفا الآن، حتى ولو خرجت عشرات المظاهرات المؤازرة للرئيس وصممت على أن الانتخابات جرى سرقتها وتزويرها وإفسادها. تدريجيا، فإن الزعامات الجمهورية بدأت تخرج عن الإجماع «الترامبى» فى التأكيد على القصور فى العملية الانتخابية، وبدأت تطالب ترامب بأن يمتثل لما هو محتوم ويبدأ فى عملية انتقال الإدارة. من ناحية فإن هناك بين الجمهوريين من يخاف التأثير السلبى لموقف الرئيس على انتخابات مجلس الشيوخ التى لا تزال لها توابع فى ولاية جورجيا، حيث يتم استبدال ما هو مستحيل- عودة الرئيس رئيسا من جديد- بما هو ممكن، أو حصول الجمهوريين على الأغلبية فى مجلس الشيوخ ومغادرة الرئيس للبيت الأبيض. من ناحية أخرى، هناك بين الجمهوريين من سأم بالفعل من الرئيس ترامب، ويريد أن يحل محله فى الانتخابات المقبلة ٢٠٢٤، مثل «ماريو روبيو» عضو مجلس الشيوخ والمرشح السابق للرئاسة، والذى يحلم باختفاء ترامب من الصورة كلية، سواء كان رئيسا أو مرشحا.

.. كل ذلك ربما لا يبعد الضجر عن متابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أسابيع من إجرائها، ولكنه يستدعى محاولة فهم ما يجرى فيها. وهناك نظرية أمريكية تقول إن السياسة فى الولايات المتحدة تصورها حركة بندول ساعة الحائط الذى عليه فى حركته أن يتحرك إلى أقصى الممكن فى اليمين، وتكون هذه لحظة العودة لكى يذهب حتى أقصى اليسار، وهكذا حركة فى ساحة السياسة الفعلية. لا أحد يمكنه أن يحدد نقطة البداية الفعلية لكل ذلك، خاصة أن هناك لحظات اختلطت فيها معانى اليمين واليسار، وهناك مراحل انتقالية، ومنها لحظة البداية عندما قامت الثورة الأمريكية فى ٤ يوليو ١٧٧٦ بإعلان الاستقلال، ثم بعد ذلك سنوات التكوين الأولى للكونفيدرالية الأمريكية ومن بعدها الفيدرالية الدستورية عند قيام الولايات المتحدة وانتخاب جورج واشنطن رئيسا لها فى ١٧٨٩. اليسار ساعتها كان يريد دولة قوية ذات عملة موحدة وبنك مركزى واحد، ومن قوتها بات لها أحلام إمبراطورية فى المجال الغربى، اليمين كان لا يريد لأحد أن يعبث بالحالة القائمة للولايات، فلا تتوسع ولايات على حسابها فى اتجاه الغرب فيختل توازن الولايات الكبرى مع تلك الصغرى، ولا يخل بواقعها الاجتماعى مع مؤسسة العبودية. التوافق جرى سلميا واستمرت العبودية ومنع التوسع غربا من الولايات القائمة، ومعها قام البنك المركزى والدولار الأمريكى الموحد.

فى المحطة التالية كان التوافق غائبا ونشبت الحرب الأهلية (١٨٦٠-١٨٦٥) الضروس والتى معها جرت ثلاثة تعديلات دستورية مرة واحدة أعتقت العبيد ومنحتهم المساواة ومعها حق الانتخاب والترشيح. كان ذلك فى فترة إعادة البناء أو Reconstruction التى كان الفاعل فيها للتغيير هو الرئيس يوليسس جرانت الذى تبنى أفكار إبراهام لينكولن عن تحرير العبيد ومعها حقوق الهنود الأمريكيين والمرأة وحتى أقليات أخرى. كان ذلك هو نهاية وجود البندول ناحية اليسار، فقد جاءت القوانين المفسرة للتعديلات الدستورية وفقا لقاعدة «جيم كراو» بأن يكون المواطنون متساوين ولكنهم منفصلون. كان معنى ذلك إعادة تعريف للعبودية من جديد؛ ولم يعد ممكنا للمرأة أن تحصل على حق التصويت إلا فى عام ١٩١٩. كانت الحرب العالمية الأولى هى التى نقلت البندول من اليمين إلى اليسار، فقد كان وقودها جنودا سودا قتلوا فى سبيل الولايات المتحدة ودفنوا تحت علمها. ولكن بدايات العقد العشرينى من القرن العشرين لم تستمر طويلا حينما قادت السياسات اليمينية إلى الكساد الكبير فى ١٩٢٩ ومن بعدها ذهب البندول إلى اليسار حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية. كانت سياسات الرئيس روزفلت الإصلاحية يسارية الطابع، فلم تدخل فقط إلى الحرب وإنما صاحبتها رؤية يسارية للعالم قوامها قيادة أمريكا للعالم تحت الرايات الليبرالية والديمقراطية لتشكيل عالم جديد.

البندول الأمريكى الذى وصل إلى آخر حدوده اليسارية مع ميلاد الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، سرعان ما انجذب نحو اليمين، فكان التعديل الدستورى لمنع ديمقراطى آخر، مثل روزفلت من البقاء فى السلطة أربع مرات، حتى ولو كان ذلك بسبب الحرب، ومع التعديل بدأت «المكارثية» تغزو الفكر الأمريكى، ومعها تشكيل حلف الأطلنطى، ومعه ازدهر اليمين على أكتاف مقاومة الشيوعية دون حرب مباشرة بسبب المظلة النووية. هزيمة ريتشارد نيكسون من جون كنيدى بدأت رحلة اليسار، جونسون الذى لم يكن يساريا وإنما كان الدفع من الجيل الجديد الأمريكى مع اغتيال كنيدى قويا إلى الدرجة التى نجح فيها قانون الحقوق المدنية. فى نفس العقد تحرر «العبيد» للمرة الثانية، ومعهم كان تحرر الشباب والطلبة والمرأة والثقافة الأمريكية كلها، إلى الدرجة التى جاءت بريتشارد نيكسون اليمينى مرة أخرى إلى السلطة. واستمر البندول فى التأرجح، من نيكسون وفورد اليمينيين جاء كارتر الديمقراطى لأربع سنوات عجاف، اقتصاديا وسياسيا، فأتى رونالد ريجان فى موجة محافظة شملت سنوات له، وأربع لنائبه بوش الأب. وفى تسعينيات القرن العشرين كان العالم كله تغير بعد انتهاء الحرب الباردة، فارتفع كلينتون الشاب إلى البيت الأبيض آخذا الولايات المتحدة إلى ضفاف العولمة فى الخارج والشمول فى الداخل لكافة الأطياف السياسية والاجتماعية.

كانت افتتاحية القرن الواحد والعشرين مع أحداث الحادى عشر من سبتمبر، وصاحبها يمين «المحافظين الجدد» مع بوش الابن لثمانى سنوات انتهت إلى موجة يسارية لثمانية سنوات أخرى لباراك أوباما. قضايا اليمين واليسار ظلت دائما حول مدى تدخل الدولة فى الاقتصاد، وفى حقوق الولايات، ومدى التورط الخارجى. ورغم أن التورط الخارجى كان أحيانا شعارا لليسار الذى أراد خلق عالم على غرار الولايات المتحدة، كما كان شعارا لليمين لخلق عالم تسيطر عليه أمريكا وتغير ولو بالقوة ما يستعصى عليها؛ فإنه مع قدوم ترامب قائما على أن الدولة الأمريكية ليست فى حاجة إلى الدنيا بقدر حاجة الدنيا لها، وفى كل الأحوال لا ينبغى لها أن تكون على شاكلة العالم. ما نشاهده الآن، ونجد صعوبة فى فهمه، أن البندول لا يتحول بهذه السرعة من اليمين إلى اليسار، فالموجة «الترامبية» اليمينية لا تزال فى سنواتها الأربع الأولى، ولذا فإن ترامب لن يجعل ذلك الجدل التاريخى يمر بسهوله، سواء كان فى داخل أو خارج السلطة.

*نقلاً عن "المصري اليوم"