«طيبة» مرة أخرى

هذا اقتراح أعيده مرة أخرى لتسمية العاصمة الإدارية بالاسم العربى للعاصمة القديمة: «طيبة». والمناسبة أولا أن عام «الكورونا» آخذ فى الأفول، وما قمنا به من تأجيل افتتاح المشروعات العملاقة لم يعد مبررا بعد أن بات اللقاح على الأبواب، والأهم أننا قد عقدنا العزم على الفصل ما بين تنمية وتعمير وإصلاح مصر، وما يأتى إليها من نوائب الإرهاب أو الجائحة. وثانيا أننى أرى جمعا من الأصدقاء المحترمين الذين باتوا محبذين لتسمية المدينة الجديدة باسم «المحروسة»، ومنهم الأستاذ الدكتور الجليل سعد الدين إبراهيم، والعميد الدكتور مصطفى الفقى، والأستاذ الكبير صلاح منتصر. ولا أجادل هنا فى جلال التسمية، فكلمة المحروسة ذات وقع دينى يضع للمكان مكانة خاصة إما أنها إلهية تأخذ رحيق «كنانة الله فى أرضه» الذى توصف به مصر كلها، أو أنها محروسة بأولياء الله الصالحين بمقامات الشرفاء والشريفات من أهل البيت الكريم. ولكن التسمية تجد أصولها فى القاهرة، التى قيل عنها إنها «قاهرة المعز» بمنابعه الفاطمية الشيعية واحتفالاتها وتقاليدها التى تركت بصماتها على التاريخ المصرى قديمة ومعاصره. ولعل ذلك أول الأسباب فى عدم حرمان القاهرة «التراثية» مما تراكم على تسميتها من تقاليد خاصة بأهل مصر، والذى لم يكن له صفة رسمية قط، ولكنه فى كل الأحوال صفة وعنوان وتجلٍ عن أسرار خفية لا يعرفها إلا من سكن المدينة وعاش فيها. وفى الحقيقة أن صفة «المحروسة» من الصفات الشائعة فى مدن عربية أخرى، أعرف منها مدينة «الجزائر» كنوع من التمييز بين العاصمة واسم البلد نفسه. وهو أمر منتشر بين المسلمين فى بلدان عربية كنوع من تعاويذ الحماية ونبذ الشر ودفع عيون الحسد والغيرة من قبل أهل شر.

«طيبة» تعود بنا مرة أخرى إلى أصولنا الأولى كما فعلنا من قبل عندما أقيمت مكتبة الإسكندرية عندما أقبل العالم علينا محتفيا ومحتفلا لأنه يعيد أصلا تاريخيا إلى الوجود مرة أخرى، ولاتزال حتى الآن تلعب دورا رياديا فى إعطاء العالم وأهل البحر المتوسط رحيقا مصريا خاصا. وخلال هذا العام الذى لم يكن سعيدا بحال فإن رسائل المصريين الأوائل توالت باكتشاف مقبرة «واحتى» وما تلاها من بعث أكثر من مائتى تابوت وجثمان جاءوا بمصريين من عالمهم القديم بكامل حالتهم، وألوانهم، وأسرار معيشتهم، لكى يشدوا على أيادينا ربما، أو ليذكرونا بدولة متكاملة الأركان، فى وقت كانت فيه بقية الدنيا قبائل وعشائر. الرسائل القادمة سواء جاءت قبل ٤٥٠٠ عام أو قبل ٢٥٠٠ عام جميعها جاءت بالعلم والنضج الاجتماعى والغنى الأخلاقى، وكلها شاهدة على دولة عظيمة لها سماتها الخاصة المصرية الأصيلة، وليس تلك التى اختلطت مع غزاة وفاتحين. ما أتى إلينا جاء نقيا ومصريا أصيلا لا تشوبه شائبة، وعندما نخلد اسما من أسمائهم فى مدينة جديدة فإن الامتداد التاريخى من الماضى السحيق إلى المستقبل البعيد يصبح مشهدا وذكرى ورؤية لأجيال مصرية الآن قدر لها أن تسترد المكون المصرى فى هويتها وأصالتها.



«طيبة» سوف تكون زهرة مدائن مصر للدولة المصرية والعالم، ليس فقط لأنها «آخر عنقود» العواصم المصرية، أو لأن فيها متحف العواصم الذى جاءت شعلته لكى تنتقل من عاصمة إلى الأخرى عبر ما يزيد على خمسة آلاف عام، وإنما لأنها تؤرخ لزمن من الوطنية المصرية الخالصة جرى فيه بناء بعد هدم، وارتفاع بعد هبوط، ورقى بعد تخلف. أردنا أو لم نرد فإن العالم كله لا يعرف عنا إلا أصولنا الفرعونية، هى بداية كل أطفال العالم فى كتب الدرس، وعند البعد عنها نكون جزءا من أجناس وأقوام أخرى، كان لها دائما تاريخها العظيم أيضا ولكن ساعتها لا نصبح مصريين خالصين، وإنما نحمل شرف وذنوب دول أخرى كانت عواصمها فى دمشق وبغداد وحواضر أخرى. ما يدفع إلى التسمية أيضا الرؤية التى حكمت بناء العاصمة الإدارية والتى قامت على الفخامة والاتساع والبراح والسهولة والميلاد فى قلب القرن الواحد والعشرين. لسنوات وقرون ضاقت الدنيا بالعمارة المصرية لكى تكون منغلقة على ذاتها حتى كان للحارات أقفال وللشوارع ضيق، فقيرة المشهد، وبخيلة حتى على المساجد والكنائس ودواوين الحكم والسلطان. أسرة محمد على فتحت علينا بالقاهرة الخديوية ومصر الجديدة، ولكن السنون جاءتنا بالعشوائيات وكأن «المحروسة» باتت بلا حراسة. لقد اقتربت ساعة القرار، والانتقال إلى العاصمة الجديدة، ومثل ذلك يوصف بالتاريخ الذى سوف يسجل أنه بعد آلاف الأعوام بعثت حضارة من جديد بعد أن ساد الظن أنها ماتت أو أن أهلها كانوا من «المساخيط».

نقلا عن المصري اليوم