الجامعة العربية... «كفاية كده»!

في الحلقات التي تنشرها «الشرق الأوسط» من كتاب الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى «سنوات الجامعة العربية» الذي سيصدر قريباً عن «دار الشروق» المصرية، ثمة ذكريات لافتة أثارها الدبلوماسي العربي المصري الشهير.

من ذلك أنَّه حين انتهت الفترة التي شغلها الأمين السابق للجامعة، الدبلوماسي المصري عصمت عبد المجيد، كان ذلك قبيل عاصفة 11 سبتمبر (أيلول) 2001 بسنة تقريباً، حاول الأخير التمديد لنفسه، بحجة أنَّ في ذلك مخرجاً كريماً له، وفرصة أكبر لتوفير توافق عربي على المرشح الجديد.

يقول موسى إنه نقل تلك الرغبة للرئيس مبارك، فردَّ عليه مبارك بطريقته المباشرة العفوية المصرية: «قل له كفاية لحد كده... يا راجل دا فيه دول مهمة في الجامعة أبلغتني أن الجامعة نايمة خالص ورح تموت».

هذه الواقعة تشير إلى أنَّ الحديث المتكرر عن لا جدوى الجامعة العربية، وسلبية دورها، وعدم تأثيرها فيما أسست من أجله، ليس حديث اليوم.

الجامعة العربية ليست بريئة من هذه العيوب، بسبب إدارتها حيناً، لكن غالباً بسبب رفض بعض الدول الأعضاء تحقيق هذا الهدف العربي الكبير، لارتباط هذه الدول بمحاور وقوى أجنبية عن العرب... إيران وتركيا مثلاً.

لنا أن نتحدث حديثاً كثيراً مريراً عن عيوب هذه المؤسسة المتهالكة، وهو حديث محق. لنا أن نتحدث ربما عن فساد مالي وإداري هنا وهناك، لكن كل هذا لا ينفي أنَّ بقاء هذه المؤسسة هو من بقايا الإحساس العربي الجامع، على المستوى السياسي، وله منتجات أخرى تعزز التعاون والشعور بالهوية المشتركة بين شعوب العرب، مثل المسابقات الرياضية ومؤسسات العمل العربي.

الآن، اتَّضح لنا، بعد مرور العمر، أن وجود أرضية أساسية من الشعور العربي المشترك أمر حميد، لا ذميم، بعيداً عن زمن الستينيات والخمسينيات الزاعق، والغزوات العربية ضد دول عربية أخرى باسم العرب!

بعيداً عن هذا كله، يظل هذا الشعور الأساسي حاضنة ضرورية لتكتيل العرب ضد من لا يريد بهم خيراً، ويطمع أن يجعل أرض العرب وفضاء العرب وناس العرب مجرد مساحة فارغة للعمل والتوظيف، مثلما هي المشاريع الإيرانية والتركية في ديار العرب.

ربما من أجل ذلك كانت السعودية، وجلّ دول الخليج، حريصة كل الحرص على دعم هذه المؤسسة حتى في أصعب الأيام.

يخبرنا عمرو موسى أنه حين أراد تولي منصبه، هاله تهالك المؤسسة إدارياً، وتقادم مبانيها ومكاتبها، وضعف كادرها، وقلة مالها، فلجأ إلى العون العربي، الخليجي - السعودي خاصة.

يقول موسى: أثرت مع الأمير سعود الوضع المالي للجامعة الموشك على الإفلاس... وعد بالعرض على الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد آنذاك.

وقد كان الوفاء بالدعم السخي من قبل القيادة السعودية على يد المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز، كما يذكر موسى، وبقية دول الخليج.

نقلا عن الشرق الأوسط