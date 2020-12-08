مفكر.. لم يفكر

فى حياتنا الفكرية عرفنا الشىء ونقيضه.. عرفنا «الدكاترة» زكى مبارك، من كثرة ما حصل على درجات الدكتوراة.. وعرفنا الدكتور السوربونى الذى انتسب اسمه لهذه الجامعة الفرنسية الشهيرة، وعرفنا رائد العبقريات ومؤلفها عباس محمود العقاد، الذى سخر عندما قررت الدولة منحه الدكتوراة الفخرية وتساءل: هل فى مصر من يناطحه علمًا حتى يمتحنه ويقدم له درجة الدكتوراة؟!! وعرفنا من اشترى درجة الدكتوراة من تلك الجامعات ــ فى الدول الاشتراكية ــ التى تبيع درجة الدكتوراة بمئة دولار.. أو من يختفى عن الأنظار عدة أيام ثم يظهر ويدعى أنه حصل على درجة الدكتوراة ويدعو إلى حفل لتكريمه، لكى يلتصق اسمه بهذه الدرجة العلمية العظيمة.. تمامًا كما عرفنا من يسبق اسمه بلقب الدكتور، لأن إحدى الجامعات منحته درجة الدكتوراة الفخرية!!

ولكننا عرفنا ــ أيضًا ــ من يحاول الانتساب إلى طبقة المفكرين، وهؤلاء الرجال العظماء، لكى ينتسب إلى فئة المفكرين، ومنهم من تساعده أمواله لكى يتحدث عنه الناس ويصبح من رجال الفكر والقلم.. وما أكثر هؤلاء. كما عرفت الصحافة من استغل موقعه ويستكتب كبار الكتاب لكى يفسحوا له ــ ولمقالاته ــ مكانًا فى الصحف التى يعملون بها.. تمامًا كما عرفت الصحافة من كان يستغل موقعه لكى يجعل مساعديه يكتبون مقالاته ويوقعها باسمه.. وكنا نسخر منه، ومنهم، ونصفه بقولنا إن عدد كتّابه أكثر من عدد قرائه!!

وعرفت حياتنا الفكرية - وابتليت - بمن يحاول الانتساب لرجال الفكر والقلم.. وهم لم يحصلوا من الشهادات الأعلى أقلها.. ومنهم من استغل موقعه الوظيفى، فى الشركات الكبرى، أو إمكانياته المالية وإمكانيات موقعه الوظيفى لكى ينتسب إلى الذين صاغوا العقل المصرى، وأن يزرع اسمه بين هؤلاء العمالقة. وعرفت حياتنا الفكرية ــ فى نصف القرن الأخير ــ بعضًا من هؤلاء، ومنهم من دفع إلى سوق الكتب عددًا من هذه المؤلفات، فى قضايا عديدة ــ وأنفق على طباعتها الكثير ليجذب العيون، وحتى يكمل الصورة التى يدعيها لاسمه عمد إلى ترجمتها إلى اللغات الحية ليقحم اسمه بين مفكرى العالم.

ولكى يتشبه ــ أيضًا ــ بكبار المفكرين الذين سبق أن أصدروا عددًا من المجلات التى صاغت عقولنا، حوّل إحدى النشرات الصغيرة إلى مطبوعة أنفق عليها الكثير من الأموال حتى يشار إليه، كما نشير إلى هؤلاء الكبار الذين أصدروا مجلات ثقافية مشهورة وكانت علامات رائدة فى الفكر العربى من أمثال أحمد حسن الزيات وأحمد أمين.. بل إنه ــ فى عصر الفكر الاشتراكى- كان يغرق الصحف بمقالاته ذات الفكر الاشتركى، مستفيدًا أيضًا من موقعه فى هذه الشركة الأجنبية المتخصصة.. وتحدث بعض المقربين إليه عن كيف أساء إلى المسؤول الوزارى الذى دفع به وقدمه إلى هذا الموقع المهم يومًا، ولكن وبعد أن اكتشفت الإدارة العليا بتلك الشركة الأجنبية الشهيرة كم كلفتها كل هذه الأعمال، تخلصت منه.. وخسرت مصر هذا الموقع عندما عمدت تلك الشركة إلى تعيين أحد الأجانب مكانه.. كل هذا من أجل لقب مفكر!!

نقلا عن المصري اليوم