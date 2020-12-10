عن إدانة ساركوزي وكواليس زيارته إلى ليبيا

بتاريخ يوم الثلاثاء 24/7/2007 غادرت مطار طرابلس العالمي طائرة فرنسية تقل سيسيليا ساركوزي زوجة الرئيس الفرنسي، ومعها طاقم الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني (المحكومين في ليبيا بحقن أطفال بنغازي بفيروس الإيدز)، بعد ليلة أمضتها بضيافة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في طرابلس. يومها منح الرئيس البلغاري "غيورغي بارفانوف" طاقم التمريض عفوا رئاسيا خاصا. وخلافا لاتفاق التعاون الموقع بين ليبيا وبلغاريا، استقبل الممرضين بحفاوة متلفزة ومستفزّة. إنها الحفاوة التي أحرجت القذافي وأصابته وأسر ضحايا الأطفال المصابين بالإيدز بالإهانة والاستفزاز.

بعد ظهر اليوم التالي الأربعاء 25/7/2007، حطّت طائرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مطار "امعيتيقة" المخصّص لكبار الزوار. وكان في استقباله عضو القيادة الليبية مصطفى الخروبي، وأمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) البغدادي المحمودي، ومدير مكتب القذافي بشير صالح، ومدير المراسم نوري المسماري وحشد من القيادات الشعبية والاجتماعية.

وقد توّجت الزيارة بتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في "باب العزيزية" حيث مقر العقيد معمر القذافي، حول تزويد ليبيا بمفاعل نووي لتحلية مياه البحر، وشراكات صناعية وعسكرية، وعقود في النفط والغاز، إضافة للهجرة غير الشرعية، ومشروع "الاتحاد من أجل المتوسط" لصاحبه نيكولا ساركوزي، والذي أجهضته مقاربتان مختلفتان لكل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لأسباب تتعلق بالزعامة الأوروبية. والزعيم الليبي معمر القذافي بسبب رفضه لعضوية إسرائيل بالاتحاد الساركوزي.

هذا ملخص ما يعرفه الإعلام والعالم عن أول إطلالة رسمية خارجية لساركوزي بعد تنصيبه رئيسا للجمهورية الفرنسية، ومن العاصمة الليبية طرابلس بالذات. لكن ماذا عن كواليس الزيارة التي عاينت بعضها مباشرة، وعلمت ببعضها بعد إصداري لكتابي "القذافي يتكلم.. أسرار الحكم والحرب والثورة" عام 2012؟

إنها الكواليس والمعلومات التي تنشر للمرة الأولى.

كواليس زيارة ساركوزي إلى العاصمة الليبية طرابلس، بدأت من لحظة وصوله. فبعد الاستقبال الرسمي في المطار تحرّك موكب الرئيس الفرنسي إلى مقر إقامته في فندق "كورونتيا باب أفريقيا"، حيث لم يصعد ساركوزي إلى جناحه الرئاسي، بل جلس في "مقهى طرابلس" ببهو الفندق. وقد سرق انتباهه سيدة برازيلية ترتشف القهوة (تعمل في النادي الصحي والرياضي بالفندق)، وتسمّرت عيناه عليها فيما كان يجري اتصالات هاتفية لمدة 28 دقيقة. ثم بدأ يتمشّى أمام طاولة "البرازيلية" مؤديا بعض الابتسامات والحركات الاستلطافية غير الرئاسية. في حين كانت البرازيلية منشغلة بمتابعة شاشة التلفزيون الليبي في المقهى وهو يبث خبر وصور وصول ساركوزي. وبعد أن تنبّهت البرازيلية أن من تشاهد صوره على التلفزيون، هو نفسه من يعاكسها، نهضت من مكانها، ونفخت في وجهه وغادرت المقهى. ليلتفت بعدها ساركوزي الرئيس إلى المتحلّقين حوله من دبلوماسيي السفارة الفرنسية، وليعطي حديثا قصيرا للصحافيين المواكبين له، وليصعد بعدها إلى جناحه الرئاسي في الدور 26.

في الساعة 6:30 من صباح الخميس 26/7/2007 استيقظ ساركوزي ونزل لممارسة رياضة المشي طالبا من حراساته عدم مرافقته. لكن فريق "أمن الشخصيات" الليبي، أصرّوا على مرافقته لأن حمايته مسؤوليتهم. وواكبوه انطلاقا من فندق كورونتيا باتجاه "طريق الشط" وصولا لقرب "جسر ابو ستة" ومسافتها بحدود 4 كلم والعودة إلى مقر إقامته، حيث استحمّ وارتدى ملابسه الرسمية وتناول الفطور الصباحي في مطعم الفندق. ثم صعد إلى جناحه منتظرا حضور أمين الخارجية الليبية عبد الرحمن شلقم، ومدير المراسم نوري المسماري، لاصطحابه إلى "باب العزيزية" لمقابلة العقيد القذافي في الموعد المقرّر في الساعة 9:30 صباحا. لكنهما تأخرا ولم يحضرا إليه.

نزل ساركوزي إلى بهو الفندق حيث كان شلقم ينتظره أمام باب المصعد، وهمّ بمصافحته لكن يده بقيت معلّقة في الهواء، فيما جلس ساركوزي في "مقهى طرابلس" في بهو الفندق. أصيب شلقم بصدمة مركبة كانت محل انتباه ورصد الحماية الأمنية وبعض الصحافيين. فقد كان شلقم بصدد إبلاغ ساركوزي بقرار القذّافي تأجيل اللقاء من التاسعة والنصف إلى موعد آخر غير محدّد، وذلك بسبب انشغال القذّافي باستقبال وفود إفريقية. لكن يد شلقم المعلّقة في الهواء، دفعته لتبليغ مدير بروتوكول الرئاسة الفرنسية بتأجيل الموعد.

ثم وصل موسى كوسا رئيس جهاز الأمن الخارجي الليبي وقتذاك، ووريث شلقم في الخارجية الليبية لاحقا، والمنشق عنها وعن قائده الأعلى عام 2011 ليتفيأ ظلال قطر حتى اليوم. انتحى كوسا مع شلقم جانبا وتهامسا. ثم اقترب منهما مدير البروتوكول الفرنسي وأبلغهما انزعاج ساركوزي، الذي للمناسبة كان قد بدأ بخلع سترته ضيقا وتذمرا. ثم تقدم كوسا من ساركوزي الذي مسك سترته بإصبيعه متظاهرا بأنه يريد أن يضعها على كتفه، لكنه رشق بها كوسا على صدره. مدّ كوسا يده لمصافحة ساركوزي، فبقيت هي الأخرى معلّقة في الهواء أيضا.

لحظات استفزازية متناسلة من الاحتفاء الاستفزازي الذي شهده مطار صوفيا قبل يومين لمناسبة الإفراج عن الممرضين البلغار. إنه الاحتفاء الاستفزازي الذي أراده ذلك البدوي الليبي ردّا مماثلا على فعلة بلغاريا المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حيث شهد مطار امعيتيقة في طرابلس بتاريخ 21/8/2009 تنظيم احتفالية متلفزة بمناسبة الإفراج عن المدان بتفجير طائرة لوكربي عبد الباسط المقرحي والذي ينظر اليوم القضاء الاسكتلندي بفتح ملف تبرئته مجددا، وتصويب بوصلة الاتهام على إيران مجددا أيضا.

لحظات استفزازية بدا فيها ساركوزي شديد التوتر والغضب. فلم يتمكن من إخفاء حنقه وانزعاجه من تلاعب القذّافي به وهو رئيس الجمهورية الفرنسية التي تملك الفيتو الدولي والنووي. ثم أخذ ساركوزي يتصبّب عرقا حتى ابتلّت ملابسه إلى حد التصاق قميصه الأبيض بصدره وظهره، حتى أسعفه فريق الحماية الليبي بمنشفة بيضاء ليمسح بها عرقه، وقد لفّها على يده وكأنه في حلبة مصارعة.

ثم تضاعف غضب ساركوزي، وازداد توتره. فطلب أن يخرج في جولة بمدينة طرابلس. لكن فريق الحماية الليبي رفض طلبه بتنفيذ الجولة، لأنها تتطلب تنسيقا أمنيا عاليا ومتعددا، وترتيبات لوجستية خاصة غير متوفرة في تلك اللحظة، بالإضافة إلى أن الجولة غير مدرجة في برنامج الزيارة. رفضُ فريق الحماية الليبي طلب ساركوزي القيام بجولة في شوارع طرابلس، كثّف انزعاج رئيس فرنسا، وضاعف من وتيرة توتره التي بلغت في تلك اللحظة، مرحلة التأزّم النفسي والإحراج الكبير.

لكن ساركوزي المتوتر والمأزوم، لم يستسلم واندفع إلى مصارعة الثيران في بلد الكلمة العليا فيه هي لسايس الابل. فالإبل كما يؤكد بدو الصحراء وأهلها، لا تخون صاحبها، وتصبر على الغيظ، وتنتقم على ظلمها والإساءة لها مهما استطال الزمن. وبعيدا من فلسفة التفريق بين مصارع الثيران وسايس الابل، فاجأ ساركوزي الفريق الليبي المكلّف بحمايته ومواكبته، بأن قرّر القيام بجولة في شوارع المدينة سيراً على قدميه. ثم خرج يحمل بين عينيه توتره وانزعاجه إلى الشارع الممتد من فندق كورونتيا إلى مسجد بورقيبة قرب قلعة طرابلس ومركز شرطتها، وبمسافة مشي نحو 500 متر، حاول ساركوزي خلالها مراراً افتعال أي حادث أو مشكلة مع أي كان في الشارع بهدف إحراج القيادة الليبية وتحميلها مسؤولية سلامته.

وخلال عودته إلى الفندق تعثّر ساركوزي، فازداد توتره ثم انزلقت رجله، وكاد أن يقع أرضا لولا مسارعة ضابط الحماية الليبي للامساك به من خصره. فشكره الرئيس الفرنسي بابتسامة وحركة مسيئة بيده، أتبعهما ببصقة على وجه ضابط الحماية. ثم دخل بهو الفندق وجلس في مقهى طرابلس وتناول فنجان قهوة، وأجرى مكالمات هاتفية لمدة 11 دقيقة، فيما عيناه الغائرتان تفتش زوايا المقهى بحثا عن الفاتنة البرازيلية غير الموجودة، ثم شرب أكوابا من الماء قبل أن يصعد إلى جناحه المؤلف من غرفتي نوم وغرفة طعام وغرفة مرافق وصالة استقبال وصالة انتظار.

بعد نحو ساعتين دخل كل من عبد الرحمن شلقم وموسى كوسا الى جناح ساركوزي، حيث التقيا مدير البروتوكول الفرنسي. فأبلغه شلقم أن موعد المقابلة "الآن". فأجابه مدير البروتوكول أن الرئيس ساركوزي منزعج ويحتاج لبعض الوقت كي يجهز نفسه. وهنا انضم إليهم مدير مكتب القذافي بشير صالح الذي هو للمناسبة صديق ساركوزي. استفسر صالح عما يجري، فأبلغه شلقم أن مدير البروتوكول الفرنسي منزعج أيضا لأنه اعتبر أن تحديد الموعد تم بصيغة الأمر ودونما تنسيق مسبق معهم. فدخل بشير صالح بابتسامته المعروفة الى غرفة ساركوزي وأبلغه أن الموعد الآن. وفي رسالة أفريقية مكثّفة بالدلالات الاستراتيجية قال صالح (ذو البشرة الافريقية السمراء) لساركوزي ايضا.. القائد القذّافي مشغول مع عدد من القادة والزعماء الأفارقة. وإذا لا يناسبك الموعد فأنت في بلدك الثاني، ونعمل لاحقا على ترتيب موعد بظروف أفضل.

هنا اصطحب مدير البروتوكول الفرنسي رئيسه ساركوزي إلى غرفة مجاورة بهدف إقناعه بتلبية الموعد المتاح الآن. ثم خرج مدير البروتوكول الفرنسي إلى بشير صالح طالبا منه مهلة ساعة كي يجهز ساركوزي نفسه. فأجابه صالح المهلة نصف ساعة لمغادرة الفندق، ونصف الساعة الأخرى هي مسافة الطريق إلى باب العزيزية حيث مراسم الاستقبال.

صياغة بشير صالح لقرار القذّافي بتغيير موعد اللقاء، أوقعت ساركوزي في ارتباك رصدته الحماية اللصيقة. وخلال إقناع مدير البروتوكول الفرنسي لساركوزي بالذهاب "الآن" لأن الموقف أصبح محرجا جدا، قال له "أثناء مرافقتي شيراك إلى هنا قبل عام، كانت الزيارة ناجحة جدا. ثم لا تنسى أن الاعلام الفرنسي والدولي وقادة الاتحاد الأوروبي والعالم يراقبون باهتمام نتائج اجتماعك مع القذافي. هنا ارتدى ساركوزي ملابسه الرسمية وهمّ بالخروج، لكن مدير البرتوكول طلب منه تغيير حذائه لأنه لا يتناسب مع بدلته، فاستبدله.

ثم توجه ساركوزي الى باب العزيزية حيث استقبله القذافي وأجلسه على ذات الكرسي في ذات الخيمة التي استلم فيها ساركوزي أول دفعة من الأموال الليبية لتمويل حملته الرئاسية، وعقدت جولة محادثات تخلّلها التوقيع على اتفاقيات تعاون بينها صفقة شراء طائرات الرافال. بعدها عاد ساركوزي الى مقر اقامته وعليه مظاهر الانشراح والارتياح، ليغادر صباح الجمعة 27/7/2007 بمراسم التوديع الرسمية. لكن كواليس مغادرته التي رُصدت، تقول إنه من المفترض ان تكون الطائرة الرئاسية جاهزة تنتظره وكذلك طابور الشرف ومودعيه. لكن ساركوزي وجد نفسه في صالة الشرف ينتظر نحو ربع ساعة لجهوزية طائرته، بعد أن سمح لها برج الطيران بالانتقال الى امام الصالة الشرفية.

نسوق ما تقدم لعدة أسباب من بينها، طلب الادعاء العام الفرنسي السجن أربع سنوات للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ، وايضا لمحامي ساركوزي "تييري هرتزوغ" لمحاولته رشوة القاضي في المحكمة الفرنسية العليا "جيليبر أزيبير" بمنصب رفيع في موناكو (لم يتحصل عليه القاضي للمناسبة)، مقابل تقديمه بعض معلومات التحقيق حول تلقي ساركوزي أموالا بطريقة غير قانونية من وريثة شركة لوريال العالمية للتجميل "ليليان بيتانكور" خلال حملته الرئاسية عام 2007. وقد طلب الادعاء سجن كل من محامي ساركوزي والقاضي المذكور في القضية نفسها.

كما وجه القضاء الفرنسي تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية، والارتباط بعصابة أشرار، إلى وزير الداخلية الفرنسي السابق "بريس أورتوفو"، وهي التهمة التي سبق أن وجهت لكل من "تييري غوبير" المساعد السابق للرئيس ساركوزي، ثم لساركوزي نفسه ومساعده السابق "جان كلود غيان"، وايضا في سياق قضايا أخرى متصلة بحصول ساركوزي على تمويل من الزعيم الليبي معمر القذافي لحملته الانتخابية خلال زيارة ساركوزي إلى ليبيا عندما كان وزيرا للداخلية عام 2005.

الغريب، أن السجن طُلب لساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ وتلقي تمويلا غير قانوني لحملته الانتخابية، وهي جرائم يعاقب عليها القانون دون شك. في حين أنه كان يجدر بفرنسا وقضائها وقضاتها أن يدينوا ساركوزي ويحاكموه بالتهمة الحقيقية الكبيرة التي اقترفها مع الرئيس التركي رجب طييب أردوغان وحكومة أمير قطر السابق حمد بن خليفة وغيرهم جراء تدميرهم ليبيا، وتقويضهم للدولة الليبية وتهجيرهم لشعبها ونهبهم لثرواتها ومقدراتها، ومن ثم تركهم ليبيا نهبا لميليشياتهم الإرهابية المتطرفة، التي أخذت فرنسا وغيرها يكتوون بنارها التي أوقدها ساركوزي والساركوزيون العرب والأعاجم.