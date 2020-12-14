الانتخابات البرلمانية: المرأة والحصانة

تقترب الانتخابات النيابية من نهايتها، ومن المقرر أن يعلن السيد المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا (الإثنين) نتيجة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية، على المقاعد الفردية. النتائج أعلنت فى مقار اللجان الفرعية، لكنها لا تصبح نهائية دون أن تعلن على لسان رئيس الهيئة الوطنية، ولا يتبقى بعد ذلك سوى بعض الإجراءات، أهمها أن يصدر القرار الجمهورى بتعيين ٥% من الأعضاء طبقًا للقانون، ثم يصدر القرار الجمهورى بدعوة المجلس الجديد للانعقاد ويجرى اختيار رئيس المجلس والوكيلين.

ويمكن أن نرى بعض الملامح كشفت عنها هذه الانتخابات، من المهم تدارسها وأن تكون تحت نظر المجلس الجديد، فضلا عن مؤسسات الدولة المعنية بالمسألة الديمقراطية وعلاقة المجتمع بالدولة.

أولًا: نسبة التصويت تجاوزت انتخابات ٢٠١٥، حيث بلغت ٢٨% وقتها، هذا العام تجاوزت قليلًا نسبة ٢٩%، وإذا وضعنا فى الاعتبار أن الانتخابات التى نحن بصددها، جرت فى ظل وباء كورونا وما فرضه من حذر وتخوف لدى بعض المواطنين، فهذا يعنى أن الجمهور المهتم بالشأن العام فى ازدياد، وإن كانت زيادة طفيفة، وهذا ينفى تصورات بعض المنصات الإعلامية وعدد من المحللين، عن مقاطعة الناخبين تلعملية الانتخابية برمتها.

وإذا انتبهنا إلى أن نسبة الإقبال على انتخابات مجلس النواب تجاوزت قليلا ضعف الإقبال على انتخابات مجلس الشيوخ التى جرت قبل شهور قليلة، فهذا يؤكد التعويل الكبير لدى الناخب على مجلس النواب باعتباره مجلس التشريع والرقابة على الأداء الحكومى.

ثانيًا: النتائج فى المقاعد الفردية كانت سلبية جدا تجاه المرأة المرشحة، فى المرحلة الأولى لم ينجح فى جولتها الأولى سوى النائبة نشوى الديب، عن إمبابة وفى المرحلة الثانية لم يختلف الأمر كثيرا.

ويجب ألا نتعجل ونتهم الناخب بأنه ضد المرأة، كما صدر عن أحد المعلقين العرب، الذى ربط على إحدى القنوات الفرنسية بين نتيجة الانتخابات الكويتية، والانتخابات المصرية، فى الكويت لم تنجح أى سيدة فى مجلس الأمة، قال المعلق الفاضل إن المجتمعات العربية كافة لا تزال ضد مشاركة المرأة، ولا ننكر أن بيننا من لا يرحب بمشاركة المرأة وقد لا يكون سعيدا بحضورها، وأتصور أن هؤلاء ليسوا الكتلة الغالبة، ربما رأى كثير من الناخبين لدينا أن النسبة التى أقرها الدستور للمرأة فى المجلس كافية، لذا لم يكن هناك حماس لانتخاب مزيد من النساء، وربما لم تنجح معظم المرشحات على المقاعد الفردية فى إقناع الناخبين وكسب ثقتهم، لكن لنفترض أن هذه النسبة (الكوتة) ليست محددة بالدستور والقانون، فإن تمثيل المرأة فى البرلمان قد يكون محدودًا وربما يصبح رمزيًّا، أو لن يكون فى حجم تواجد المرأة وتأثيرها اجتماعيا واقتصاديا. هذا الأمر يحتاج جهدا يبذل من مراكز الأبحاث والدراسات العلمية ويحتاج جهدا آخر على الأرض وبين الناس، على غرار الراحلة فايدة كامل فى زمانها.

ثالثًا: فشل كثير من الأسماء، أعضاء فى المجلس الحالى، فى أن ينالوا ثقة الناخب، بلغ عددهم طبقَا لبعض التقديرات (٧٨) فى المر حلة الأولى، وتجاوز الثمانين فى المرحلة الثانية، طبعًا ظروف وأجواء انتخابات ٢٠١٥ تغيرت كثيرا؛ لذا فإن بعض من نجحوا فى الانتخابات السابقة، ما عادوا هم الأنسب فى نظر الناخب لمناخ ٢٠٢١/٢٠٢٦، وهذا طبيعى ويجب أن نتفهمه بالنسبة للبعض، لكن يجب القول إنه كان هناك ضعف أداء ملحوظ لدى البعض الآخر وانشغال تام عن الجمهور، حتى التواصل العادى كان منقطعًا، وكانت هناك الكثير من الشكاوى من ذلك فى بعض الدوائر، وقد حاول بعضهم تدارك هذا الأمر قبل فتح باب الترشح بأسابيع، فوجدوا صدى شديدًا واستياء بالغًا.

ويجب القول إن عددًا من أعضاء المجلس كانوا فى موقف لا يحسدون عليه، اعتاد المواطن على أداء معين من النائب، مثل أن يقدم بعض الوظائف بالتعيين أو التعاقد مع الجهات الحكومية، كان ذلك ميسورا من قبل، كانت زيارة من السيد العضو إلى مكتب أحد الوزراء فيخرج بعدة موافقات على إلحاق عدد من أبناء الدائرة بالجهات الحكومية، لعلنا نذكر أن حكومة د.عصام شرف، بعد ثورة يناير، فوجئت بوجود مليون شاب من المتعاقدين مع الجهات الحكومية وينتظرون التعيين، نسبة ليست قليلة من هذا العدد كان وراءها أعضاء «مجلس الشعب»، كان ذلك جزءا من تصور رسمى لامتصاص البطالة، الآن لم يعد هذا التصور قائمًا، ومن ثم لم يعد متاحًا أمام النائب تقديم مثل هذه الخدمات، التعيين باتت له شروط ومعايير أخرى، وهذا يضع النواب فى حرج، وقديما كان النائب يمكن أن يحمى الناخب فى بعض المخالفات، خاصة البناء بدون ترخيص أو على الأراضى الزراعية فى القرى، ولم يعد ذلك ممكنًا الآن، خاصة أن الأرض الزراعية باتت مهددة بالكامل، باختصار بات على السادة النواب اكتشاف طرق جديدة للتواصل مع المواطن ومحاولة إفادته بعيدا عن تجاوز القانون أو النفاذ بين ثغراته، ومحاولة الوصول إلى حل فعلى للمشاكل وليس الالتفاف حولها وتسكينها، هل كان ذلك أحد أسباب تغيب كثير من النواب عن بعض الجلسات؟ حتى إن د.على عبد العال، رئيس المجلس، هدد أكثر من مرة باتخاذ إجراء بحق المتغيبين عن بعض الجلسات المهمة!.

هذا الموقف الجديد من الممكن أن يفتح الباب أمام ممارسة برلمانية أكثر إفادة للمجتمع وللدولة وللتجربة الديمقراطية ذاتها، من قبل كانت الخدمات تقدم فرديًّا، تعيين نجل فلان أو إدخال الكهرباء إلى مبنى مخالف أو التغاضى الرسمى عن بعض العشوائيات وما يجرى فيها نتيجة تدخل نائب أو عدد من النواب، وكان المواطن يسعى إلى ذلك، لأن كثيرًا من الخدمات كانت مهملة عمومًا، لكن الآن يمكن إثارة المشكلة العامة فى المجلس ومطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات محددة لإنهائها، ونرى الآن بعض المشكلات تثار من خلال «السوشيال ميديا»، وتجد تفهمًا واستجابة من الجهات الرسمية، وكان الأجمل أن تثار داخل مجلس النواب، مثل قضية فتاة أجا التى اغتصبها فتى مراهق وحملت وأنجبت ولم تجد من ينصفها أو يحميها، لأنها من أسرة فقيرة، فشكت بنفسها على صفحات التواصل الاجتماعى وتعاطف معها الكثيرون فتدخل النائب العام واسترد القانون لها كرامتها وإنسانيتها، ليست هى فقط، بل ملف التحرش بالكامل تدخل فيه النائب العام بقوة تحسب له وللنيابة العامة، ولعب المجلس القومى للمرأة دورا كبيرا. صحيح أن مجلس النواب تدخل بالتشريع لحماية خصوصية وسرية بيانات الفتاة التى تبلغ، لكن إثارة القضية برمتها بدأت خارج المجلس. تأمل قضية المصاريف المدرسية المبالغ فيها فى ظل أزمة كورونا، وصلت المشكلة إلى السيد وزير التربية عبر وسائل التواصل الاجتماعى. المقصود أن هناك متسعًا للنائب البرلمانى لأداء دور يرضى الناخبين.

رابعًا: السادة النواب الذين دأبوا على الاستفزاز المتكرر للرأى العام والإساءة إلى قطاعات منه، لم يفز أى منهم، خاصة أولئك الذين استطالوا على بعض الناس بالحصانة، والحق أن تلك الحصانة وضعتهم فى مهب عقاب الناخب، وهناك بعض الحالات والمواقف كان يجب أن تحجب فيها الحصانة، حتى لا يتمادى المستظل بها؛ ولذا قرر الناخب ليس فقط إسقاط الحصانة، بل العضوية ذاتها، ومن المهم رد الحصانة إلى أصلها والهدف منها، الحصانة يجب ألا تكون مطلقة، هى مشروطة لحماية النائب من بطش جهة حكومية يقوم النائب بمراقبة أدائها، لكنها ليست مخصصة، مثلا، لحماية من يهين طالبات مصر جميعًا بالجامعات وهن أكثر من عشرة ملايين طالبة فى تصريح ومطلب مسىء. البرلمان المصرى عمره (١٥٤) عامًا وهو الأقدم فى المنطقة؛ لذا فإن كل ما يجرى به وما يصدر عن أى من السادة النواب يجد متابعة دقيقة، خاصة خارج مصر، ومن المؤسف أن البعض لا ينتبهون إلى ذلك بالقدر الكافى.

نقلا عن "المصري اليوم"