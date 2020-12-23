كيف خسر ترامب؟

حين ستتاح الفرصة للرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب أن يجلس هادئاً ليُراجع مسيرته الرئاسية منذ دخوله الصاخب إلى ساحة السياسة، وانتخابه رئيساً لأقوى دولة فى العالم، مروراً بهزيمته الجدلية وفقدانه لحظوظه فى البقاء رئيساً لولاية ثانية، فإنه سيجد أن الإعلام لعب أحد أخطر الأدوار وأهمها فى تلك المسيرة.

عشية الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة فى 2016، لاحظ كثيرون تراجعاً ملحوظاً فى حظوظ ترامب، كما عكستها استطلاعات الرأى ذات الوجاهة فى مواجهة منافسته الديمقراطية آنذاك هيلارى كلينتون، كما اجتهدت وسائل الإعلام الرئيسية فى تلطيخ صورته والنيل من جاهزيته لتولى هذا المنصب الخطير، حتى اعتقد البعض أن النتيجة باتت محسومة لصالح كلينتون، لكن ما جرى لاحقاً كان على العكس تماماً.

لقد لعبت أدوات استطلاع الرأى الرئيسية دوراً مخاتلاً فى الانتخابات السابقة، وقد اعترف بعض القائمين على إدارة تلك الأدوات بإخفاقهم فى توقع النتائج الصحيحة، لكن كثيرين لم ينتبهوا إلى الأسباب.

البعض ركّز هذه الأسباب فى قصور أدوات استطلاع الرأى، وانطوائها على هوامش خطأ واضحة، وسوء اختيار بعض العينات، لكن كثيرين أغفلوا سبباً رئيسياً يتعلق بأن الاعتماد على وسائل الإعلام الجماهيرية لتقدير حظوظ المرشحين لم يكن عملاً سليماً أو منصفاً؛ إذ إن «ترامب» كان يلعب فى مساحة أخرى تماماً هى ميدان «التواصل الاجتماعى»، الذى حقق فيه آنذاك تقدماً ساحقاً وملحوظاً.

فى أكتوبر من عام 2017، قال «ترامب»: «لولا (تويتر) ما أصبحت رئيساً»؛ إذ إنه فى هذه الأثناء كان يحظى بفرص واسعة على هذه المنصة وغيرها من منصات التواصل الاجتماعى، وهو استطاع من خلال هذه المنصات أن يلتف على العداء الظاهر له فى وسائل الإعلام الجماهيرية، وأن يحقّق الاختراق المذهل ويفوز بانتخابات 2016 أمام مرشّحة معتبرة هى هيلارى كلينتون.

لقد انتبه المعسكر المناوئ لترامب لقيمة هذه الوسائل وتأثيرها الحاسم فى مسار العملية الانتخابية، خصوصاً أن ترامب بات يمتلك نحو 90 مليون متابع على «تويتر»، وبات المعسكر الداعم له قادراً على تشكيل الرأى العام عبرها.

ولذلك فإن الاستراتيجية الإعلامية الهادفة إلى تقويض حظوظ ترامب تجاوزت الخطأ السابق الذى منيت بالخسارة بسببه؛ وهو الخطأ المتمثل فى اعتبار أن المجال الإعلامى قاصر على وسائل الإعلام الجماهيرية، وبدلاً من أن تركز الاستراتيجية المناهضة لترامب على هذا المجال وحده، راحت توزّع مواردها وجهودها على الوسطين: الإعلام الجماهيرى ووسائط «التواصل الاجتماعى».

لكن الإشكال ظهر هنا؛ إذ بدا مجال «التواصل الاجتماعى» حراً ومنفتحاً ومتسعاً بشكل لا يمكن السيطرة عليه والحد من آثاره عبر التفاعلات التقليدية، ولذلك، فقد كان لزاماً على المعسكر المناوئ لترامب أن يجد طريقة يُحد بها من قدرات معسكر ترامب على النفاذ والتأثير عبر تلك الوسائط.

لقد حافظ الإعلام على قدرته على لعب دور مؤثر فى حسم نتائج الانتخابات فى الدول التى تتبنى آليات تنافس منفتحة وديمقراطية، لكن هذا الدور تغير، لأن المشهد الاتصالى العالمى تغير إثر دخول الوافد الجديد إلى الساحة (السوشيال ميديا) وزيادة قدرته التأثيرية بشكل واضح.

والواقع أن قيام بعض وسائل الإعلام بدعم أحزاب ومرشحين معينين فى الانتخابات يحدث فى مختلف دول العالم، لكن الخطر الكبير ينشأ عادة حين يتم حرف التغطية الخبرية من أجل هذا الدعم.

فالتغطية الخبرية لأى وسيلة إعلامية ذات كفاءة واحترافية يجب أن تتجرّد من الرأى، وتراعى معايير الحياد والتوازن والموضوعية.

يمكن تفهّم أن يكون لأى وسيلة إعلام خاصة موقف داعم لمرشحين أو أحزاب معينة فى أى انتخابات سياسية أو غير سياسية، لكن تسخير الأخبار لخدمة هذا الموقف عبر تلوينها وحرفها أمر خاطئ وغير مهنى.

وفى هذا الصدد، تؤكد الدراسات العلمية أن التغطية الخبرية للعمليات الاجتماعية المختلفة تؤثر فى اتجاهات الجمهور، وربما تقوده إلى اتخاذ قرارات ودعم أو رفض سياسات بعينها.

وفى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2008، كان هناك اقتناع كبير لدى قطاعات أكاديمية وسياسية، وبين صفوف الجمهور بأن إتقان أوباما، وأركان حملته، التعاطى مع وسائل الإعلام كان أحد الأسباب الرئيسية وراء نجاحه.

لكن ما جرى فى انتخابات 2016 كان مختلفاً، لأنه دشن عصر تفوق وسائط «التواصل الاجتماعى» فى هذا المجال، أما ما جرى فى الانتخابات الأخيرة فقد كان محاولة لغل أيدى تلك الوسائط عن صنع الفارق.

لقد تحقّقت هزيمة ترامب فى الإعلام عبر العمل من خلال ثلاث آليات أساسية؛ أولاها تتمثل فى الحفاظ على التفوق التقليدى للديمقراطيين فى مجال وسائل الإعلام الجماهيرية، حيث اصطف معظم تلك الوسائل إلى جانب بايدن ومعسكره.

أما ثانية تلك الآليات فقد برزت عبر تقليم أظافر ترامب ومعسكره فى ساحته الأثيرة؛ أى مجال «التواصل الاجتماعى»، وهو الأمر الذى تحقّق عبر الضغط على شركات التكنولوجيا العملاقة التى تملك تلك الوسائل لكى تضع قيوداً على استخدامات ترامب ومعسكره بدعاوى تنظيمية.

بينما تم تفعيل الآلية الثالثة من خلال تنظيم تفاعلات المعسكر الديمقراطى والمناوئ لترامب على تلك الوسائط، لكى يزيد مردوده ويتعاظم بشكل يحرم ترامب ومؤيديه من ميزة التمركز الجيد والتفوق الواضح.

لقد تم رصد مئات الناشطين على مواقع «التواصل الاجتماعى» الذين لعبوا أدواراً جوهرية فى تعزيز حظوظ الديمقراطيين ومقاومة النفاذ الواضح والتأثير الكبير لمؤيدى ترامب على تلك الوسائط.

ومن بين هؤلاء نجوم مؤثرون، حظيت حساباتهم على مواقع «التواصل الاجتماعى» بمشاركات زادت أضعافاً عما تحظى به وسائل إعلام جماهيرية عريقة واصلت عملها لعقود بتفوق وامتياز.

وعبر استخدام آليات التنفير من ترامب ومشروعه والتركيز على نجاعة المنافس وتصليب حظوظه، خسر الرئيس المنتهية ولايته تفوقه فى هذا المجال.

لكن الضربة الحاسمة التى تم توجيهها لترامب ومعسكره تمثلت فى وضع قيود على تفاعلاته عبر تقييد وصول تغريداته، أو وصمها بـ«الكاذبة»، أو إخضاعها لـ«ضرورة التحقق».

لقد جرت هزيمة ترمب فى الإعلام عبر تقييد تفوقه الظاهر على الوسائط الجديدة، والحفاظ على وضعه السيئ فى الوسائل الجماهيرية، بينما تكفل الاستقطاب الحاد بتأجيج المعركة، وجاء صوت «كوفيد 19» الحاسم ضده ليُنهى حظوظه.

* نقلا عن "الوطن"