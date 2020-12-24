عن التطبيع والذى منه

الحقيقة الأساسية التى دفعت حوار «التطبيع» إلى السطح مرة أخرى هى أن أربع دول عربية وقعت اتفاقيات للسلام والتطبيع، كانت واحدة منها استئنافًا لما مضى (المغرب)، وثلاث كانت جديدة كل الجدة. ولكن الأربع حملت مصالح جيو سياسية وجيو استراتيجية بالغة الأهمية لأصحابها. «التهديد الإيرانى» الذى تطلب توزيعًا جديدًا لتوازنات القوى بعد ضرب الفجيرة فى الإمارات ومضخات النفط وشركة أرامكو فى السعودية، والتدخل المستمر فى الشؤون الداخلية البحرينية. ووقوع السودان فى قائمة الدول الإرهابية والذى بدون رفعه فإن قدرات السودان على الخروج من المرحلة الإخوانية ووقف استمرار تيار الانفصال فى الولايات الثائرة سوف يكون مستحيلا. واستمرار أزمة إقليم الصحراء المغربية كان يعنى قيودا هائلا على القدرة المغربية فى التنمية والتقدم؛ وعلى العكس نزيفا مستمرا لذلك. اتجاهات الدول الأربع تسير نحو السرعة والدفء، ولكنها تؤكد فى كل وقت على موقفها الثابت من حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة فى الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

الحقيقة الثانية الحاكمة للحوار هى أن العلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية لم تكن ساكنة طوال العقود الماضية. فقد شهد الزمن مجموعة من التطورات التى لا يمكن تجاهلها على أرض فلسطين التاريخية بين النهر والبحر، أولها أن عدد السكان فيها بلغ ١٢ مليون نسمة نصفهم من العرب، ونصفهم الآخر من اليهود. وثانيها جرت عملية نمو كبيرة للتداخل السكانى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فبات عدد السكان العرب فى إسرائيل ٢.١ مليون نسمة ينتشرون بين مناطق الجليل وحيفا ويافا والنقب والقدس، وزاد عدد المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية عامة على ٥٠٠ ألف نسمة، أما فى القدس فبالإضافة إلى القدس الغربية اليهودية تمامًا، فإن القدس الشرقية بلغت فيها نسبة اليهود ٤٤٪.

.. وثالثها أنه خلال هذه المرحلة العصيبة، ونتيجة الصعود الكبير لحركات القاعدة وداعش، فإن التنسيق الأمنى بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية وصل إلى درجات غير مسبوقة يشيد بها الإسرائيليون والفلسطينيون والأمريكيون بالطبع؛ وبعد انقطاع قصير فى أعقاب اتفاقيات الإمارات والبحرين فإن السلطة أعادته مرة أخرى. ورابعها أن سوق العمل الفلسطينية امتدت إلى داخل إسرائيل حيث يذهب يوميا ١٧٥ ألف عامل فلسطينى إلى الجانب الآخر من أسوار العزل الإسرائيلية. ونتيجة الازدهار فى الاقتصاد الإسرائيلى، وانتقال إسرائيل إلى المقدمة بين الدول التكنولوجية المتقدمة فإن اعتمادها على العمالة الفلسطينية يتزايد. ويبدو أن الإسرائيليين وجدوا أن العامل الفلسطينى مع كل مشاعر العداء والخصومة أفضل بكثير من العمالة الأفريقية والآسيوية التى حاولوا إحلالها محل الفلسطينيين. وخامسها أن درجة كبيرة من الاعتماد المتبادل نمت خلال السنوات الماضية، فالمستشفيات الإسرائيلية باتت المكان المفضل لأبناء وزوجات وأسر القيادات الفلسطينية سواء كانت فى الضفة أو فى القطاع. فى نفس الوقت نما خلال هذه السنوات تفضيل الإسرائيليين لعلاج أسنانهم لدى الأطباء الفلسطينيين فى الضفة، وإصلاح سياراتهم فى الورش الفلسطينية هناك نظرًا للقدرة التنافسية الفلسطينية فى هذه الشؤون. باختصار: جرت عملية معقدة لتقسيم العمل بين المجتمعين الفلسطينى والإسرائيلى كل حسب مزاياه التنافسية وقدراته المادية.

ما حدث فعليًا سادسًا أن الاقتصاد الفلسطينى والإسرائيلى اندمجا كما لم يحدث من قبل فى المنطقة العربية، فالعملة- الشيكل- صارت العملة الموحدة والحاكمة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، وأصبحت إسرائيل أحد الروافد الرئيسية للتحصيلات الضريبية والجمركية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وباتت التجارة بين الطرفين مباشرة أو غير مباشرة رقمًا فى الناتج المحلى الإجمالى لإسرائيل وفلسطين. ومنذ فترة قصيرة قدمت إسرائيل مليار دولار إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب والجمارك والتى جاءت فى وقتها تمامًا بعد انخفاض حجم المعونات والمنح المقدمة للسلطة عربيًا ودوليًا. وسابعًا، أنه وحتى بعد الاتفاق الفلسطينى- فتح وحماس- على قطع العلاقات مع إسرائيل؛ فإن سلطة حماس قامت بوساطة قطرية بعقد تفاهم مع إسرائيل تتوقف فيه غزة عن إطلاق الصواريخ، مقابل تقديم إسرائيل الكهرباء إلى القطاع، وتعطى إلى الصيادين الفلسطينيين مساحات أكبر لصيد السمك والمنتجات البحرية فى البحر الأبيض المتوسط.

الحقيقة الثالثة هى أن نموًا فى الشخصية الدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية قد حدث نتيجة التطورات الهامة الجارية فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وتشكيل المنتدى المختص بالغاز والطاقة فى عمومها إنتاجًا واستهلاكًا وتوزيعًا وتصنيعًا واستيرادًا وتصديرًا. مصر فى ذلك هى المركز بحكم موقعها الجغرافى، وما لديها من طاقات أكثر من ١٠٠ مليون مستهلك، ومصنعين لتسييل الغاز، وخط أنابيب شرق المتوسط. الغاز المكتشف فى غزة جعل الطريق مُمهدًا لتخطيط الحدود البحرية بين مصر وفلسطين، وساعتها فإنها سوف تكون أول حدود حقيقية معترف بها من قبل دول المنتدى، وبينها إسرائيل، للدولة الفلسطينية. ورغم العداء الموجود بين إسرائيل ولبنان، وبين الحرب الجارية بين إسرائيل مع حزب الله وإيران على الجبهتين اللبنانية والسورية، فإن المفاوضات جارية لتخطيط الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان. والثابت أنه لا توجد خيارات كثيرة أمام الاقتصادين اللبنانى والفلسطينى سوى توفير الظروف السياسية الإقليمية لتوليد الغاز فى مناطقهم الاقتصادية الخالصة.

فى مقال الأستاذ أحمد الجمال، المنشور بالمصرى اليوم الأربعاء الماضى، تحت عنوان «بقية وجبة التطبيع» ما يثلج الصدر، ويجعل الخلاف معه محدودًا وضيقًا وعلى الأغلب له طبيعة عملية. جاء فى المقال «أؤكد أن الصراع (العربى الإسرائيلى) لا يعنى التصادم والحرب والدمار، وأؤكد (الأستاذ الجمال) أن أى وطنى واع لابد أن يسعى للحيلولة دون تدخل مصر أو تُستدرج لما يمكن أن يدمر أو يعطل خططها التنموية الحالية الجسورة الواعدة.. وأؤكد أن الوطن فى أمسّ الحاجة لرسم طريقة إدارة الصراع سلميًا، بالعلم والتقنية والاقتصاد والفكر والثقافة». وإذا كان هذا الحديث الواعى هو ما نتفق عليه، فإن الخطوة التالية فى النقاش، والأخذ والرد، والحوار باختصار، يتطلب المعرفة والكثير عن الواقع الحالى للعلاقات العربية- الإسرائيلية التى يلمّ بها الكثير من المشاعر، ولكن فيها القليل من التفكير الواعى. كانت رئيس الوزراء البريطانية الشهيرة فى الثمانينيات مارجريت تاتشر كثيرًا ما تقول لمعاونيها إن السياسة لا تدور حول ما يشعر به الناس، وإنما فيما يفكرون فيه. فى الشعور يوجد الحب والكراهية، والقبول والرفض؛ وفى التفكير توجد المصلحة، والأهداف المراد تحقيقها.

وسط هذه الحقائق المعاصرة والواقعة على الأرض حاليًا كيف يكون التفكير فى «التطبيع»، أم هل يظل محبوسًا فى المشاعر، أو فى التاريخ القديم جدًا أو الحديث؛ أم أن المسألة كلها تنمية لمصالح تأخرت كثيرًا تنميتها وتحتاج إلى قدر كبير من النمو والتقدم؟... إذا كنت تحتاج إلى إجابة فإن كلمات الأستاذ أحمد الجمال فى مقدمة المقال تكفى.

* نقلا عن "المصري اليوم"