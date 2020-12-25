واشنطن على صفيح ساخن

ربما لم تعرف العاصمة الأميركية واشنطن حالة من حالات القلق المشوب بالفوضى والاضطراب، كمثل تلك التي تشهدها في الأيام الحالية، لا سيما مع رواج إشاعات عن سيناريوهات مخيفة عما يمكن أن تجري بها المقادير في الأسبوع الأول من شهر يناير كانون الثاني المقبل، ورغم نفي الرئيس ترمب فكرة إعلانه الأحكام العرفية وإلغاء نتيجة الانتخابات، والقبض على القائمين على مؤامرة تزوير الانتخابات من وجهة نظره، إلا أن العارفين بطبيعة ساكن البيت الأبيض، يدركون أنه رجل غير متوقع.

واشنطن تتقاذفها الأمواج في الداخل، وتهب عليها الرياح العاتية من الخارج، وكأني بالأقدار ترى أن الشقاق الداخلي غير كاف، فترسل لها هجوما سيبرانيا كاسحا، لا تزال أبعاده غير واضحة، أو على وجه الدقة غير معلنة، ربما لفداحة الخسائر التي أصيبت بها أميركا مالئة الدنيا وشاغلة الناس، الأمر الذي يلقي بتبعات ثقيلة على كاهل إدارة بايدن القادمة وسط ضباب واشنطن الكثيف.

لم يعترف الرئيس ترمب بفوز منافسه بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ولعل الإشكال لا يتوقف عند ترمب فحسب، ذلك إن هناك قرابة السبعين مليون أميركي الذين صوتوا له، تشملهم قناعة كبيرة مؤداها أن الدولة الأميركية العميقة هي التي قامت فعلا وقولا بتزوير الانتخابات الرئاسية الأخيرة، الأمر الذي يهدد بشرخ عميق في النسيج الوطني الأميركي.

يتساءل العالم على عتبة تنصيب رئيس أميركي جديد :"هل واشنطن مؤهلة حقا لقيادة العالم كما أشار إلى ذلك الرئيس المنتخب جوزيف بايدن في مقاله المطول في عدد مجلة الفورين أفيرز الأميركية؟

خلال حملته الانتخابية، صدر عن بايدن تعبير مثير قال فيه :"إنه لن يسمح بعد الآن أن يقوم أحدهم من خارج النخبة السياسية الأميركية باجتياز الجدار".

العبارة السابقة المقصود منها ولاشك، الرئيس ترمب، الذي قفز من مجال المال والأعمال إلى أعلى منصب في البلاد، واحتل مقعد الرئاسة، الأمر الذي جعل النخبة الأميركية تصاب بحالة من الذهول أول الأمر، وتتساءل كيف فعلها الرجل؟

يؤمن في اللحظة الحاضرة الملايين من الأميركيين بأن الدولة العميقة هي التي صادرت على مصير ترمب، وأنها من عمل جاهدا على طرده خارج البيت الأبيض، وهو ما يؤكده ترمب يوما تلو الآخر.

ولعل الناظر لتصريحات بايدن كذلك يوقن بأن هناك نوايا لاستكمال رؤية القرن الأميركي التي بلورها المحافظون الجدد في نهاية تسعينات القرن الماضي، غير أن التساؤل المحير، هل أميركا على حالها هذه مهيأة بالفعل لمثل هذه المكانة القيادية والريادية؟

الفوضى التي نتحدث عنها بدأت تأخذ شكلا خطيرا جدا، وعلى غير المصدق أن يعود إلى تصريحات رئيس الحزب الجمهوري في تكساس ألين ويست، الذي اقترح في وقت سابق، ردا على قرار المحكمة العليا الأميركية رفض طلب مراجعة نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر، تشكيل "اتحاد ولايات" يلتزم بمبادئ الدستور الأميركي.

ماذا تعني تلك الدعوة؟

باختصار غير مخل، إنها تكشف عن رغبة أميركية متنامية في الانفصال، وإن توارت وراء فكرة الالتزام بمبادئ الدستور الأميركي، والحديث لا يتوقف عند حدود تكساس فقط إنما يشمل ولا شك اليوم كاليفورنيا، وقد يمتد في الغد إلى عدد من الولايات الأميركية المشابهة.

كارثة الولايات المتحدة الأميركية اليوم، والسبب الرئيس في الفوضى التي تضربها مرده إلى إشكال أصيل في روح أميركا، وصراع قائم وقادم بين التيار البيوريتاني المتطهر الذي يرى أميركا أمة بيضاء يتوجب عليها أن تحافظ على نقائها، وبين أميركا الجاكسونية التي ترى أميركا هويات مختلفة وأعراقا متباينة، وترفض فكرة بوتقة الانصهار أو حساء الطماطم وتفضل عليها، طرح لوحة الفسيفساء المختلفة مكوناتها، مع احتفاظ كل مكون بذاته من غير انصهار ضروري أو حتمي مع الآخرين.

صفيح أميركا الساخن، تتسبب فيه كذلك تيارات هواء ساخنة تهب من بكين ومن موسكو على واشنطن، الأولى عبر برامجها التسليحية الفرط صوتية، تلك التي باتت تدفع الولايات المتحدة في طريق سباق تسلح مثير، يتأكد للناظر إلى رقم موازنة الدفاع لهذا العام والتي تبلغ نحو 740 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز موازنات زمن الحرب الباردة، فيما بكين تكاد تجتاح العالم بوفرة قروضها، ونموها الاقتصادي المتصاعد، على الرغم من كوفيد-19.

فوضى واشنطن تظهرها الأرقام المخيفة المتمثلة في الديون الخارجية والتي بلغت نحو 27 تريليون دولار، ما يعني أن الأجيال الأميركية القادمة ربما لن تعرف مرة أخرى الوفرة التي عاشتها الأجيال السابقة، خاصة إذا أضيفت أكلاف جائحة كورونا، والحاجة إلى معجزة لانتشال الاقتصاد الأميركي من وهدته، والحديث هنا لقيادات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ما هي الخسارة العظمى التي أصابت أميركا في عصر الفوضى الحالي؟

حكما الأمر غير موصول بالأموال ولا الأوضاع الاقتصادية، فهذه يمكن تعويضها مرة أخرى.

ما خسرته أميركا وعن حق يتجاوز المظهر، ويغوص في دواخل وشواغل المخبر، خسرت أميركا جزءا بالغا ومهما من مثالها اليوتوبي، ومن قدرها الواضح، ومن مدينتها فوق التل.

لم يعد النموذج الأميركي محبوبا أو مرغوبا، وقد خلفت الانتخابات الرئاسية الأخيرة هواجس عند بقية العالم، وليس لدى الأميركيين فقط، حول تزوير إرادة المواطنين، والتلاعب بمقدرات الانتخابات.

تتطلع الأنظار إلى نهار العشرين من يناير القادم، وهل سيشارك ترمب في حفل تنصيب بايدن، أم سيعمق الرجل الانقسام الحادث ويزيد من مقدرات الفوضى.

مهما يكن من أمر الجواب، فإن الحقيقة المؤكدة هي أن هناك عمدة جديد في المدينة، كما يقول المثل الأميركي، لكن لا أحد واثق من حظوظ هذا العمدة في قيادة دقة السفينة الأميركية إلى الأمام، لا سيما أن ترمب ومن خارج البيت الأبيض سوف يجدف في عكس اتجاه مجاديف بايدن، ما يجعل من مراجل أميركا تغلي أكثر فوق الصفيح الساخن.