«ترامب» وإيران وحديث الحرب

يؤمن الرئيس ترامب بمقولة «إن لم تستطع أن تنجح فى عقد صفقة، فعليك أن تفسد فرحة الطرف الآخر». ما يحدث من محاولات مستميتة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية التى نجح فيها منافسه جو بادين تجسِّد هذه القناعة خير تجسيد. ولا يتوقف الأمر عند حد الإزعاج بشأن نتيجة الانتخابات، بل يمتد إلى قضايا أخرى أظهر فيها «بايدن» رؤية مختلفة فى عدد من القضايا المحورية دولياً وإقليمياً، من أهم هذه القضايا الموقف من إيران وبرنامجها النووى.

«ترامب» طبَّق سياسة «الضغط الأقصى» على إيران لإفشال برنامجها النووى وتقليص نفوذها الإقليمى وإثارة المصاعب الداخلية بفرض العقوبات على معظم أنشطتها الاقتصادية، والتهديد بين الحين والآخر بشن عملية عسكرية إذا لجأت إيران إلى أى تحرُّك عنيف ضد المصالح الأمريكية فى الخليج أو غيره. فى المقابل يطرح الرئيس المنتخب «بايدن» سياسة مغايرة مفادها عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية البرنامج النووى، مقابل عودة إيران عن أنشطتها النووية التى اتخذتها بعد الانسحاب الأمريكى من خطة عمل البرنامج النووى الإيرانى، مع شرطَين آخرين يتعلقان بالحد من برنامجها الصاروخى الباليستى، والتراجع عن دعم أذرعها المنتشرة فى أكثر من بلد. ورغم هذه الشروط التى تعنى لا عودة أمريكية سريعة عن العقوبات التى أقرتها إدارة ترامب، ولا سماح لطهران بتطوير برنامجها النووى بأى شكل من الأشكال، تظل قناعة الرئيس ترامب بأن الأمر يتطلب تدخلاً إضافياً أكثر قوة يُفسد على طهران فرحتها بهزيمته، وبما يجعل «بايدن» عاجزاً عن تطبيق رؤيته بشأن إيران.

تقارير عديدة تتحدث بصراحة ووضوح عن أن فكرة توجيه ضربة عسكرية لإيران، بالتنسيق مع إسرائيل، صاحبة المصلحة الأكبر فى مثل هذا التطور، ما زالت مطروحة أمام الرئيس ترامب، والقضية الجارى بحثها تتعلق بمستوى الضربة وليس بقرار الضربة. بعض التطورات تؤكد مثل هذا التوجه، من قبيل تحليق القاذفة العملاقة «بى 52» فوق الخليج، وتوجُّه حاملة طائرات أمريكية إلى مياه الخليج، واللقاء الأخير يوم الأحد الماضى بين رئيسَى الأركان الأمريكى والإسرائيلى، والذى دار حول مواجهة التهديدات الإيرانية والحفاظ على الاستقرار الإقليمى، وفقاً لما ورد فى موقع «وللا» قريب الصلة من الاستخبارات الإسرائيلية. وتبع ذلك دخول الغواصة «يو إس إس جورجيا» النووية التى تحمل 154 صاروخ «توماهوك» ويمكنها نقل عناصر من القوات الخاصة. وكان رئيس أركان الجيش الأمريكى نفسه قد زار إسرائيل سراً فى يوليو الماضى للغرض ذاته. تصريحات كبار المسئولين الإسرائيليين تؤكد أن هذه اللقاءات تعزز من قدرة البلدين على القيام بعمليات نوعية مشتركة، وأن التنسيق بين البلدين بشأن التهديدات الإيرانية فى أفضل حالاته. فى حين لمَّح آخرون إلى أن هناك حواراً سرياً بين إيران وحملة «بايدن» الانتخابية، لا بد من إفساده. أما علنياً يفسر الجيش الأمريكى هذه التحركات لردع إيران عن القيام بعمل انتقامى فى ذكرى اغتيال قاسم سليمانى.

السؤال الذى يطرح نفسه له شِقان؛ الأول هل ستقدم واشنطن وتحديداً الرئيس ترامب على عمل عسكرى؟ وما مستواه؟ والثانى كيف سترد إيران التى تتحسب لمثل هذا الاعتداء من جانب، وتعمل على تجنبه من جانب آخر؟ الواضح أن مؤشرات العمل العسكرى تبدو قريبة الحدوث، وقبل مغادرة الرئيس ترامب البيت الأبيض فى العشرين من يناير المقبل، لكن مستوى العملية ليس واضحاً بعد، هل ستكون ضربة نوعية تأديبية، أم ستكون ضربة أكبر تسعى إلى التأثير الشامل والبعيد المدى على القدرات العسكرية والنووية الإيرانية؟ المسئولون الإيرانيون يؤكدون مراقبتهم طوال الساعة وبلا انقطاع التحركات الأمريكية وأنهم مستعدون لكل الاحتمالات، والأهم أنهم سيردون الصاع صاعيْن.

الصورة على النحو السابق تعكس عملية عض الأصابع، الطرفان يعطيان مؤشرات على أن العمل العسكرى محتمل وبقوة. ولكنه لن يمر مرور الكرام، ستكون له نتائجه وتداعياته على الجميع. الخيال السياسى يسمح بالقول إن التصريحات الإيرانية تؤخذ بعين الاعتبار لدى الجانبين الأمريكى والإسرائيلى، كما يسمح أيضاً بالقول إن تحديد مستوى العمل العسكرى حال حدوثه سيرتبط أساساً بمدى الرسالة التى يريد الرئيس ترامب توجيهها إلى كل من الإيرانيين والرئيس بايدن معاً. فإن كانت رسالة إزعاج وإثبات القدرة على اتخاذ القرارات الصعبة فى الأيام أو الأسابيع الأخيرة من حكم رئيس مهزوم انتخابياً، جرت الأعراف والعادات على أنه لا يأخذ قرارات كبرى إلا بالتنسيق مع القادم الجديد للبيت الأبيض. رسالة الإزعاج هذه قد تعنى ضربة عسكرية محدودة ذات طابع رمزى بالأساس.

أما إذا كان قرار الرئيس ترامب يتعلق بتغيير المنظومة الجيوسياسية فى الخليج ككل، فالأمر هنا مختلف، لأنه يعنى ضربة قاصمة مسبقة لكل سياسات الرئيس المنتخب بايدن المحتملة تجاه إيران والمحيط الإقليمى لها. هنا سنكون أمام عملية عسكرية كبرى قد تثير حرباً إقليمية بالمعنى الحقيقى للكلمة، وقد يتورط فيها من لم يشارك أساساً لا فى التخطيط ولا فى العملية نفسها. من المتصور أن الرد الإيرانى سوف يختلف بين حالة وأخرى. ففى حالة العملية النوعية المحدودة فمن المحتمل أن يقتصر الرد الإيرانى على تحركات بعض أذرعها فى المنطقة فى صورة رمزية، من قبيل توجيه عدة صواريخ إلى السفارة الأمريكية فى بغداد، أو قصف لمواقع خليجية قريبة من اليمن، وربما تقترب قوارب إيرانية سريعة الحركة من السفن العسكرية الأمريكية فى صورة استعراضية. مثل هذه الردود تهدف بالأساس إلى حفظ ماء الوجه الإيرانى، وتحافظ فى الآن نفسه على فرصة الحوار مع إدارة الرئيس بايدن حين تتولى السلطة رسمياً.

سيكون الأمر مختلفاً إذا نُفذت العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على مدى شامل. قد تتحرك وحدات من الحرس الثورى لإغلاق مضيق هرمز، والتالى محاصرة السفن العسكرية الأمريكية وربما يتطور الأمر إلى محاولة توجيه صواريخ «أرض - بحر» لبعض هذه القطع الحربية، قد تتطور الأمور إلى إطلاق صواريخ بعيدة المدى إلى إسرائيل ومواقع أخرى فى الخليج، علماً بأن الإسرائيليين أعلنوا صراحة أنهم يتحسبون لهذا الأمر تحديداً من خلال تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكى. أذرع إيران قد تتحرك فى عمل متزامن ضد المصالح الأمريكية سواء فى العراق أو مواقع خليجية أخرى. هذا النوع من العمل العسكرى والرد الإيرانى سيحمل معه تداعيات اقتصادية عالمية لا سيما بالنسبة لأسعار النفط وشحناته المحتمل أن تتوقف إذا أُغلق مضيق هرمز. حجم الدمار الإيرانى سيقابله دمار مقابل.

* نقلا عن "الوطن"