عن الثأر لسليماني واغتيال آخر

لا نعرف لماذا لم تطلق وكالة تسنيم الايرانية، على قاسم سليماني شخصية عام 2020، أسوة بمجلة التايمز الأميركية. سبب التساؤل يكمن في الندية التي لطالما حاول قادة إيران والحرس الثوري التمظهر بها تجاه الولايات المتحدة وخصوصا الجيش الاميركي. لكن إعلام الحرس الثوري الذي يجتهد في استثمار كل عناصر الاثارة الدعائية فوّت مثل هذه الفرصة السنوية، ونأى بنفسه عن مثل هذا التقليد غير المتبع في ايران التي لا يغيب عنها وعن مدن العرب التي تتغوّل فيها الجوع والدمّ والخراب.

وبغض النظر عن مقاربات تسنيم وغيرها من الاعلام الايراني والمتأيرن، فإن المنطقة عاشت طيلة عام 2020 على ايقاع مقتلة قاسم سليماني ومرافقيه وبينهم ابومهدي المهندس في مطار بغداد. المقتلة التي طوى فيها الرئيس الاميركي دونالد ترمب صفحة رمز قوة إيران ونفوذها الخارجي، وهي المقتلة التي لم يكن ما بعدها مثل ما قبلها. سيّما وأن ترمب أراد من خلالها القول بأنه لا أحد أكبر من سليماني، كما انه بامكان ذراعه الطويلة أن تطال أي كان وفي أي موقع كان، حتى لو كان ملجأه أعمق بكثير من ملجأ زعيم تنظيم الدولة الاسلامية داعش أبو بكر البغدادي.

بدون شك اغتيال سليماني وبالطريقة الرامبوية المعروفة، كما وباسلوب التحدي والاستفزاز الذي اعتمده ترمب في الإعلان المثير عن مسؤوليته العارية من كل التباس عن هذا الاغتيال، وتعهده بمصير مشابه لكل من تسوّل له نفسه المساس بمطلق اميركي، وقد أراده ترمب ليوجّه من خلاله سلسلة من الرسائل الحارقة، عمل دهاقنة معهد "الصبر الاستراتيجي" الايراني على فك شيفرتها تمهيدا لتحديد مدة العدّة، عدة الصبر، بهدف الثأر لمقتل سليماني.

ساسة ايران وجنرالات الحرس الثوري نعوا سليماني وانتحبوه، بوصفه اسطورة التمدّد الإيراني في الخارج، وهدّدوا الولايات المتحدة وتعهدوا بالثأر له منها بأعنف الكلمات. لكن التهديد الأكبر كان بلسان المرشد علي خامنئي الذي اعتبر "خسارة سليماني مريرة وتوّعد بـ "ثأر قاس"، مؤكدا "أن كل من يهوى المقاومة سيثأر له". عبارة تلقفها زعيم حزب الله في لبنان معتبرا "أن القصاص العادل لمقتل سليماني هو إنهاء الوجود الاميركي في منطقتنا". وبسلطته الاستنسابية خاطب نصرالله يومها الشعب العراقي بقوله "أضعف الإيمان بالرد على جريمة قتل قاسم سليماني هو إخراج القوات الأميركية من العراق"، وهو ما تحاوله اليوم ميليشيا عصائب الخزعلي والنسخة العراقية من حزب الله.

وبعيدا عن الصواريخ الكاريكاتورية التي استهدفت قاعدة "عين الأسد" في الأنبار غربي العراق، بقي التهديد بالثأر لمقتل سليماني مستنسخا من صواريخ ايران الصوتية القادرة على "تدمير اسرائيل خلال 7 دقائق ونصف". انها الصواريخ الصوتية التي تناوب على دكّ تل أبيب بها كل جنرالات إيران الثورية والسياسية، وذلك بهدف ردع اسرائيل وغيرها من أصحاب الطيران المجهول المعلوم عن استهداف مواقع ايران وأذرعها في سوريا والعراق، فضلا عن "الانفجارات الغامضة" التي أصابت عدة مواقع حساسة في ايران نفسها، حتى قام حسين سلامي قائد الحرس الثوري وبسلطته الاعتبارية ببلعها مع لسانه وسحبها من التداول بحجة "أن الظروف غير مؤاتية لتدمير اسرائيل".

وكرّت سبحة أيام العام 2020، والثأر لمقتل سليماني الذي قذفته أفواه من تعهدوا به لم يزل معلّقا في الهواء. وقد ضاعف من حجم الثأر المعلّق، الاغتيال النوعي الآخر الذي نفّذه الموساد الإسرائيلي ضد ضلع إيران النووي والمرشد الروحي لقنبلتها النووية محسن فخري زاده، والذي لم يجمع قادة ايران على رواية نهائية لكيفية اغتياله اللوجستية والعملياتية، لكنهم أجمعوا على إحالتها على معهد الصبر الاستراتيجي أيضا. وباستهداف ضلعي ايران الخارجي والنووي، بالاضافة الى العقوبات الاقتصادية والمالية التي أوهنت الوضع في ايران، تعيش طهران مأزق ضربة جدية يرجح أن يسدّدها ترمب خلال أسابيعه المتبقية في البيت الأبيض والمتزامنة مع السنوية الأولى لاغتياله سليماني.

إنها الأيام التي سبق واعتبر خلالها خامنئي أن "رفع الحظر بيد العدو، لكن إجهاضه بأيدينا، لذلك ينبغي علينا التركيز على إجهاض الحظر أكثر من التفكير في رفعه"، وأن امريكا الأوبامية أساءت الى الشعب الايراني مثل امريكا الترامبية، وأن "الدول الاوروبية الثلاث تصرفت كذلك بمنتهى الإساءة واللؤم والنفاق".

وهي الأيام التي يبدو فيها أن عدّة الصبر الاستراتيجي الإيراني قد اكتملت بحسب خامنئي "يجب على من أمر ونفّذ اغتيال الفريق قاسم سليماني دفع الثمن". وباعتباره أن "حذاء سليماني أشرف من رأس قاتله"، فالثمن الذي يريده خامنئي هو "طرد أمريكا من المنطقة". انهما "الحذاء والطرد" اللذين سبق ورفعهما نصرالله ثمنا لدم سليماني يوم اغتياله، ويرفعهما خامنئي اليوم بعد عام على الاغتيال المدوي.

وعلى إيقاع الثأر المنتظر تستكمل اسرائيل غاراتها وقصفها المركّز على مواقع تابعة لايران وميليشياتها في سوريا. وهي الغارات التي يعلن نتنياهو في سياقها تصميمه على منع ايران من تحويل سوريا الى قاعدة لها. وهي الغارات التي تزامنت وتكثّفت مع تحليق للطيران الاسرائيلي المخيّر والمسيّر فوق جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية وبيروت وجبل لبنان وصولا الى الشمال، ومن دون إغفال التقارير التي تحدثت عن إنزال بحري اسرائيلي محدود في بلدة الجيّة الساحلية بين بيروت والجنوب.

لكن التحليق الأبلغ والمكثّف بالرسائل كان في سياق القصف الذي تعرضت له مدينة مصياف في ريف حماه الخميس الماضي، والذي تردّد انه استهدف مخازن ومواقع تابعة لايران. إنه التحليق والقصف الذي انطلق من البحر الموازي للشاطىء الممتد بين طرابلس وعكار في شمالي لبنان، وقد رصدت كاميرات هواتف بعض أبناء عكار صور ومسار الصواريخ المنطلقة من قطع بحرية معادية وسط تحليق جوي سمع في مناطق لبنانية عدة.

لم يعد سرّا القول، أن تحليق الطيران الإسرائيلي المكثّف فوق لبنان بات مرتبطا بتنفيذ عملية أمنية نوعية، وقد تحدثت تقارير عدة أن هدف هذه العملية رأس زعيم حزب الله شخصيا. وللمناسبة فقد تردّد أن نصرالله سيقدم الليلة جردته السنوية وقراءته للمرحلة المقبلة، بعدما سجّل احتجابا لافتا عن الأحاديث المتلفزة المباشرة وغير المباشرة لاعتبارات تتعلّق تحديدا بأمنه الشخصي الذي دخل دائرة التهديد والتصويب بعد الضوء الأخضر الذي دشّنه ترمب باغتياله قاسم سليماني.

فاغتيال نصرالله بوصفه رأس الذراع الإيراني الأقوى، بات محل تداول واسع ليس بين نخب ومراكز التفكير والتحليل والمتابعات السياسية فحسب، وإنّما محل حديث بين عامة الناس من بائع الكعك الى بائع القهوة الى بائع الخضار الى الباحث عن عمل الى المفقودة أموالهم في المصارف.. ما يعني أن ثمّة مناخ بات يتحدث عن اغتيال نصرالله كأمر واقع في أي لحظة مناسبة، وهو أمر تحدث عنه أصوات موالية للحزب ايضا.

إنها اللحظة المشابهة تماما لتلك اللحظة المناسبة، التي تحدث عنها خامنئي منذ نحو عشرة أيام تذكيرا بالثأر الحتمي لسليماني، ما يشي بأن المنطقة التي اكتمل تجهيز مسرح عملياتها في سباق بين الثأر لسليماني والرد عليه، وبين اغتيال سليماني آخر سيضاعف من تهشيم هيبة النظام الإيراني وهزّ صورته داخليا وخارجيا. وبديهي أن لكل من عمليتي "الثأر والاغتيال" المرجحتين تداعيات سوبر خطيرة على خطوط المنطقة التي تهتز خرائطها في لحظة قلقة على مستوى كرسي البيت الأبيض، من أوراسيا وشرقي المتوسط وليبيا الى اليمن والعراق وسوريا ولبنان.