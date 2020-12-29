5 يناير.. ماذا سيحدث في الرياض

كلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنقل الدعوة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى المزمع عقدها في الرياض يوم الخامس من يناير القادم، وبذلك يكون مؤكداً عقد القمة بعد شكوك باحتمال تأجيلها، وتكون الرياض كعادتها دائماً حريصة على عدم التفريط في أي مكتسب يكفل المزيد من التنسيق والتفاهم والتعاون بين دول المجلس، ولكن هل يمكننا التفاؤل بحدوث ذلك في هذه القمة التي تدشن بداية العقد الخامس من عمر المجلس، وفي هذه الظروف التي تكتنف علاقات بعض دوله.



المنطق يفترض أن تكون هذه الدورة استثنائية في حرص دول المجلس على الخروج بنتائج إيجابية ككتلة خليجية عربية مهمة في ظل ظروف عالمية فرضت تحديات سياسية واقتصادية وأمنية غير مسبوقة في خطورتها، وتهدد الجميع بلا استثناء. وإذا كانت أي دولة في المجلس تعتقد أن بإمكانها الانعزال عن المجلس أو الدخول في تكتل خارج النطاق الجيوسياسي للمجموعة الخليجية كبديل لها فإن ذلك وهم كبير وخطأ إستراتيجي فادح يتجاوز خطره عليها إلى مستقبل المجموعة ككل، كما أن تعطيل طموح المجلس نحو مزيد من التكامل وعرقلة مساعيه لحل الخلافات بين بعض دوله يمثل ثغرة خطيرة لاختراقه وإضعاف قدراته من قبل الدول الإقليمية التي تحرص على تحجيم دوره.



لقد حقق المجلس خلال أربعين عاماً كثيراً من الإنجازات المهمة رغم أن الشعوب الخليجية كانت تتطلع إلى أكثر مما تحقق، فعلى الأقل استطاع المجلس الصمود أمام كثير من التحديات الوجودية والعواصف العاتية، لكن هذه المرحلة تختلف جذرياً عن المراحل السابقة؛ لأن التهديدات أكبر وأخطر وتتسارع بشكل مقلق، وذلك ما يتطلب موقفاً موحداً وقوياً من جميع دول المجلس تجاهها، وتنقية كل العوائق التي تعترض مسيرته، وهذه مسؤولية تأريخية يتحملها المجلس أمام شعوب دوله.

* نقلا عن "عكاظ"