الطريق إلى النجوم ..قدر الإنسانية المحتوم

إستراحة محارب على عتبات العام الجديد ، وبعيدا عن السياسة ودسائسها ،نتوقف معا عند علامة الإستفهام التي لا تزال تحير البشرية ، وهل نحن وحدنا في هذا الكون ، أم أن هناك غيرنا يجاورنا ، وقد لا نعلم نحن بهم ، وربما يدركون هم حقيقة وجودنا .

يخبرنا الكاتب البريطاني الشهير " السير آرثر كلاك ، الرجل الذي أهتم بالفضاء الخارجي للأرض وما يدور فيه طويلا، أن هناك إحتمالان لا ثالث لهما ، إما اننا وحدنا في هذا الكون ، وإما اننا لسنا كذلك ، وكلاهما مرعب بالقدر نفسه ..والسؤال لماذا ؟

يمكن القطع بأن فكرة أن نكون وحدنا ، فهذه مسؤولية ثقيلة ومخيفة ، بمعنى أن الجنس البشري هو من عليه تحمل عبء ما يجري لا في كوكب الأرض فقط، وإنما في الأكوان المحيطه بنا .

ومن ناحية ثانية فإن وجود كائنات حية أخرى عاقلة من حولنا ، أمر قد يتسبب لنا في مخاطر لا نعرفها ، سواء قررنا نحن الإقتراب منهم ، أو أتخذوا هم قرارا بعينه في لحظة ما في الزمن للإقترب من كوكب الأرض .

والحق ان التساؤل عن وجود آخرين من حولنا قد عاد إلى دائرة التساؤل مؤخرا ، لا سيما بعدما أعلن احد المسؤولين الإسرائيليين عن البرامج الفضائية ، وإن كان مسؤولا سابقا، منذ بضعة أسابيع ، عن وجود كائنات أخرى فضائية تعيش بيننا ، وأنه جرى اتصال بينها وبين الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، وإن كانت قد اقنعته بأنه لا يتوجب البوح بسر وجودها الآن على الأرض ، وحتى لا يحدث ذعر أو هلع بين الناس ، وقد أشتم العالم من كلامه أنها كائنات مسالمة غير عدوانية تسعى إلى معرفة نمط الحياة على الأرض ، وإن بقي حديثه مغلفا بالكثير من الأسرار .

ولعل المتابع للسباق الجديد بين الدول الكبرى ، يشهد حالة من التلهف على الوصول الواحد قبل الآخر إلى النجوم والكواكب البعيدة ، ومن دون شك فإن العقود القادمة سوف تحمل لنا عددا كبيرا من الإكتشافات والعلامات البارزة والمدهشة في الفضاء الخارجي .

وبينما يوسع العلماء الحدود الحالية للمعرفة ، سوف نرى أجهزة الإنسان الآلي المتحركة ذاتيا تستكشف سطح المريخ ، ونرى أكثر من مكوك يخص أكثر من دولة يحلق بعيدا جدا ، كما ستكون لدى البشرية نماذج جديدة من المناظير الفلكية ، القادرة على إكتشاف كواكب شبيهة خارج نظامنا الشمسي والتي إذا اكتشفت فانها ستحث العلماء بالتاكيد على تصميم السفينة النجمية الأولى ، لإستكشاف النجوم القريبة ، بحثا عن الحياة الذكية .

ولأن قوانين الفيزياء والهندسة لعلم الصواريخ معروفة بشكل جيد ، فمن الممكن وضع تنبؤات معقولة حول الإتجاه المستقبلي لاستكشاف الفضاء في القرن الحادي والعشرين ، وحتى في القرن الثاني والعشرين .

يعني ما تقدم أن استعمار الفضاء ليس تخمينا بحتا ولا رغبة خيالية ، ولكنه مسألة بقاء أنواعنا على المدى الطويل ، فالأرض تقع في قلب غرفة كونية للرماية ، وعلى مدى زمني يمتد من آلاف الى ملايين السنين ، من المحتم أن يحطم جسم فضائي أو مذنب أو كارثة طبيعية أخرى معظم الحياة على الأرض ، وهذا يعني أن على أنواعنا ان تجد يوما ما موطنا جديدا في الفضاء الخارجي ، باتت المسالة قضية علمية من أجل البقاء .

على أن الطريق إلى إستكشاف الكون من حولنا ليس ممهدا إذ لا تزال هناك حاجة إلى نماذج مختلفة جذريا من الصوارخ لتادية وظيفة جديدة ، وهي القيام برحلات بعيدة المدى بين الكواكب في أعماق الفضاء ، بما في ذلك خدمة قاعدة من أجهزة الإنسان الآلي على القمر ، وإستكشاف حزام النجيمات والشهب ، بل إمداد قاعدة ماهولة بالبشر على المريخ ، وبحلول ذلك الوقت ستصبح الرحلات إلى الكواكب أمرا عاديا ، وما يلزم هو توفير وسائل رخيصة يعتمد عليها للنقل .

في أواخر القرن الحادي العشرين سيتحول الإهتمام تدريجيا من نظامنا الشمسي الخاص إلى النجوم القريبة ، ولقد سر العلماء جدا لإكتشافهم في عام 1997 ، 13 كوكبا خارج المجموعة الشمسية ، تدور حول نجوم قريبة بمجموعات معروفة ،مثل العذراء والدب الأكبر والفرس الأعظم ولكنها كلها لسوء الحظ ، كواكب ضخمة شبيهة بالمشترى ، ومن المحتمل أنها غير مسكونة .

ولعله من شبه المؤكد أنه قد تصبح أجهزتنا في العقود الثلاثة القادمة حساسة بما يكفي لإكتشاف كواكب صغيرة شبيهة بالأرض ، تدور حول نظم نجمية قريبة ، مما يشجع العلماء على الوصول إلى النجوم ، ويقول عالم الفلك " آلان بوس "، من معهد كارنيجي في واشنطن " غن الاكتشاف الذي نطمح بشدة إلى تحقيقه هو العثور على كوكب بعد الشمس قادر على دعم الحياة .

وكما أن احتمال اكتشاف الحياة على المريخ سيكون هو الدافع لمعظم استكشافات الفضاء في الفترة الأولى من القرن الحادي والعشرين ، فإن إمكان ايجاد كواكب شبيهة بالارض خارج نظامنا الشمسي ، قد يدفع نحو إكتشاف الفضاء بين النجوم خلال نهاية القرن الحادي والعشرين .

هل يمكن ان يتم العثور على كواكب شبيهة بالأرض في الفضاء ؟

قد يتمكن الجيل التالي من الأجهزة الفلكية ، خلال عقد او أثنين على الأكثر من أن يعثر على عدد من الكواكب الصغيرة بحجم الكرة الأرضية ، قادرة على إحتضان الحياة كما نعرفها ، وقد يفتح هذا الأمر حقبة جديدة من التعاطي مع الفلك، من المحتمل أن تغير فكرتنا عن الحياة في الكون ، وتظهر ان شروط الحياة فيه ليست مقيدة بالشكل الذي تصورناه حتى الآن .

ولعل ما كان يعد خيالا علميا قبل بضعة عقود سيضحى حقيقة عما قريب ، ذلك أنه عندما تصبح الرحلات بعيدة المدى إلى الكواكب أمرا شائعا بعد عام 2020 ، سيبدأ البعض في المجتمع العلمي بالنظر في إنشاء مستعمرات في الفضاء .

غير أنه وفي كل الأحوال يمكن القطع بأن مصير البشرية يكمن في النهاية في النجوم ، وليس هذا تفكيرا خياليا من قبل مستقبليين بلا أمل ، بل إنه أمر تحتمه قوانين فيزياء الكم ، فالفيزياء تخبرنا بأن الارض لابد ان تموت في النهاية ، وبما أنه من المحتم أن تدمر في المستقبل ، فإن برنامج الفضاء قد يكون في النهاية خلاصنا الوحيد كجنس ، وفي وقت ما في المستقبل البعيد ، إما أن نبقى على الكوكب أو نموت معه ، وإما أن نتركه ونهاجر إلى النجوم .

لقد كتب الفلكي الامريكي الشهير " كارل ساجان "، ذات مرة يقول :" إن حياة الإنسان أغلى من أن تتقيد بكوكب واحد ، وكما أن أجناس الحيوان تزيد من فرص بقائها بالإنتشار والهجرة إلى مناطق مختلفة ، فإن على البشرية أن تستكشف في نهاية المطاف عوالم أخرى من أجل مصلحتها الخاصة على أقل تقدير ....إن قدرنا هو أن نتجه إلى النجوم .

خاص "العربية نت"