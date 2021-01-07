لماذا خطفت إيران ناقلة كورية؟

لم تلتزم إيران بالقوانين الدولية الخاصة بالنقل البحري فهي خالفت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والاتفاقية الدولية لمنع التلوث حينما استخدمت مرارا طريقة نقل مواد خطرة على أنها سلع موضبه والتلاعب في الكميات التي أرسلتها إلى فنزويلا مع أنهما معاقبتين دوليا، بالإضافة إلى إحتمالية استخدامها لبطاقات تعريف مغايرة لنوع المواد المنقولة وبالتالي مخالفة قرارات لجنة الخبراء المرتبطة بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة.

ذرائع طهران

1.ادعت طهران بأن الناقلة الكورية خالفت ولأكثر من مرة القوانين البيئية البحرية من غير اظهار الأدلة مع انها غير مسؤولة عن المتابعة واتخاذ الإجراءات لعدة أسباب منها أنها معاقبة دوليا وفي سجلها الكثير من المخالفات في مجال النقل البحري .

2. كان على طهران عرض تفاصيل بطاقات التعريف المثبته في الناقلة.

3. ان خالفت سيول شروط النقل البحري فكان الاحرى بطهران إبلاغ الجهات المختصة في الأمم المتحدة ولكنها اتخذت هذه الخطوة لتوجيه ثلاثة رسائل:

*الأولى، لواشنطن بأنها موجودة ومؤثرة في مياه الخليج وبالتالي تتحدى الأساطيل الأمريكية سيما مع التصعيد الاخير.

*الثانية، لدول مجلس التعاون الخليجي ولقطر بالتحديد خصوصا انها تزامنت مع قمة العلا والصلح الاخير.

*ثالثا، إيران تلعب دور الضغط ومن ثم فتح العلاقات وبالتالي تضغط على سيول لغرض التفاوض وهو ما بدأ بقرب ذهاب وفد كوري لطهران والذي لا ينتهي بإطلاق الناقلة بل يتعدى لاتفاقات استراتيجية.