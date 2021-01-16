إنجازاتنا أقوال.. وإنجازاتهم أفعال!

بدأ عام 2021 في دولة الكويت بخيبة أمل كبيرة سيطرت على المواطنين المتطلعين إلى تحقيق التنمية الشاملة لوطنهم بسبب أفعال لا سوية قام بها بعض النواب في افتتاح المجلس. وأشارت نتائج الانتخابات إلى وجود تغيير كبير جداً في تركيبة مجلس الأمة الجديد، مما يؤكد غضب الناخبين على أداء المجلس السابق ورغبتهم في تغيير الأوضاع الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدماتية في وطنهم. ومن هنا كان شعور الغضب واليأس لدى المواطنين من السلبيات في الجلسة الأولى، حيث شهدت تلك الجلسة مناقشات حادة عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، ومن ثم حدث انفلات أمني، بالإضافة إلى التحقيق في شبهة وجود أوراق اقتراع غير مختومة. وبناء عليه قدّم بعض النواب طلباً لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بأحداث الجلسة الافتتاحية. إن هذه البداية غير الموفقة للمجلس لهي مؤشر على استمرارية العلة نفسها وتردي الجودة بالإنتاجية لفترة 4 سنوات قادمة! - إذا لم يتم حل المجلس - وحين يطالع المواطن الإنجازات الرائعة في دول مجلس التعاون الخليجي فإنه يتحسر على حالنا في الكويت التي كانت سابقاً لؤلؤة الخليج. فعلى سبيل المثال فإنه في المملكة العربية السعودية سيتم بناء مصنع للسيارات الكهربائية، بالتعاون مع شركة لوسيد موتورز Lucid Motors, Inc، حيث تسعى السعودية لأن تكون مركزاً في الشرق الأوسط لتصنيع المركبات الكهربائية لتنويع اقتصادها إلى جانب النفط. كما أطلقت حكومة الإمارات أول نطاق حكومي في العالم مكوناً من حرف واحد U، ويهدف إلى تسهيل وصول جمهور المتعاملين إلى المعلومات والخدمات والمشاريع والاستراتيجيات والقوانين في الدولة.. كما شهدت دبي الإعلان عن طرح أول برميل نفط ذكي في العالم يهدف إلى حث الشركات والعاملين في القطاع البترولي على الاستفادة من التطور الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج، خاصة زيادة نسبة استخلاص الخام. كما تمكنت دولة قطر من استحداث وتطوير شبكة نقل كبيرة بمواصفات عالمية، ويعتبر مشروع «مترو الدوحة» أضخم مشروع للنقل الجماعي في المدن على مستوى الشرق الأوسط، كما تأسست شركة «سكك الحديد القطرية» Qatar Rail، وهناك مشروع الطريق السريع الذي يربط الدوحة بجميع المدن الكبرى ومراكز الطاقة والصناعة في قطر، وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، الذي يربط قطر بشبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، وقطار «لوسيل» للنقل الخفيف.

إن إنجازاتنا في الكويت أقوال وإنجازات الخليج أفعال!

* نقلا عن "القبس"