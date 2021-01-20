الثورة المنسية 18 و19 يناير 1977

الأسبوع القادم كله سوف يكون أسبوعًا لذكرى ثورة 25 يناير 2011، التى بدأ الاحتفاء بها فى الكثير من مراكز البحوث والجامعات الغربية، والتى رأت فيما حدث آنذاك فى بلدان عربية أخرى نوعًا من «الربيع العربى» المغدور الذى يجوز عليه الحنين والأسف والرحمة. مقالنا هذا يستدعى ذكرى ثورة أخرى جرت فى مصر، قبل أربعة وأربعين عامًا، منذ هذا الحدث الهائل عندما خرج المصريون بمئات الألوف أو قيل بالملايين فى 18 و19 يناير 1977 احتجاجًا على ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن السلع التى لم يكن أحد ينتجها إلا الحكومة. عُرف الأمر الكبير فى التاريخ المصرى بـ«انتفاضة الخبز»، وعرفته السلطة السياسية على لسان الرئيس السادات بـ«انتفاضة الحرامية». الفارق ما بين التعريفين يمكن فهمه فى إطار الفجوة بين «الحكومة» و«الأهالى» أو الشعب، وهو فارق تنامَى عبر الأيام خلال أربعة أعوام تقريبًا ما بين نصر أكتوبر 1973، الذى وضع الحكم والرئيس السادات شخصيًا فى أرفع منزلة، وعلى أى حال فإن ما جرى جرت مراجعته مرات أخرى، ولكن الفارق لم يتقلص أبدًا، وكان هناك مَن رأى فى تاريخ اليومين جذور ما حدث فى 25 يناير 2011، وكان هناك مَن رأى أن الزمن ما بين الحدثين لا يدفع إلى الاعتقاد بعلاقة من نوع أو آخر، خاصة أن الحدث لم يتكرر مرة أخرى رغم أن الأسعار استمرت فى الارتفاع فيما تلى من أيام وسنوات وعقود.

تفسيرات ما جرى فى هذين اليومين التاريخيين تعددت، فكان هناك مَن وضع الحدث فى السبب المباشر له، وهو الارتفاع المفاجئ والشامل للأسعار، وعندما غابت المفاجأة، وجاء الارتفاع مُجزَّءًا ومن آن لآخر لم تكن هناك ثورة ولا مليونية. تفسير آخر ركز على السياسات الاقتصادية الكلية، التى قامت على ما عُرف فى هذا الوقت بالانفتاح الاقتصادى، الذى أقرته «ورقة أكتوبر» وأذاعه الرئيس السادات طريقًا لرخاء قادم رأى الناس أنه لم يأتِ فكان الخروج والثورة. الأمر كان إذن أكثر شمولًا ومتعلقًا بالسياسات الكلية، التى وصفها الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين بأنها «انفتاح السداح مداح». لم تكن المشكلة إذن فى الحاجة إلى الانفتاح، ولكن المهم ألّا يكون سداحًا مداحًا، وهو الأمر الذى لم ينجح أحد حتى الآن فى توضيح الكيفية التى يتم بها دون أن يتحول الانفتاح إلى انغلاق آخر. ومع ذلك فقد شاع أن الانفتاح أدى إلى سوء توزيع الثروة، فكان الشعار الذى تردد فى فترات كثيرة من التاريخ المصرى أن الأغنياء ازدادوا غنى، أما الفقراء فقد ازدادوا فقرًا، وكان هذا كافيًا وزيادة لخروج الجماهير إلى الشوارع والميادين. وكان هناك تفسير ثالث قام على ثورة التوقعات، التى جاءت إلى الشعب المصرى فى أعقاب حرب أكتوبر، حيث بدت الحرب و«الانتصار» فيها كما لو أن الأحزان المصرية الكثيرة قد آن أوان نهايتها، ولما وجد الشعب أن أيًا من توقعاته لم تجد استجابة كان الرد ثوريًا وفى الشارع. التفسير الرابع جاء بعضه من الرئيس السادات حينما ألقى باللائمة على قوى اليسار المصرى سواء كان حزب التجمع الشرعى أو جماعات من المثقفين والشيوعيين الذين لم يعرفوا الشرعية، كما جاء من جماعات اليسار ذاتها، التى صدقت كلمات الرئيس ومن ثَمَّ اعتبرته وسامًا على صدرها فى عملية النضال الوطنى لا تزال تتذكره وتُذكِّر الناس به حتى الآن بعدما قدمته من تضحيات.



الحقيقة هى أننا ربما لن نعرف حقيقة الأسباب التى أدت إلى خروج المصريين هذا الخروج المكثف بالآلاف ومئات الألوف بقدر جهلنا فى معرفة الأسباب التى أدت إلى صمتهم عقودًا بعدها، وربما الأجدى فى هذا المقام أن يُترك الأمر للمؤرخين. ما نعرفه هو أن الشعب المصرى خرج إلى الشارع مطالبًا بأمور شتى فى مقدمتها الخبز بالطبع، ولكنه كان يدرك أن ثمة أمرًا خطأ بالبلاد ظل يبحث عنه لسنوات طويلة. القصة ربما بدأت فى أكتوبر 1973 حينما وجد الشعب المصرى أن بمقدوره أن يتجاوز هزيمة كبرى حفرت فى أعماقه إحساسًا بالمهانة، كانت على الأرجح الأعمق فى تاريخه الحديث بسبب ما تصوره من قوة ومنعة ووحدة عربية «لا يغلبها غلاب». وبعد «النصر» و«العبور» كان لا بد أن تتردد فى النفس المصرية تلك الأطروحة التى تقول: إذا كانت لدينا القدرة هكذا فلماذا نحن متخلفون إلى هذه الدرجة، ولماذا نحن المصريين «غلابة» بهذا القدر، ولماذا نحن فقراء إلى هذا الحد؟ كان منهم مَن تسرع ووضع اللوم على العرب الذين أخذوا الدم المصرى وقبضوا هم ثمن النفط، وكان منهم مَن تأنَّى ووضع اللوم على السلطة ومن ورائها من أهل الثروة أو حتى من القوى الأجنبية، التى لا تريد لمصر قدرًا ولا رفعة. ولكن المصرى كان يعرف فى أعماق أعماقه أن كل هذه الإجابات غير شافية، وأفضل ما فيها يعطى جزءًا من الحقيقة، فما كان غائبًا كان معروفًا، وهو أن المصريين من خلال نظام محكم، وقيادة حكيمة، واستعداد لتحمل الألم والتضحية بالنفس والمال تمكنوا من العبور. لم يكن الشعب أيامها يريد «إسقاط النظام»، ولكنه كان أولًا يريد زوال الاحتلال، وثانيًا يريد حياة حرة وكريمة. ولكن مثل ذلك لم يكن بقدرة القيادة ولا النخبة، كان الجميع ساعتها يريد حلًا سريعًا، فإما أن تتفجر آبار النفط فى مصر فتصبح البلاد توًا مثل السعودية، وإما أن يقبل العالم علينا حتى ولو كان الثمن صلحًا مع إسرائيل بالمساعدات والمنح والعطايا، وإما أن تجد النخبة والقيادة طريقًا آخر على الطريقة «الأكتوبرية» كلها دم وعرق ودموع تحقق فيها مصر التراكم الذى لا بد منه فى دولة يريد شعبها أن يحيا كريمًا.



علينا ألّا ننسى أنه فى عام 1977 ومن بعده عام 1978 كانت الأعوام التى اتخذت فيها الصين قرارًا مصيريًا أن تشمر عن ساعديها وتعمل بكل قوة أكثر مما تتكلم بكل حماسة الكتاب الأحمر، وكانت ذات الأعوام التى وُلدت فيها «النمور الآسيوية»، التى قررت فيها أن تعتمد على نفسها بعد الانسحاب الأمريكى المُخْزِى من فيتنام وجنوب شرق آسيا. ومن عجب أنه بعد كفاح بهر العالم كله، لم تمْضِ عقود كثيرة حتى لحقت فيتنام نفسها بالركب لكى تأخذ الطريق المشار إليه، الذى وضعها عمليًا فى السوق الرأسمالية العالمية دون تساؤل عمن انتصر فى حرب فيتنام على أى حال.



هذا الحل الأخير لم يقبله أحد، ولم يشرحه أحد، ولم يفضله أحد، وظلت الطبيعة المراوغة للنخبة المصرية على اليمين واليسار تبتعد عنه لأنه لم يكن سهلًا، ولم يكن يزيد الشعبية، وكان أهم ما فيه أنه يبعد المسؤولية عن الجميع ويضعها على كتف طرف آخر. وكانت هناك دائمًا وسائل كثيرة للهروب، إلى الهوية مرة، والطبقية مرات، والاستعمار والإمبريالية ومؤامرات من كل نوع فى كل المرات. احتاج الأمر أربعة عقود ونصف العقد لكى ندرك هذا الطريق، وربما لم يكن لنا أن ندركه دون المرور بتجربة ثورتين فى يناير 2011 ويونيو 2013 لتكون هناك يقظة كبرى.

* نقلا عن "المصري اليوم"