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سيناريوهات سعر البترول إلى العام 2031

سيناريوهات سعر البترول إلى العام 2031

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أنور ابو العلا
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ليس رجماً بالغيب ولكن قراءة علمية مُتأنية للمعطيات المتاحة للإنسان عن أساسيات السوق العالمي للبترول. سنستعرض ثلاثة سيناريوهات لمتوسط (أكرر متوسط وليس مسار) سعر بترول الغوار للعشر سنوات القادمة (من 2021 إلى 2031).

السيناريو الأول: سيكون متوسط سعر البترول 57.43 دولارا بالسعر الثابت (أي بعد استبعاد معدل التضخم) بافتراض سعر سنة الأساس 50.82 دولارا. وسيكون السعر الجاري (أي السعر الذي سيدفعه المشتري للبائع) 76.85 دولارا للبرميل العام 2031.

السيناريو الثاني: سيكون متوسط سعر البترول 75.25 دولارا بالسعر الثابت (أي بعد استبعاد معدل التضخم) بافتراض سعر سنة الأساس 50.82 دولارا. وسيكون السعر الجاري (أي السعر الذي سيدفعه المشتري للبائع) 119.62 دولارا للبرميل العام 2031.

السيناريو الثالث: سيكون متوسط سعر البترول 98 دولارا بالسعر الثابت (أي بعد استبعاد معدل التضخم) بافتراض سعر سنة الأساس 50.82 دولارا. وسيكون السعر الجاري (أي السعر الذي سيدفعه المشتري للبائع) 174.22 دولار للبرميل العام 2031.

هذه السيناريوهات الثلاثة (المذكورة أعلاه) ليست جامعة مانعة. ولكنها تضع خارطة إرشادية أمام المُخططين وصُناع القرار لتكون لديهم صورة واقعية عن الذي قد يحدث على أرض الواقع في سوق البترول خلال العشرة السنوات القادمة.

من بين هذه السيناريوهات الثلاثة يُعْتبر السيناريو الثاني الذي سيكون فيه متوسط سعر برميل بترول الغوار للعشرة سنوات القادمة يساوي 75.24 دولار بالسعر الثابت هو الأكثر احتمالاً بنسبة 65 %. وهو (أي السيناريو الثاني) قد يُحقق لأرامكو متوسط إيرادات سنوية بمقدار 376.2 مليار دولار (حوالي 1.4 تريليون ريال) في السنة الواحدة.

بينما السيناريو الثالث (ونسبة احتمال حدوثه 18 %) الذي سيكون فيه متوسط سعر البرميل 98 دولارا بالسعر الثابت فقد يُحقق متوسط إيرادات سنوية لأرامكو بمقدار 490 مليار دولار (حوالي 1.84 تريليون ريال) في السنة الواحدة خلال العشرة السنوات القادمة.

أما السيناريو الأول (ونسبة احتمال حدوثه 20 %) الذي سيكون متوسط سعر البرميل 57.43 دولار بالسعر الثابت فأنه قد يُحقق متوسط إيرادات سنوية لأرامكو بمقدار 287.15 مليار دولار (حوالي 1.077 تريليون ريال) في السنة الواحدة.

واضح بجلاء أن العامل الجوهر الذي يُحدد حجم الإيرادات السنوية لأرامكو هو سعر البترول. بينما متوسط حجم إنتاج البترول لم يتغير في السيناريوهات الثلاثة فهو بمتوسط 5 مليارات برميل مكافئ في السنة. وهذا يعكس قُدرة أرامكو على الاحتفاظ بطاقتها الإنتاجية المثالية المستدامة القصوى في المدى الطويل. وبالتالي استقرار إمدادات وحجم الإنتاج وأمانه وسلامته. ويؤكد الموثوقية والاطمئنان في قُدرة أرامكو على تلبية كامل احتياج زبائنها الدائمين من البترول بغض النظر عن تقلبات سعر البترول.

ملاحظة: سعر سنة الأساس تم حسابه بأخذ متوسط سعر بترول الغوار من 1 يوليو 2019 إلى 31 يونيو 2020.

*نقلا عن الرياض

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