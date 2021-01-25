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أعيدوا حساباتكم 

أعيدوا حساباتكم 

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ميسون نويهض
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سنة مرّت على ظهور هذا العدوّ الصغير بحجمه والمدمّر بتأثيره.
أعلن الحرب على العالم الذي تمتلك دوله أقوى الأسلحة وأكثرها فتكاً بالبشر.
وقف شامخاً، متباهياً بنفسه .
وكأنه يقول لنا سقط جبروتك ايها الانسان امام جرثومة .
فتكت ُبصحتك وقتلتُ أحباءك وانت غير قادر على إيقافي.
قضيت ايها الانسان عمرك وانت تتغطرس وتظلم وتحقد وتقتل وقد أعمى الغرور بصيرتك .
أطلّيت بمخالبي من حيث لا تدري وصفعتك وأذليتك وأوجعتك ووقفتَ أمامي عاجزا على الرغم من امتلاكك السلاح والاموال والتكنولوجيا .
أجبرتك على تشكيل تحالف مع حلفائك وأعدائك على حد سواء ولم تنجح بتدميري .
سنة مضت وما زال كورونا يتفشى ويجبرنا على الاقفال والجلوس في منازلنا.
كائن صغير اوقف حياتنا ، الم يحن الوقت لنعيد حساباتنا ؟
الم يحن الوقت لتخفيض ميزانية الجيوش بالبدلات المرقّطة وزيادة دعم الجيش الابيض ؟
هذا الجيش من الاطباء والباحثين الذين كانوا خط المواجهة الاول امام هذا الوحش الذي لا يرحم .
اليس من الاجدى ان نوفّر التعليم لكل طفل في هذا العالم ؟ هؤولاء الاطفال هم الأبطال الحقيقيون خلال هذه الجائحة ، فتأقلموا مع الإقفالوحرموا من أصدقائهم واستبدلوهم بشاشة وعالم افتراضي ،حرموا من أحلى الذكريات التي يكوّنها الطفل في مدرسته والشاب في جامعته .
أطلّ هذا العدوّ وأعلن حرباً عالمية ثالثة .
حرّر الطبيعة من التلوّث الذي اجتاحها بسببنا وجعلها تتنفّس الصعداء.
فتك برئتينا وحارب الاوكسيجين بأجسادنا وكأنه يؤنّبنا على ما اقترفت ايدينا ، بل أقعدنا على ماكينات التنفس إن توفّرت .
عام واحد مضى على كورونا المجرم .
عام والجهود لم تكلّ او تملّ من أجل القضاء عليه.
المعاناة التي تسبب بها قاسية والجراح التي سبّبها عميقة .
فهل لهذا الفايروس القاتل ان يحرّك ضمير الانسان وقادة العالم تجاه الشعوب التي تعاني منذ عقود من الحروب والدمار والجوع والمرض؟
أعيدوا حساباتكم وسياساتكم ، فالسلام والحياة حقنا جميعا .ميسون نويهض .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.

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