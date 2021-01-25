سنة مرّت على ظهور هذا العدوّ الصغير بحجمه والمدمّر بتأثيره.

أعلن الحرب على العالم الذي تمتلك دوله أقوى الأسلحة وأكثرها فتكاً بالبشر.

وقف شامخاً، متباهياً بنفسه .

وكأنه يقول لنا سقط جبروتك ايها الانسان امام جرثومة .

فتكت ُبصحتك وقتلتُ أحباءك وانت غير قادر على إيقافي.

قضيت ايها الانسان عمرك وانت تتغطرس وتظلم وتحقد وتقتل وقد أعمى الغرور بصيرتك .

أطلّيت بمخالبي من حيث لا تدري وصفعتك وأذليتك وأوجعتك ووقفتَ أمامي عاجزا على الرغم من امتلاكك السلاح والاموال والتكنولوجيا .

أجبرتك على تشكيل تحالف مع حلفائك وأعدائك على حد سواء ولم تنجح بتدميري .

سنة مضت وما زال كورونا يتفشى ويجبرنا على الاقفال والجلوس في منازلنا.

كائن صغير اوقف حياتنا ، الم يحن الوقت لنعيد حساباتنا ؟

الم يحن الوقت لتخفيض ميزانية الجيوش بالبدلات المرقّطة وزيادة دعم الجيش الابيض ؟

هذا الجيش من الاطباء والباحثين الذين كانوا خط المواجهة الاول امام هذا الوحش الذي لا يرحم .

اليس من الاجدى ان نوفّر التعليم لكل طفل في هذا العالم ؟ هؤولاء الاطفال هم الأبطال الحقيقيون خلال هذه الجائحة ، فتأقلموا مع الإقفالوحرموا من أصدقائهم واستبدلوهم بشاشة وعالم افتراضي ،حرموا من أحلى الذكريات التي يكوّنها الطفل في مدرسته والشاب في جامعته .

أطلّ هذا العدوّ وأعلن حرباً عالمية ثالثة .

حرّر الطبيعة من التلوّث الذي اجتاحها بسببنا وجعلها تتنفّس الصعداء.

فتك برئتينا وحارب الاوكسيجين بأجسادنا وكأنه يؤنّبنا على ما اقترفت ايدينا ، بل أقعدنا على ماكينات التنفس إن توفّرت .

عام واحد مضى على كورونا المجرم .

عام والجهود لم تكلّ او تملّ من أجل القضاء عليه.

المعاناة التي تسبب بها قاسية والجراح التي سبّبها عميقة .

فهل لهذا الفايروس القاتل ان يحرّك ضمير الانسان وقادة العالم تجاه الشعوب التي تعاني منذ عقود من الحروب والدمار والجوع والمرض؟

أعيدوا حساباتكم وسياساتكم ، فالسلام والحياة حقنا جميعا .ميسون نويهض .