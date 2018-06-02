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تفاعلكم: 25 سؤالا مع الفنان يوسف الجراح

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فقرة تقدمها سارة دندراوي حيث توجه 25 سؤالا للضيف وعليه أن يحيب على الأسئلة بسرعة، ضيف هذه الفقرة الفنان يوسف الجراح

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