تفاعلكم: 25 سؤالا مع الفنان يوسف الجراح آخر تحديث: الأحد 19 رمضان 1439 هـ - 03 يونيو 2018 KSA 02:31 - GMT 23:31 تارخ النشر: السبت 18 رمضان 1439 هـ - 02 يونيو 2018 KSA 20:03 - GMT 17:03 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تفاعلكم: 25 سؤالا مع الفنان يوسف الجراح PDF اطبع حجم الخط فقرة تقدمها سارة دندراوي حيث توجه 25 سؤالا للضيف وعليه أن يحيب على الأسئلة بسرعة، ضيف هذه الفقرة الفنان يوسف الجراح إقرأ أيضاً 25 سؤالا | الفنانة شيماء سيف 16:09 GMT