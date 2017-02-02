رئاسة فرنسا.. الحلقة الثالثة

تتابع فرنسا دربها نحو انتخابات رئاسية بمعطيات جديدة كثيرة. ومع اختيار اليسار بونوا هامون مرشحه للانتخابات، بات يطغى على الاستحقاق الرئاسي جيل جديد من صناع القرار. اما الصوت العربي فهو في الوقت ذاته في قلب المعادلة، وفي صلب الجدل.

ومع اختيار مرشحه للانتخابات، اليسار الفرنسي يسير نحو الاستحقاق بقاعدة مشتتة وبحظوظ منخفضة.

وبعد ستين عاما على الحرب، جرح الجزائر لم يندمل والمهاجرون يوائمون بصعوبة بين المستعمر القديم والوطن الجديد.

وتلتقي العربية مؤسس أطباء بلا حدود ووزير الخارجية السابق برنار كوشنير، الذي وصف المرشح فيون بالمنفتح وان الانتماء الى اليسار ممكن خارج الحزب الاشتراكي.