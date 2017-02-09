رئاسة فرنسا (الحلقة الرابعة)

فيما يلوح شبح الارهاب مجددا في باريس مع محاولة هجوم فاشلة في متحف اللوفر، يدخل السباق الرئاسي مرحلة من خلط الاوراق بشكل كامل، ولا شيء يبدو محسوما او مؤكدا، خصوصا مع استمرار ترنح ترشيح فرانسوا فيون. نحن معكم هنا من ليون حيث اطلق عدة مرشحين للرئاسة حملاتهم الانتخابية.



عناوين الحلقة الرابعة من برنامج رئاسة فرنسا:



على وقع تنامي الارهاب وموجه الهجرة، الاسلام في فرنسا يتحول الى عنوان رئيسي في الحملات الانتخابية وبرامج المرشحين



من ابرز قادة اليمين المتطرف المتهم بالعداء للمسلمين، فلوريان فيليبو يتحدث للعربية عن الانتخابات وعن مرشحة حزبه مارين لوبن



بالرغم من قدسية الحياة الخاصة في الثقافة الفرنسية، اسلوب الحياة المتفاوت للرؤساء والسياسيين يثير الجدل في المجتمع