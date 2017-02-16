حلقة خاصة عن لبنان

يدخل السباق الرئاسي مرحلة من خلط الأوراق بشكل كامل، ولا شيء يبدو محسوما أو مؤكدا، خصوصا مع تعمق أزمة حملة اليمين وترنح ترشيح فرانسوا فيون.

بينما تحولت العلمانية عنصرا رئيسيا في الجدل الانتخابي، عرب فرنسا يواجهون الاستحقاق الرئاسي بعد سلسلة من الصدامات مع العلمانية حول اللباس والطعام والاندماج.

بالرغم من عددهم الصغير مقارنة بالمغاربة. لبنانيو فرنسا منخرطون ومؤثرون في العمل السياسي.

بعد أن زاوجت بين الأوبرا الكلاسيكية واللغة العربية، المغنية اللبنانية العالمية ريما طويل تؤيد اليمين وتعيش متصالحة مع الهويتين.