الحلقة السابعة

مفاجآت وتحالفات جديدة وخلط للأوراق في السباق المشتعل الى كرسي الرئاسة في قصر الاليزيه. الأكيد أن الثنائية التقليدية بين اليمين واليسار، أصبحت من الماضي... فمن جهة، يمين متطرف يقود السباق الى الدور الثاني، ومن جهة أخرى مرشح مستقل هو ايمانويل ماكرون بات لاعبا رئيسيا تزداد حظوظه ليصبح في مايو المقبل رئيس فرنسا، وهو دون الاربعين من العمر.

بعد أسوأ هجمات منذ الحرب العالمية الثانية، مواجهة الارهاب والعائدين من سوريا والعراق في صلب الحملة الرئاسية.

الحضن الأول للهجرة العربية، مارسيليا رمز للحضور المغاربي ومختبر التعايش الأول بين فرنسا والاسلام.

عاصمة النور باريس، مسرح لمحطات بارزة في تاريخ الابداع العربي، من ام كلثوم الى فناني اليوم.