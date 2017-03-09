رئاسة_فرنسا .. الحلقة الثامنة

يجمع الفرنسيون على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الأكثر إثارة في التاريخ الفرنسي الحديث، فمع صعود اليمين المتطرف وسطوع نجم المستقل ايمانويل ماركرون، ومن الزلزال المدمر في صفوف اليمين بسبب فضيحة وظيفة زوجة فرانسوا فيون، الى تضعضع اليسار وانقسامه، تبدو فرنسا أمام مشهد سياسي جديد تماما. العالم يتابع انتخابات فرنسا اكثر من أي وقت مضى، لان نتائجها قد يكون له تداعيات مدمرة أو ايجابية، لاسيما على القارة الاوروبية.



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