رئاسة فرنسا - الحلقة 14

ثلاثة أيام فقط تفصل الفرنسيين عن الدورة الاولى من الاستحقاق الرئاسي. استحقاق يستقطب اهتمام العالم بشكل غير مسبوق لأن الكثير على المحك، أوروبا واليورو ومفهوم العمل والمؤسسة السياسية التقليدية في خامس اقتصاد في العالم. من هنا من نيس، المدينة المتوسطية التي شهدت هجوما داميا في 14 يوليو الماضي، نتابع معكم تطورات حملة مثيرة حتى اللحظة الأخيرة.

عناوين الحلقة:

في نهاية عهد هولاند العازف عن الترشح مجدداً، الحزب الاشتراكي في منخفض غير مسبوق في التاريخ الحديث لفرنسا

في لقاء مع قناة العربية، مرشح الاشتراكيين بونوا هامون يتعهد باعتراف احادي بدولة فسلطين في حال فوزه في الانتخابات

استحقاق في مهب المترددين، أعداد كبيرة من الناخبين غير متأكدين من خيارهم قبيل الاقتراع

