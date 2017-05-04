الحلقة الأخيرة



خلال حلقات برنامجنا رئاسة فرنسا، تعرفنا، وفي العمق، إلى خلفيات وافكار ومشاريع المرشح المستقل والظاهرة ايمانويل ماكرون، ومرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبن.

نعود لهذه الرحلة التي قطعها المرشحان من خلال جولة على حلقات برنامجنا...

العربية التقت ماكرون ولوبن. رؤيتان نقيضتان لفرنسا واوروبا والعالم... ومقاربة مختلفة لمسالة الهجرة واندماج المسلمين. وفي هذه الحلقة نتابع ابرز ما جاء في لقاءي العربية معها ومعه...

وجلنا طوال الاشهر الماضية في فرنسا، من المدن الى الضواحي، لنستطلع اراء الفرنسيين والناخب العربي حول الاستحقاق الرئاسي المصيري. نستعيد هذه الرحلة المليئة بقصص الناس وتطلعاتهم.

فنانو فرنسا العرب، كان لهم آراؤهم وقولهم ازاء الاستحقاق الرئاسي، نستعيد مقابلات اجراها الزميل ليث بزاري في باريس مع لفيف من مشاهير مدينة الانوار...

قصص فنية وابداعية كثيرة تربط العالم بفرنسا. هذا بعض منها في أخر حلقة من برنامج رئاسة فرنسا.