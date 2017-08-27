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عيد اليحيى يلتقي بملكة البهارات في زنجبار

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معَ دخولِ القَرنِ التاسعِ عشرْ، وَ معَ هبوبِ الرياحِ الموسِمِيَّةِ الشَّمَالِيَّةْ، أدْخَلَ السلطانُ سعيد بن سلطان البُوسعيد إلى زنجبارَ التوابلَ بِكُلِّ ألوَانِهَا، و زَرَعَ فيها أكْثَرَ من أَربعِمئَةِ قُرُنْفُلَةْ.
زنجبارُ التي صَنَّفَتْها الأُمَمُ المتّحدةُ إرثاً عالمياً عَرَفَهَا الإغريقُ و الرومانُ باسمِ مِنُوثِيَاسْ، و ذُكِرَتْ في الكتابِ اليونانيِّ «قاموسُ المحيطِ الهنديِّ» للمرةِ الأُولَى في التاريخْ.

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