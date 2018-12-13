العربية في الجليل | الريحانية جمعت الشركس بالفلسطينيين آخر تحديث: الخميس 4 ربيع الثاني 1440 هـ - 13 ديسمبر 2018 KSA 13:58 - GMT 10:58 تارخ النشر: الخميس 4 ربيع الثاني 1440 هـ - 13 ديسمبر 2018 KSA 13:56 - GMT 10:56 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك العربية في الجليل | الريحانية جمعت الشركس بالفلسطينيين PDF اطبع إقرأ أيضاً العربية في الجليل | الجش أرض التفاح والكرز 10:56 GMT إقرأ أيضاً العربية في الجليل | ترشيحا عروس الجليل 11:00 GMT