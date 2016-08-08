كل يوم كتاب: الاستدامة آخر تحديث: الاثنين 4 ذو القعدة 1437 هـ - 08 أغسطس 2016 KSA 11:38 - GMT 08:38 تارخ النشر: الاثنين 4 ذو القعدة 1437 هـ - 08 أغسطس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كل يوم كتاب: الاستدامة PDF اطبع حجم الخط آخر الأخبار البيت الأبيض يحبط محاولة لتسميم ترمب 20:43 GMT ليبيا.. رفع حالة القوة القاهرة عن منشآت نفطية 19:18 GMT السعودية.. إصابة 5 مدنيين بمقذوف حوثي سقط على جازان 20:55 GMT عشية تطبيق آلية الزناد.. انقسام حاد داخل إيران 18:58 GMT إعلانات الأكثر قراءة اليوم الاسبوع حالة نادرة في مصر.. ولادة طفل مذبوح (377275 مشاهدة) حرق بالبنزين وجثة متفحمة.. جريمة مروعة تهز لبنان (122240 مشاهدة) لهذا المستوى سترتفع أسعار الذهب العام المقبل (62768 مشاهدة) بتهمة حيازة المخدرات.. 15 سنة سجناً لنجلي منتج مصري ... شهير (46747 مشاهدة) يا نساء العالم انتبهوا.. قد تعانين من أثر مزمن لكورونا! (30999 مشاهدة) بعد مبادرة تركيا للحوار.. مصر: تفتقرون للمصداقية (20259 مشاهدة) حالة نادرة في مصر.. ولادة طفل مذبوح (377275 مشاهدة) بكتيريا جديدة تجتاح الصين وتفزع العالم.. آلاف الإصابات (354839 مشاهدة) اليوتيوبر أحمد حسن وزينب يواجهان عقوبة تصل للمؤبد (205611 مشاهدة) بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم ... إيراني (145537 مشاهدة) ضرب وتعذيب.. استمع للمصارع الإيراني قبل إعدامه بساعات (140667 مشاهدة) تحذير جديد من الصحة العالمية.. "جرس إنذار للجميع" (122755 مشاهدة) اختيار المحرر كورونا والحيوانات مجدداً.. تحذير كندي: قد تعدوهم! يا نساء العالم انتبهوا.. قد تعانين من أثر مزمن لكورونا! لتشجيع السفر.. هذا ما فعلته شركة طيران شهيرة!