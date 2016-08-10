كل يوم كتاب: قيادة الابتكار الحكومي آخر تحديث: الأربعاء 6 ذو القعدة 1437 هـ - 10 أغسطس 2016 KSA 11:38 - GMT 08:38 تارخ النشر: الأربعاء 6 ذو القعدة 1437 هـ - 10 أغسطس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كل يوم كتاب: قيادة الابتكار الحكومي PDF اطبع حجم الخط آخر الأخبار أميركا تفعل آلية الزناد.. وتعيد جميع العقوبات على إيران 00:41 GMT البيت الأبيض يحبط محاولة لتسميم ترمب 20:43 GMT ليبيا.. رفع حالة القوة القاهرة عن منشآت نفطية 19:18 GMT السعودية.. إصابة 5 مدنيين بمقذوف حوثي سقط على جازان 20:55 GMT إعلانات الأكثر قراءة اليوم الاسبوع حالة نادرة في مصر.. ولادة طفل مذبوح (417303 مشاهدة) حرق بالبنزين وجثة متفحمة.. جريمة مروعة تهز لبنان (144943 مشاهدة) لهذا المستوى سترتفع أسعار الذهب العام المقبل (69602 مشاهدة) بتهمة حيازة المخدرات.. 15 سنة سجناً لنجلي منتج مصري ... شهير (56934 مشاهدة) يا نساء العالم انتبهوا.. قد تعانين من أثر مزمن لكورونا! (37150 مشاهدة) بعد مبادرة تركيا للحوار.. مصر: تفتقرون للمصداقية (29545 مشاهدة) حالة نادرة في مصر.. ولادة طفل مذبوح (417303 مشاهدة) بكتيريا جديدة تجتاح الصين وتفزع العالم.. آلاف الإصابات (369542 مشاهدة) اليوتيوبر أحمد حسن وزينب يواجهان عقوبة تصل للمؤبد (205883 مشاهدة) بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم ... إيراني (145566 مشاهدة) حرق بالبنزين وجثة متفحمة.. جريمة مروعة تهز لبنان (144943 مشاهدة) ضرب وتعذيب.. استمع للمصارع الإيراني قبل إعدامه بساعات (140729 مشاهدة) اختيار المحرر كورونا والحيوانات مجدداً.. تحذير كندي: قد تعدوهم! يا نساء العالم انتبهوا.. قد تعانين من أثر مزمن لكورونا! لتشجيع السفر.. هذا ما فعلته شركة طيران شهيرة!