كل يوم كتاب: إعادة اختراع المؤسسات آخر تحديث: الأربعاء 13 ذو القعدة 1437 هـ - 17 أغسطس 2016 KSA 13:52 - GMT 10:52 تارخ النشر: الأربعاء 13 ذو القعدة 1437 هـ - 17 أغسطس 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كل يوم كتاب: إعادة اختراع المؤسسات PDF اطبع حجم الخط آخر الأخبار أوروبا ترفض تفعيل واشنطن سناب باك على إيران.. ... وروسيا تندد 11:48 GMT أثينا ترد على أردوغان: لا تفاوض قبل التراجع 12:15 GMT سيناريو القيامة.. كيف تمكن زعيم حزب الله من تهريب ... 1.6 مليار دولار 09:44 GMT الريال الإيراني يتراجع لأدنى مستوى له بعد إعادة ... واشنطن العقوبات 10:45 GMT إعلانات الأكثر قراءة اليوم الاسبوع حالة نادرة في مصر.. ولادة طفل مذبوح (479646 مشاهدة) حرق بالبنزين وجثة متفحمة.. جريمة مروعة تهز لبنان (186186 مشاهدة) لهذا المستوى سترتفع أسعار الذهب العام المقبل (83558 مشاهدة) الصحة العالمية تجرب الأعشاب لعلاج كورونا.. أهو الشيح؟ (77951 مشاهدة) بتهمة حيازة المخدرات.. 15 سنة سجناً لنجلي منتج مصري ... شهير (69442 مشاهدة) البيت الأبيض يحبط محاولة لتسميم ترمب (50680 مشاهدة) حالة نادرة في مصر.. ولادة طفل مذبوح (479646 مشاهدة) بكتيريا جديدة تجتاح الصين وتفزع العالم.. آلاف الإصابات (386449 مشاهدة) اليوتيوبر أحمد حسن وزينب يواجهان عقوبة تصل للمؤبد (206471 مشاهدة) حرق بالبنزين وجثة متفحمة.. جريمة مروعة تهز لبنان (186186 مشاهدة) بأكثر من مئتي غارة جوية.. إسرائيل تحول سوريا لجحيم ... إيراني (145662 مشاهدة) ضرب وتعذيب.. استمع للمصارع الإيراني قبل إعدامه بساعات (140863 مشاهدة) اختيار المحرر كورونا والحيوانات مجدداً.. تحذير كندي: قد تعدوهم! يا نساء العالم انتبهن.. قد تعانين من أثر مزمن لكورونا! لتشجيع السفر.. هذا ما فعلته شركة طيران شهيرة!