كل يوم كتاب: النبوغ الجماعي آخر تحديث: الاثنين 19 ربيع الأول 1438 هـ - 19 ديسمبر 2016 KSA 11:19 - GMT 08:19 تارخ النشر: الاثنين 19 ربيع الأول 1438 هـ - 19 ديسمبر 2016 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كل يوم كتاب: النبوغ الجماعي PDF اطبع حجم الخط آخر الأخبار فرنسا تستدعي سفير إيران احتجاجاً على انتهاكات حقوق ... الإنسان 18:58 GMT الصحة العالمية: مليونا وفاة محتملة بسبب كورونا إذا ... لم نقم بما يلزم 18:22 GMT شاهد طائرة عسكرية تسقط وتحترق وتقتل 22 في أوكرانيا 21:19 GMT مأرب.. باليستي حوثي يستهدف مدرسة أثناء حفل إيقاد الشعلة 22:49 GMT إعلانات الأكثر قراءة اليوم الاسبوع رفض تأجيل مباراة فلامنغو بعد إصابة 16 لاعباً بكورونا (39974 مشاهدة) واشنطن: 10 ملايين دولار مكافأة رأس زعيم داعش حجي ... عبدالله (30206 مشاهدة) الحادي عشر.. لقاح جديد لكورونا يدخل المرحلة النهائية (19973 مشاهدة) الشرطة الفرنسية تعتقل 5 رجال في هجوم باريس (16522 مشاهدة) نجل محمد عبده يغني في عمل وطني (15413 مشاهدة) ليبيا.. عودة الاقتتال بين ميليشيات الوفاق (12574 مشاهدة) انتبهوا.. هذه أعراض "جديدة" لكوفيد 19 (541079 مشاهدة) حسم قضية التشكيك بنسب أبناء هالة صدقي.. والفنانة تعترف (241905 مشاهدة) نداء جديد من زوجة حفيد مؤسس دولة قطر: صحته تتدهور (168410 مشاهدة) سيناريو القيامة.. كيف تمكن زعيم حزب الله من تهريب ... 1.6 مليار دولار (158944 مشاهدة) الصحة العالمية تجرب الأعشاب لعلاج كورونا.. أهو الشيح؟ (154104 مشاهدة) يا عالم ترقب 2021.. بيل غيتس يبشّر ثانية! (133979 مشاهدة) اختيار المحرر تركت الطب من أجل عيون الطبخ.. الشيف سلمى تروي احذر من استخدام مصعد قد ينتظرك كورونا فيه وأنت لا تدري إنجي المقدم للعربية.نت: لا تشغلني البطولة المطلقة