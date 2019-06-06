كل يوم كتاب | الطيور التي غنوها: الطيور والناس في الحياة والفن آخر تحديث: الخميس 2 شوال 1440 هـ - 06 يونيو 2019 KSA 12:02 - GMT 09:02 تارخ النشر: الخميس 2 شوال 1440 هـ - 06 يونيو 2019 KSA 10:49 - GMT 07:49 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كل يوم كتاب | الطيور التي غنوها: الطيور والناس في الحياة والفن PDF اطبع إقرأ أيضاً كل يوم كتاب | الطريقة التي نأكل بها الآن 08:32 GMT إقرأ أيضاً كل يوم كتاب | الذهب: التنافس على أكثر معادن العالم إغراء 08:51 GMT