كل يوم كتاب | الذهب: التنافس على أكثر معادن العالم إغراء آخر تحديث: الأحد 5 شوال 1440 هـ - 09 يونيو 2019 KSA 11:51 - GMT 08:51 تارخ النشر: الأحد 5 شوال 1440 هـ - 09 يونيو 2019 KSA 08:29 - GMT 05:29 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كل يوم كتاب | الذهب: التنافس على أكثر معادن العالم إغراء PDF اطبع إقرأ أيضاً كل يوم كتاب | الطيور التي غنوها: الطيور والناس في الحياة والفن 09:02 GMT إقرأ أيضاً كل يوم كتاب | لماذا نتعلم التاريخ؟ 08:21 GMT